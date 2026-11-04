Τουρκία κατά Κομισιόν: «Υιοθετεί τις μαξιμαλιστικές θέσεις Ελλάδας και Κύπρου» – Τι λέει για το τουρκολιβυκό

Σε υψηλούς τόνους απάντησε η Άγκυρα στην έκθεση της Κομισιόν για την ενταξιακή πορεία της Τουρκίας, εξαπολύοντας κατηγορίες περί μεροληπτικής αντιμετώπισης και αμφισβητώντας ευθέως την αντικειμενικότητα των ευρωπαϊκών αξιολογήσεων.

Στο επίκεντρο της τουρκικής αντίδρασης βρίσκονται οι αναφορές στο κράτος δικαίου και στα θεμελιώδη δικαιώματα, αλλά και οι θέσεις της Κομισιόν για την Ελλάδα, το Κυπριακό και την Ανατολική Μεσόγειο.

Η τουρκική πλευρά υποστηρίζει ότι το περιεχόμενο της έκθεσης αναδεικνύει, για ακόμη μία φορά, την προκατειλημμένη και άδικη στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντί της. Στο πλαίσιο αυτό, απορρίπτει τις επικρίσεις για την εκπλήρωση των πολιτικών κριτηρίων, την κατάσταση στη Δικαιοσύνη και τον σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων, χαρακτηρίζοντάς τες αβάσιμες.

Μάλιστα, αποδίδει τις συγκεκριμένες αξιολογήσεις στην προσέγγιση ορισμένων Ευρωπαίων αξιωματούχων, στους οποίους καταλογίζει επιλεκτική εφαρμογή κριτηρίων και αντιφατική στάση. Κατά την Άγκυρα, η πρακτική αυτή υπονομεύει την αξιοπιστία των ευρωπαϊκών θεσμών και εγείρει ζητήματα συνέπειας και αντικειμενικότητας.

Στο στόχαστρο της Άγκυρας οι ευρωπαϊκές θέσεις για Ελλάδα και Κύπρο

Ιδιαίτερα αιχμηρή είναι η αντίδραση της Τουρκίας στο τμήμα της έκθεσης που αφορά τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και το Κυπριακό. Η Άγκυρα κατηγορεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι ευθυγραμμίζεται εκ νέου με τις ελληνικές και κυπριακές θέσεις, χωρίς να λαμβάνει υπόψη, όπως ισχυρίζεται, τις τουρκικές διεκδικήσεις.

Σύμφωνα με την τουρκική τοποθέτηση, οι θέσεις της Ελλάδας και της Κυπριακής Δημοκρατίας είναι «μαξιμαλιστικές», δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και έρχονται σε αντίθεση με το διεθνές δίκαιο. Η Άγκυρα υποστηρίζει, παράλληλα, ότι η ευρωπαϊκή προσέγγιση παραβλέπει τα νόμιμα δικαιώματα και συμφέροντα τόσο της Τουρκίας όσο και του ψευδοκράτους, στο οποίο αναφέρεται ως «Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου».

Στο Κυπριακό, η τουρκική πλευρά αμφισβητεί τη δυνατότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να διαδραματίσει ουσιαστικό ρόλο στην αναζήτηση λύσης. Όπως υποστηρίζει, η άνευ όρων υποστήριξη των ελληνοκυπριακών θέσεων στερεί από τις Βρυξέλλες τη δυνατότητα να συμβάλουν αποτελεσματικά στη διαδικασία επίλυσης.

Για την ανατολική Μεσόγειο, η Άγκυρα απορρίπτει τις σχετικές εκτιμήσεις της Κομισιόν, θεωρώντας ότι παραβιάζουν τις αρχές του διεθνούς δικαίου και της δικαιοσύνης.

Στην ίδια κατεύθυνση, η Τουρκία υπεραμύνεται του τουρκολιβυκού μνημονίου, αμφισβητώντας τις επισημάνσεις της ευρωπαϊκής έκθεσης για τη συμφωνία που έχει συνάψει με τη Λιβύη. Η τουρκική πλευρά διαμηνύει ότι οι συγκεκριμένες αναφορές δεν παράγουν, κατά την άποψή της, κανένα νομικό αποτέλεσμα.

Η ανακοίνωση του τουρκικού ΥΠΕΞ

«Η έκθεση που εκπόνησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του Πακέτου Διεύρυνσης του 2026 σχετικά με τη χώρα μας αποκαλύπτει, για άλλη μια φορά, την προκατειλημμένη και άδικη στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) απέναντι στη χώρα μας.

Απορρίπτουμε τους αβάσιμους ισχυρισμούς που περιέχονται στην έκθεση, ιδίως εκείνους που αφορούν τα πολιτικά κριτήρια, τη δικαστική εξουσία και τα θεμελιώδη δικαιώματα. Αυτές οι κατηγορίες αντικατοπτρίζουν την εφαρμογή δύο μέτρων και δύο σταθμών, καθώς και την ασυνεπή και αναξιόπιστη νοοτροπία ορισμένων αξιωματούχων της ΕΕ.

Η έκθεση αποκαλύπτει ότι, όπως και τα προηγούμενα χρόνια, η Ελλάδα και η ελληνοκυπριακή πλευρά υπερασπίζονται μαξιμαλιστικές θέσεις, οι οποίες είναι ασυμβίβαστες με το διεθνές δίκαιο και αποκομμένες από την πραγματικότητα, ενώ τα νόμιμα δικαιώματα, τα συμφέροντα και οι δίκαιες πολιτικές της Τουρκίας και της Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου αγνοούνται για άλλη μια φορά. Δράττουμε της ευκαιρίας να επαναλάβουμε ότι η ΕΕ δεν μπορεί να συμβάλει στις προσπάθειες επίλυσης του Κυπριακού, εφόσον υιοθετεί άνευ όρων τη θέση της ελληνοκυπριακής πλευράς.

Οι εκτιμήσεις που περιλαμβάνονται στην έκθεση σχετικά με την Ανατολική Μεσόγειο είναι εντελώς αντίθετες με το διεθνές δίκαιο και την αρχή της ισότητας, ενώ οι δηλώσεις σχετικά με το Μνημόνιο Συνεργασίας που υπογράφηκε μεταξύ Τουρκίας και Λιβύης δεν έχουν καμία ισχύ.

Από την άλλη πλευρά, θεωρούμε σημαντικά τα ευρήματα σχετικά με την πρόοδο της Τουρκίας στην οικονομική και νομισματική πολιτική, την εύρυθμη λειτουργία της οικονομίας της αγοράς και την ικανότητά της να αντιμετωπίζει τις ανταγωνιστικές πιέσεις εντός της Ένωσης. Αξιολογούμε θετικά τις αναφορές στον ρόλο της χώρας μας στη συνδεσιμότητα, στην ανθεκτικότητα των αλυσίδων εφοδιασμού και αξίας, καθώς και στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας. Όπως καταδεικνύουν τα οικονομικά και εμπορικά δεδομένα που καταγράφονται στην έκθεση, τονίζουμε για άλλη μια φορά ότι η προσδοκία μας για τον εκσυγχρονισμό της Τελωνειακής Ένωσης είναι δικαιολογημένη και θεμιτή.

Οι σχέσεις Τουρκίας-ΕΕ θα πρέπει να διαμορφώνονται με βάση τα κοινά συμφέροντα και ένα μακροπρόθεσμο όραμα, υπερβαίνοντας τους στενούς πολιτικούς υπολογισμούς και τις μονομερείς προσεγγίσεις.

Η Τουρκία είναι έτοιμη να προωθήσει τις σχέσεις της στο πλαίσιο του δικαίου της εταιρικής σχέσης και της αρχής της πιστής τήρησης των συμφωνιών, με βάση την αμοιβαία εμπιστοσύνη, τον σεβασμό και τη δικαιοσύνη.

Προσδοκούμε από την ΕΕ να επιδείξει τη στρατηγική βούληση που απαιτείται για το κοινό μας μέλλον, μετατρέποντας την ενίσχυση του διαλόγου που έχει σημειωθεί το τελευταίο διάστημα σε συγκεκριμένες αποφάσεις που θα ενισχύσουν την προοπτική της ένταξής μας»