Τουρκία και Κατάρ υπέγραψαν συμφωνία αμοιβαίας άμυνας – Τι συζήτησαν Ερντογάν και αλ Θάνι

Σε συμφωνία αμοιβαίας άμυνας κατέληξαν η Τουρκία και το Κατάρ, στο πλαίσιο των επαφών που πραγματοποίησαν στην Κωνσταντινούπολη ο Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, και ο εμίρης του Κατάρ, Σεΐχης Ταμίμ μπιν Χαμάντ αλ Θάνι.

Την υπογραφή της συμφωνίας γνωστοποίησε το γραφείο του Τούρκου προέδρου, επισημαίνοντας ότι κατά τη συνάντηση των δύο ηγετών συζητήθηκαν οι εξελίξεις στην περιοχή του Κόλπου και η ανάγκη αποτροπής μιας νέας πολεμικής σύγκρουσης.

Σε ανακοίνωση που αναρτήθηκε στην πλατφόρμα X, η τουρκική προεδρία ανέφερε:

«Ο πρόεδρος Ερντογάν δήλωσε ότι θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε για να αποτρέψουμε την επανεμφάνιση του πολέμου στην περιοχή του Κόλπου, να δημιουργήσουμε τις βάσεις για διάλογο και να επιτύχουμε την ειρήνη».

Πάντως, η τουρκική πλευρά δεν δημοσιοποίησε περαιτέρω πληροφορίες για το περιεχόμενο της αμυντικής συμφωνίας, ούτε διευκρίνισε τις ειδικότερες δεσμεύσεις που αναλαμβάνουν οι δύο χώρες στο πλαίσιό της.