Τουρκία: Η Συμφωνία της Μέκκας κατατίθεται στην Εθνοσυνέλευση για έγκριση – Η αντιπολίτευση δεν βλέπει νομική βάση

την τουρκική Εθνοσυνέλευση για έγκριση πρόκειται να υποβληθεί το πλήρες κείμενο της Συμφωνίας της Μέκκας, όπως υπεγράφη, σύμφωνα με όσα διακινούνται στον Τύπο της χώρας.

Από την πλευρά της αντιπολίτευση είχε κάνει λόγο για έλλειψη νομικής βάσης «εάν πρόκειται πράγματι για Κοινή Αμυντική Συμφωνία».

Ο Ναμίκ Τάν από το αντιπολιτευόμενο κόμμα του Οζγκιούρ Οζέλ, προειδοποιεί ότι αν δεν περάσει από την έγκριση της Βουλής η συμφωνία υποβαθμίζεται σε μνημόνιο συνεργασίας ή ακόμα και κοινή δήλωση.

Η Συμφωνία της Μέκκας έχει παρουσιαστεί ως ένας οργανισμός ανάλογος του NATO, με τα μέλη να υποχρεούνται να παράσχουν στρατιωτική συνδρομή σε μέλος που δέχεται επίθεση, όπως προβλέπει και το άρθρο 5 του ΝΑΤΟ.

Μάλιστα εχθές η επιτροπή Στρατηγικής, Πολιτικής και Άμυνας της Συμφωνίας, που για την Τουρκία απαρτίζουν οι ΥΠΕΞ, ΥΠΑΜ και ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, συναντήθηκε χθες στο Ριάντ για να συζητήσει και να συμφωνήσει τη βοήθεια προς τη Σαουδική Αραβία στην αντιμετώπιση των Χούθι στην Υεμένη, από τους οποίους δέχεται επιθέσεις.