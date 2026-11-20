Αντιδράσεις στην τουρκική αντιπολίτευση προκάλεσε η απόφαση του 8ου Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας, με την οποία απορρίφθηκε η αίτηση αναίρεσης κατά της ακύρωσης του πανεπιστημιακού πτυχίου του προφυλακισμένου δημάρχου Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου.

Στελέχη της αξιωματικής αντιπολίτευσης έκαναν λόγο για απόπειρα να αποκλειστεί από τις προεδρικές εκλογές, ενώ οι δικηγόροι του δήλωσαν ότι, όταν δημοσιεύθηκε η είδηση, η απόφαση δεν τους είχε κοινοποιηθεί.

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του Νέου Κόμματος, Μουράτ Εμίρ, υποστήριξε ότι η ακύρωση ενός πτυχίου που είχε απονεμηθεί πριν από τρεις δεκαετίες αποσκοπεί στο να εμποδίσει τον Ιμάμογλου να αναμετρηθεί με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην κάλπη. «Δεν μπορούν να βγάλουν από την πολιτική με δικαστικές αποφάσεις έναν άνθρωπο που έχει τη στήριξη του λαού», δήλωσε.

Αντιδράσεις για τη δημοσιοποίηση

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος Γκιοκχάν Γκιουναϊντίν επέκρινε το γεγονός ότι η φιλοκυβερνητική εφημερίδα Σαμπάχ μετέδωσε την είδηση προτού η απόφαση εμφανιστεί στο ηλεκτρονικό σύστημα της τουρκικής Δικαιοσύνης. Οι συνήγοροι του Ιμάμογλου δήλωσαν ότι, όταν έλεγξαν το σύστημα, δεν βρήκαν καταχωρισμένη απόφαση.

Το Πανεπιστήμιο Κωνσταντινούπολης ακύρωσε το πτυχίο του Ιμάμογλου στις 18 Μαρτίου 2025, μία ημέρα πριν από τη σύλληψή του. Η υπόθεση έχει άμεση πολιτική σημασία, καθώς το άρθρο 101 του τουρκικού Συντάγματος ορίζει την ολοκλήρωση σπουδών ανώτατης εκπαίδευσης ως προϋπόθεση για την εκλογή στην προεδρία.

Τουρκία: Δικαστήριο ακύρωσε το πτυχίο του Ιμάμογλου – Δεν μπορεί να συμμετάσχει στις προεδρικές εκλογές

Το 8ο Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας απέρριψε την έφεση που είχαν καταθέσει οι δικηγόροι του Εκρέμ Ιμάμογλου κατά της ακύρωσης του πανεπιστημιακού πτυχίου του. Σύμφωνα με την τουρκική νομοθεσία, η απόφαση αυτή στερεί από τον Ιμάμογλου μία από τις απαραίτητες προϋποθέσεις για να έχει το δικαίωμα να θέσει υποψηφιότητα στις εκλογές.

Υπενθυμίζεται ότι τουρκικό δικαστήριο καταδίκασε την Τετάρτη τον φυλακισμένο δήμαρχο της Κωνσταντινούπολης, Εκρέμ Ιμάμογλου, σε επιπλέον ποινή φυλάκισης δύο ετών για παραβίαση της εκλογικής νομοθεσίας, επιβάλλοντάς του παράλληλα νέα απαγόρευση άσκησης πολιτικής δραστηριότητας, σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενημέρωσης.

Ο Ιμάμογλου ήταν ένας από τους εννέα κατηγορουμένους που καταδικάστηκαν σε ποινή φυλάκισης δύο ετών και ενός μηνός για υπόθεση που αφορά το συνέδριο του αντιπολιτευόμενου Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP) τον Νοέμβριο του 2023, όπως μετέδωσε το κρατικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο TRT Haber.

Το CNN Turk και άλλα μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι το δικαστήριο επέβαλε απαγόρευση άσκησης πολιτικής δραστηριότητας στον Ιμάμογλου, ο οποίος, πριν από τη σύλληψή του, θεωρούνταν ο επικρατέστερος αντίπαλος του προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Στους κατηγορουμένους αποδόθηκε η παροχή αθέμιτων κινήτρων σε συνέδρους προκειμένου να ψηφίσουν υπέρ του Οζγκιούρ Οζέλ, ο οποίος εξελέγη πρόεδρος του CHP στο συνέδριο του 2023. Οι ίδιοι αρνήθηκαν τις κατηγορίες.

Τουρκικά δικαστήρια είχαν επιβάλει κατά το παρελθόν αντίστοιχες πολιτικές απαγορεύσεις στον Ιμάμογλου, το 2022 και το 2025, ενώ τον είχαν καταδικάσει σε ποινές φυλάκισης συνολικής διάρκειας άνω των έξι ετών. Ο Ιμάμογλου έχει ασκήσει έφεση κατά των δύο προηγούμενων απαγορεύσεων.

Ο δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης έχει καταδικαστεί και σε άλλες υποθέσεις, ενώ τον Μάρτιο ξεκίνησε εκτεταμένη δίκη για διαφθορά, στην οποία εμπλέκονται περισσότεροι από 400 κατηγορούμενοι που συνδέονται με τον δήμο. Ο Ιμάμογλου αρνείται τις κατηγορίες περί διαφθοράς, οι οποίες επισύρουν ποινές φυλάκισης εκατοντάδων ετών.