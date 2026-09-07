Τούρκία: Αυξημένες κατά 229% οι αμυντικές δαπάνες την τριετία 2027-2029

Αυξημένες κατά πολύ είναι οι στρατιωτικές δαπάνες της Τουρκίας , για την επόεμνη τριετία, στοχεύοντας στην ενίσχυση της εγχώριας τεχνολογικής ανάπτυξης και στην παραγωγή οπλικών συστημάτων υψηλής προστιθέμενης αξίας

Σύμφωνα με το νέο Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα για την περίοδο 2027-2029, τα κονδύλια προς την στρατιωτική βιομηχανία, είναι αυξημένα κατά 229%.

Την είδηση γνωστοποίησε ο αντιπρόεδρος της τουρκικής κυβέρνησης, Τζεβντέτ Γιλμάζ, υπογραμμίζοντας ότι στόχος παραμένει μια αυτοδύναμη Τουρκία στον τομέα της αμυντικής τεχνολογίας.

Η ενίσχυση του αμυντικού προϋπολογισμού καταλαμβάνει την πρώτη θέση ανάμεσα στους επτά τομείς προτεραιότητας της τουρκικής οικονομίας. Τα πρόσθετα κεφάλαια αναμένεται να διοχετευθούν σε κομβικά εξοπλιστικά προγράμματα, όπως η μαζική παραγωγή του μαχητικού αεροσκάφους TF-KAAN, οι πρώτες παραλαβές του μη επανδρωμένου KIZILELMA, καθώς και η ενίσχυση των χερσαίων δυνάμεων με περισσότερα από 10 άρματα μάχης ALTAY.