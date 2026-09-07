Τούρκία: Αυξημένες κατά 229% οι αμυντικές δαπάνες την τριετία 2027-2029

Αυξημένες κατά πολύ είναι οι στρατιωτικές δαπάνες της Τουρκίας, για την επόεμνη τριετία, στοχεύοντας στην ενίσχυση της εγχώριας τεχνολογικής ανάπτυξης και στην παραγωγή οπλικών συστημάτων υψηλής προστιθέμενης αξίας
Σύμφωνα με το νέο Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα για την περίοδο 2027-2029, τα κονδύλια προς την στρατιωτική βιομηχανία, είναι αυξημένα κατά 229%.
Την είδηση γνωστοποίησε ο αντιπρόεδρος της τουρκικής κυβέρνησης, Τζεβντέτ Γιλμάζ, υπογραμμίζοντας ότι στόχος παραμένει μια αυτοδύναμη Τουρκία στον τομέα της αμυντικής τεχνολογίας.
Η ενίσχυση του αμυντικού προϋπολογισμού καταλαμβάνει την πρώτη θέση ανάμεσα στους επτά τομείς προτεραιότητας της τουρκικής οικονομίας. Τα πρόσθετα κεφάλαια αναμένεται να διοχετευθούν σε κομβικά εξοπλιστικά προγράμματα, όπως η μαζική παραγωγή του μαχητικού αεροσκάφους TF-KAAN, οι πρώτες παραλαβές του μη επανδρωμένου KIZILELMA, καθώς και η ενίσχυση των χερσαίων δυνάμεων με περισσότερα από 10 άρματα μάχης ALTAY.