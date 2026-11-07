Τουρκία: Ανοιχτός σε ενεργειακή συνεργασία με την Ελλάδα δηλώνει ο Μπαϊρακτάρ – Οι προτάσεις για την Κύπρο

Την προθυμία της Τουρκίας να συνεργαστεί με την Ελλάδα στον ενεργειακό τομέα επανέλαβε στις 6 Νοεμβρίου ο υπουργός Ενέργειας, Αλπαρσλάν Μπαϊρακτάρ, παρά τις διαφωνίες των δύο χωρών για τα ενεργειακά σχέδια στην Ανατολική Μεσόγειο.

«Όσον αφορά τη συνεργασία με την Ελλάδα, θα καλωσόριζα το ενδεχόμενο να συνεργαστούμε. Γιατί όχι; Μιλάμε για ευρύτερη συνεργασία», δήλωσε σε δημοσιογράφους στην Κωνσταντινούπολη.

Ο Μπαϊρακτάρ αναφέρθηκε σε προηγούμενη τουρκική πρόταση ηλεκτρικής διασύνδεσης με τα Κατεχόμενα μέσω υποθαλάσσιου καλωδίου, αξιοποιώντας ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές στην Τουρκία, αντί της σημερινής ηλεκτροπαραγωγής με μαζούτ.

Όπως υποστήριξε, Ελλάδα και Κυπριακή Δημοκρατία αντιτάχθηκαν στο σχέδιο, παραπέμποντας το ζήτημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Τον Απρίλιο του 2026, το ευρωπαϊκό δίκτυο διαχειριστών ηλεκτρικής ενέργειας ENTSO-E διευκρίνισε ότι η ένταξη ξεχωριστής διασύνδεσης Τουρκίας–Κατεχομένων στον δεκαετή σχεδιασμό του προϋποθέτει τη συγκατάθεση του πιστοποιημένου διαχειριστή για ολόκληρη την Κύπρο.

Η ΕΕ υποστηρίζει, αντίθετα, τον Great Sea Interconnector (GSI), που προβλέπει ηλεκτρική σύνδεση Κύπρου και Ελλάδας, με μελλοντική επέκταση στο Ισραήλ.

Ο Τούρκος υπουργός ισχυρίστηκε επίσης ότι η Άγκυρα πρότεινε να διαθέσει ηλεκτρική ισχύ σε εταιρείες που θα τροφοδοτούσαν την Κυπριακή Δημοκρατία, αλλά η προσφορά απορρίφθηκε για πολιτικούς λόγους.

Παράλληλα, εξετάζεται αγωγός φυσικού αερίου προς τα Κατεχόμενα, ο οποίος, σύμφωνα με τον ίδιο, θα μπορούσε να υποστηρίξει καθαρότερη ηλεκτροπαραγωγή και να τροφοδοτήσει το νότιο τμήμα του νησιού.

«Μια τέτοια συνεργασία θα μπορούσε να ωφελήσει και τις δύο χώρες. Εάν στο μέλλον κάποια άλλη πλευρά ή εμείς ανακαλύψουμε φυσικό αέριο στην Ανατολική Μεσόγειο, ο αγωγός θα μπορούσε επίσης να χρησιμοποιηθεί για αντίστροφες ροές. Το φυσικό αέριο θα μπορούσε να μεταφέρεται στο νησί, από εκεί στην Τουρκία και, μέσω της Τουρκίας, στις ευρωπαϊκές αγορές», ανέφερε.

«Αυτό θα μας επέτρεπε να αναπτύξουμε μια εναλλακτική στις υφιστάμενες οδούς εφοδιασμού», πρόσθεσε.

Τον Οκτώβριο, η Τουρκία εξέδωσε νέα ναυτική προειδοποίηση για έρευνες του Oruç Reis σχετικά με σχεδιαζόμενο υποθαλάσσιο αγωγό φυσικού αερίου προς τα Κατεχόμενα.

Η Ελλάδα αναμένεται να εκδώσει NAVTEX έως τις 9 Νοεμβρίου, επιτρέποντας την επανέναρξη ερευνών γαλλικού πλοίου για τον GSI.

Τέλος, ο Μπαϊρακτάρ ανακοίνωσε ότι το Oruç Reis αναχώρησε για το Πακιστάν, προκειμένου να πραγματοποιήσει υπεράκτιες έρευνες πετρελαίου και φυσικού αερίου, χωρίς να διευκρινίσει πότε απέπλευσε ή πόσο θα διαρκέσουν οι εργασίες.