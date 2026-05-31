Τουρισμός: Ο Απρίλιος φρέναρε τις αφίξεις και ανάβει συναγερμό για τη σεζόν

Σημάδια πίεσης καταγράφει ο ελληνικός τουρισμός στο ξεκίνημα της σεζόν, καθώς, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο ΣΕΤΕ για τον Απρίλιο, οι διεθνείς αεροπορικές αφίξεις κατέγραψαν μείωση 1,9%.

Όπως επισημάνθηκε στην εκπομπή «Limit Up», με τους Γιάννη Φώσκολο και Αντώνη Κρητικό, πρόκειται για την πρώτη αρνητική επίδοση στις διεθνείς αεροπορικές αφίξεις Απριλίου μετά την πανδημία, γεγονός που προκαλεί προβληματισμό για την πορεία της τουριστικής περιόδου.

Η εικόνα αυτή έρχεται μετά από ένα θετικό πρώτο τρίμηνο, ωστόσο ο Απρίλιος θεωρείται μήνας-βαρόμετρο για την έναρξη της σεζόν, καθώς δίνει μια πρώτη ένδειξη για το πώς μπορεί να κινηθεί η ζήτηση τους επόμενους μήνες.

Η εικόνα στα αεροδρόμια

Σύμφωνα με τα στοιχεία που αναφέρθηκαν στην εκπομπή, στο αεροδρόμιο της Αθήνας καταγράφηκε πτώση 4,8%, ενώ στη Ρόδο η μείωση ήταν ιδιαίτερα έντονη, στο 8,3%.

Αντίθετα, καλύτερη ήταν η εικόνα στην Κρήτη. Στο αεροδρόμιο Ηρακλείου καταγράφηκε αύξηση 3%, ενώ στο αεροδρόμιο Χανίων η αύξηση έφτασε το 21%.

Παρά τις επιμέρους θετικές επιδόσεις, η συνολική μείωση 1,9% στις διεθνείς αεροπορικές αφίξεις του Απριλίου χαρακτηρίζεται σημαντική, καθώς αποτυπώνει μια αλλαγή τάσης σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια μετά την πανδημία.

Πόλεμος, ακρίβεια και πίεση στους Ευρωπαίους ταξιδιώτες

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε το κατά πόσο η υποχώρηση των αφίξεων συνδέεται κυρίως με τις γεωπολιτικές εξελίξεις ή με ένα ευρύτερο περιβάλλον ακρίβειας και πίεσης στα ευρωπαϊκά νοικοκυριά.

Ο τουριστικός πράκτορας Δημήτρης Οικονόμου ανέφερε ότι η επίδραση του πολέμου είναι ιδιαίτερα αισθητή στη χαμηλή σεζόν, δηλαδή τον Απρίλιο και τον Μάιο. Όπως σημείωσε, η Κεντρική Ευρώπη, που αποτελεί βασική αγορά για την Ελλάδα, αντιμετωπίζει αυξημένες πληθωριστικές πιέσεις, υψηλότερες τιμές προϊόντων, καυσίμων και κόστους ζωής, με αποτέλεσμα τα ταξίδια να περνούν σε δεύτερη μοίρα για ένα μέρος των καταναλωτών.

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι η αγορά επηρεάστηκε και από την αβεβαιότητα γύρω από την επάρκεια των αεροπορικών καυσίμων, καθώς και από την άνοδο των τιμών τους, η οποία έχει συμπαρασύρει το κόστος των αεροπορικών ταξιδιών.

Αύξηση στο κόστος των αεροπορικών ταξιδιών

Ο κ. Οικονόμου σημείωσε ότι οι αυξήσεις στις τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων επηρεάζουν σε σημαντικό βαθμό τη ζήτηση, ιδίως στους μακρινούς προορισμούς, όπου οι ανατιμήσεις είναι, κατά μέσο όρο, άνω του 30%.

Στους κοντινούς ευρωπαϊκούς προορισμούς, σύμφωνα με τον ίδιο, οι αυξήσεις έχουν περιοριστεί, καθώς οι αεροπορικές εταιρείες έχουν απορροφήσει μέρος του κόστους. Η επιβάρυνση εκτιμάται περίπου στο 10% με 12%, αν και, όπως ανέφερε, σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να είναι και μεγαλύτερη.

Ο τουριστικός πράκτορας περιέγραψε τη φετινή σεζόν ως ιδιαίτερα ασταθή, επισημαίνοντας ότι η αγορά αλλάζει από ημέρα σε ημέρα, ανάλογα με τις πολεμικές ή ειρηνευτικές ανακοινώσεις που επηρεάζουν το κλίμα.

«Σεζόν που δυστυχώς προσομοιάζει στις εποχές κορονοϊού»

Ερωτηθείς για την εικόνα των οργανωμένων πακέτων και τις εκτιμήσεις ότι οι κρατήσεις μπορεί να κινηθούν χαμηλότερα στη διάρκεια της σεζόν, ο κ. Οικονόμου απέφυγε να δώσει συγκεκριμένο αριθμό, επισημαίνοντας ότι δεν υπάρχουν ακόμη σαφή στοιχεία.

Ωστόσο, ανέφερε ότι η αίσθηση που υπάρχει στην αγορά, μέσα από την επικοινωνία με επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στα οργανωμένα πακέτα, είναι πως η φετινή σεζόν «δυστυχώς προσομοιάζει στις εποχές κορονοϊού».

Η αναφορά αυτή συνδέεται με την έντονη μεταβλητότητα στις κρατήσεις, τη συγκράτηση των ταξιδιωτών και την αναμονή της τελευταίας στιγμής, καθώς μεγάλο μέρος του κοινού εμφανίζεται επιφυλακτικό απέναντι στο κόστος και τη διεθνή αβεβαιότητα.

Πιο δύσκολη εικόνα στις εισπράξεις

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται και στο σκέλος των τουριστικών εισπράξεων, καθώς, όπως σημείωσε ο κ. Οικονόμου, η εικόνα αναμένεται να είναι δυσμενέστερη.

Όπως ανέφερε, ακόμη και όσοι ταξιδεύουν εμφανίζονται πιο συγκρατημένοι στις δαπάνες τους. Η καταναλωτική δύναμη των τουριστών εκτιμάται ότι είναι μειωμένη σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, γεγονός που μπορεί να επηρεάσει όχι μόνο τον αριθμό των αφίξεων, αλλά και το συνολικό οικονομικό αποτύπωμα της σεζόν.

«Η αγορά είναι ψυχολογία», σημείωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι όταν υπάρχει πόλεμος, η ψυχολογία δεν είναι καλή. Εφόσον βελτιωθεί το κλίμα, εκτίμησε ότι μπορεί να υπάρξει καλύτερη εικόνα στη συνέχεια.

Ο οδικός τουρισμός

Στην εκπομπή μεταδόθηκε επίσης εικόνα από την Καλλικράτεια Χαλκιδικής, όπου ο δημοσιογράφος Λευτέρης Ζαβλιάρης περιέγραψε αυξημένη κίνηση λόγω του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος, με την παραλία να είναι γεμάτη από Έλληνες και Βαλκάνιους επισκέπτες.

Η Χαλκιδική βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στον οδικό τουρισμό, κυρίως από χώρες των Βαλκανίων. Ωστόσο, όπως αναφέρθηκε, στα χερσαία σύνορα των Ευζώνων καταγράφονται μεγάλες ουρές από επισκέπτες που έρχονται από τη Βόρεια Μακεδονία, τη Σερβία και το Κόσοβο.

Οι καθυστερήσεις συνδέονται με τους ελέγχους που πραγματοποιούνται, μεταξύ των οποίων και βιομετρικοί έλεγχοι, με αποτέλεσμα οι ουρές να φτάνουν σε αρκετά χιλιόμετρα, τόσο για Ι.Χ. όσο και για τουριστικά λεωφορεία.

Οι καθυστερήσεις στα σύνορα λειτουργούν αποτρεπτικά

Σύμφωνα με όσα μεταδόθηκαν, η πολύωρη αναμονή στα σύνορα λειτουργεί αποτρεπτικά για μέρος των επισκεπτών, ιδίως όταν πρόκειται για σύντομες αποδράσεις, όπως ένα τριήμερο.

Όπως επισημάνθηκε, όταν ο επισκέπτης χρειάζεται να ταλαιπωρηθεί για μία, δύο ή και δυόμισι ώρες προκειμένου να περάσει τα σύνορα, η εμπειρία των διακοπών ξεκινά με αρνητικό τρόπο.

Παράλληλα, η ακρίβεια και ο πόλεμος επηρεάζουν και τον οδικό τουρισμό, καθώς πρόκειται συχνά για επισκέπτες με χαμηλότερα διαθέσιμα εισοδήματα, οι οποίοι μπορεί να στραφούν σε άλλους προορισμούς ή να περιορίσουν τη διάρκεια και το κόστος του ταξιδιού τους.

ΠΗΓΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ