Τουρισμός Ευρώπης – Ανθεκτικότητα, αβεβαιότητα και οι νέες προκλήσεις της AI

Η Ευρώπη παραμένει ένας από τους πιο ισχυρούς τουριστικούς προορισμούς διεθνώς, όμως η επόμενη ημέρα δεν θα κριθεί μόνο από τη δυναμική της ζήτησης. Θα κριθεί κυρίως από το αν οι προορισμοί μπορούν να διατηρήσουν την εμπιστοσύνη των ταξιδιωτών, να αντέξουν τις εξωτερικές αναταράξεις και να απαντήσουν στις αυξανόμενες απαιτήσεις για ποιότητα, βιωσιμότητα και εμπειρία.

Ήδη, η πρώτη ορατή επίδραση της συγκυρίας είναι ότι πολλοί ταξιδιώτες τηρούν στάση αναμονής, παρακολουθώντας τις εξελίξεις πριν οριστικοποιήσουν τις επιλογές τους. Την ίδια ώρα, η εικόνα της Ευρώπης ως ασφαλούς προορισμού και η ισχυρή ενδοπεριφερειακή ζήτηση λειτουργούν ως «μαξιλάρι» ανθεκτικότητας για τον κλάδο.

Στο νέο περιβάλλον, η ανταγωνιστικότητα του ευρωπαϊκού τουρισμού θα εξαρτηθεί από τρεις κρίσιμους άξονες: τη συνδεσιμότητα, τη σταθερότητα και τη σωστή ισορροπία ποιότητας-τιμής. Παράλληλα, η νέα ευρωπαϊκή στρατηγική στρέφεται και σε ευρύτερα ζητήματα, όπως η βιωσιμότητα, η τεχνολογία, οι δεξιότητες του ανθρώπινου δυναμικού και η ενίσχυση του brand της Ευρώπης παγκοσμίως.

Η επόμενη μέρα δεν αφορά μόνο το πόσοι θα ταξιδέψουν, αλλά και το πού, πώς και γιατί θα επιλέξουν να ταξιδέψουν. Σε μια περίοδο αυξημένης αβεβαιότητας, το ζητούμενο για την Ευρώπη είναι να παραμείνει προορισμός εμπιστοσύνης, ποιότητας και προσαρμοστικότητας.

Σε αυτά τα ζητήματα επικεντρώθηκε η συζήτηση για το μέλλον του ευρωπαϊκού τουρισμού στο Webinar που διοργάνωσε ο Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ) . Όπως ανέφερε η Beatrice Dorenti, Senior Associate της ιταλικής εταιρείας συμβούλων, Intellera Consulting, το 2025 ο παγκόσμιος τουρισμός έφτασε τα 1,52 δισ. ταξιδιώτες, με περισσότερους από τους μισούς να επιλέγουν την Ευρώπη. Για το 2026, η αβεβαιότητα που δημιουργεί η γεωπολιτική ένταση στη Μέση Ανατολή καθιστά ακόμη πιο επιτακτική την ανάγκη για σταθερότητα, συνδεσιμότητα και ανταγωνιστικότητα.

«Οι προβλέψεις για το 2026 παραμένουν θετικές, έστω και με μια μικρή υποχώρηση στις προσδοκίες, περίπου κατά 6%. Ο κύριος λόγος για τον οποίο οι ταξιδιώτες επιλέγουν την Ευρώπη είναι οι διακοπές, ακολουθούμενες από επισκέψεις σε φίλους και συγγενείς, καθώς και άλλες μορφές ταξιδιών. Αξίζει να σημειωθεί ότι περίπου το 80% όσων ταξιδεύουν στην Ευρώπη προέρχεται από την ίδια την Ευρώπη, στοιχείο που ενισχύει τη σταθερότητα και την ανθεκτικότητα του ταξιδιωτικού οικοσυστήματος», σημείωσε η κα. Dorenti.

Πώς η Τεχνητή Νοημοσύνη αναδιαμορφώνει ήδη τα ταξίδια και τον τουρισμό; Ο Γενικός Διευθυντής της Marketing Greece, Νίκος Διαμαντόπουλος, μιλώντας στο webinar επικεντρώθηκε στις νέες τεχνολογικές δυνατότητες, αλλά και στις απαιτήσεις που δημιουργούνται σε επίπεδο δεδομένων, υποδομών και επιχειρησιακής ετοιμότητας, μιας και ο τουριστικός κλάδος βρίσκεται μπροστά σε μια βαθιά μετάβαση.

Το TourismAIPlayground, μια νέα πλατφόρμα εξοικείωσης με την AI για επαγγελματίες του τουρισμού, εμπεριέχει όλο το πνεύμα των νέων τεχνολογιών. «Η Τεχνητή Νοημοσύνη είναι μια τεχνολογική εξέλιξη που θα αλλάξει κάθε τομέα για ταξίδια και τουρισμό», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι «η ερώτηση είναι πώς μπορούν οι ταξιδιωτικές επιχειρήσεις να είναι έτοιμες για αυτό που έρχεται».

Ο κ. Διαμαντόπουλος τόνισε ότι οι οργανισμοί πρέπει να έχουν σε τάξη τα δεδομένα τους, την αρχιτεκτονική τους υποδομή, τα προϊόντα τους και τις συνδέσεις τους, ώστε να μπορέσουν να αξιοποιήσουν ουσιαστικά τα νέα συστήματα AI.

«Το ζητούμενο δεν είναι απλώς η υιοθέτηση νέων εργαλείων, αλλά η δημιουργία μιας συνολικής AI-enabled κουλτούρας. Πρέπει να εκπαιδευτούμε, να δημιουργήσουμε ένα AI-enabled σύστημα με αυτά τα νέα εργαλεία και να κατανοήσουμε πώς λειτουργούν», είπε, εξηγώντας πως ο κόσμος των ταξιδιών μεταμορφώνεται μπροστά μας.

Το TourismAIPlayground byMarketingGreece είναι μια ψηφιακή πλατφόρμα-εργαστήριο που δημιουργήθηκε για να βοηθήσει τους φορείς και τις επιχειρήσεις του ελληνικού τουρισμού να εξοικειωθούν και να πειραματιστούν με εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης (AI), με μικροεφαρμογές για social media, reviews, SEO και παραγωγή σύντομων στρατηγικών briefs.

Όπως υπογράμμισε, στόχος είναι να μειωθεί ο φόβος απέναντι στην τεχνολογία και να ενισχυθεί η πρακτική εξοικείωση με την AI μέσα από απλά, χρήσιμα εργαλεία.

«Το βασικό μήνυμα είναι η ανάγκη για αυτοματοποίηση, σωστή προετοιμασία και ανθρώπινη επιμέλεια. Οι άνθρωποι δεν πρέπει να μένουν απέναντι από όλη αυτή τη μεταμόρφωση», ανέφερε, δίνοντας έμφαση στο ότι η νέα τεχνολογία πρέπει να λειτουργεί ως σύμμαχος και όχι ως υποκατάστατο της ανθρώπινης κρίσης.