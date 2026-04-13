Τουρισμός: Ανθεκτική η ζήτηση παρά τις γεωπολιτικές πιέσεις – Τα ανοιχτά μέτωπα και οι προκλήσεις

Ανθεκτικότητα δείχνει ο ελληνικός τουρισμός στο ξεκίνημα του 2026, διατηρώντας ανοδική πορεία παρά τις γεωπολιτικές εντάσεις που επικρατούν στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Τα μέχρι στιγμής δεδομένα επιβεβαιώνουν ότι η ζήτηση για ταξίδια προς τη χώρα παραμένει ισχυρή, με τις αφίξεις να κινούνται σε υψηλότερα επίπεδα σε σχέση με πέρυσι.

Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση της Τράπεζα της Ελλάδος και τις εκτιμήσεις του διοικητή Γιάννης Στουρνάρας, η μέχρι τώρα πορεία του κλάδου δεν έχει επηρεαστεί ουσιαστικά από τις εξελίξεις. Ωστόσο, ο βασικός παράγοντας που θα καθορίσει την εξέλιξη της χρονιάς είναι η διάρκεια της σύγκρουσης, καθώς αυτή μπορεί να επηρεάσει κυρίως τα έσοδα και όχι τόσο τον αριθμό των επισκεπτών.

Ανοδική πορεία στις αφίξεις

Τα πρώτα στοιχεία από την τουριστική κίνηση είναι ενθαρρυντικά. Στο πρώτο δίμηνο του έτους, οι διεθνείς αφίξεις στο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών αυξήθηκαν με διψήφιο ρυθμό σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025. Παράλληλα, και στα περιφερειακά αεροδρόμια που διαχειρίζεται η Fraport Greece καταγράφεται άνοδος, γεγονός που δείχνει ότι η δυναμική δεν περιορίζεται μόνο στην πρωτεύουσα.

Η θετική εικόνα συνεχίστηκε και τον Μάρτιο, παρά το ασταθές διεθνές περιβάλλον. Η συνολική επιβατική κίνηση διατηρήθηκε σε ανοδική τροχιά, αν και με πιο συγκρατημένους ρυθμούς σε σχέση με τους προηγούμενους μήνες. Σε επίπεδο τριμήνου, η αύξηση των επιβατών επιβεβαιώνει ότι η χρονιά ξεκινά με ισχυρή βάση, ενώ η προσφορά αεροπορικών θέσεων για το πρώτο διάστημα του έτους εμφανίζεται ενισχυμένη.

Επιφυλάξεις για τα έσοδα

Παρά τη θετική εικόνα στις αφίξεις, οι επαγγελματίες του κλάδου εκφράζουν επιφυλάξεις ως προς την εξέλιξη των εσόδων. Η εμπειρία από προηγούμενες κρίσεις δείχνει ότι ακόμη και όταν η ζήτηση παραμένει ανθεκτική, η καταναλωτική συμπεριφορά των ταξιδιωτών επηρεάζεται από το οικονομικό περιβάλλον. Η αύξηση του κόστους ενέργειας και η γενικότερη ακρίβεια ενδέχεται να περιορίσουν τη δαπάνη ανά επισκέπτη, επηρεάζοντας τη συνολική απόδοση της τουριστικής δραστηριότητας.

Διαρθρωτικές προκλήσεις και ανάγκη προσαρμογής

Ακόμη και χωρίς τις γεωπολιτικές εντάσεις, ο κλάδος καλείται να αντιμετωπίσει διαρθρωτικές προκλήσεις. Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας απαιτεί διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος, με στόχο την ανάδειξη λιγότερο γνωστών προορισμών και την ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού, όπως ο πολιτιστικός, ο γαστρονομικός και ο αθλητικός.

Παράλληλα, κρίσιμος παράγοντας για τη διατήρηση της αναπτυξιακής πορείας είναι η αναβάθμιση των υποδομών. Η βελτίωση των μεταφορών, της ενεργειακής επάρκειας και των δικτύων ύδρευσης, καθώς και ο εκσυγχρονισμός των τουριστικών καταλυμάτων, αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για την ενίσχυση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Ιδιαίτερη πρόκληση αποτελεί και το ζήτημα του ανθρώπινου δυναμικού. Οι ελλείψεις προσωπικού στον τομέα της φιλοξενίας και της εστίασης παραμένουν έντονες, με την Ελλάδα να καταγράφει υψηλότερα ποσοστά κενών θέσεων σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Η αντιμετώπιση του προβλήματος απαιτεί συνδυασμό πολιτικών, όπως η προσέλκυση εργαζομένων από το εξωτερικό και η επιστροφή εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού που αποχώρησε κατά την περίοδο της κρίσης.

Η συμβολή στην οικονομία και οι προοπτικές

Η ανάγκη για παρεμβάσεις καθίσταται ακόμη πιο επιτακτική, εάν ληφθεί υπόψη η δυναμική που έχει αναπτύξει ο κλάδος τα τελευταία χρόνια. Το 2025 αποτέλεσε μια ακόμη χρονιά υψηλών επιδόσεων, με σημαντική αύξηση τόσο στις αφίξεις όσο και στα έσοδα, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή συμβολή του τουρισμού στην ελληνική οικονομία.

Η ανοδική τάση αποτυπώνεται και στη συμβολή του κλάδου στο ΑΕΠ και στην απασχόληση, καθώς τα καταλύματα και η εστίαση διατηρούν ισχυρή παρουσία στην οικονομική δραστηριότητα της χώρας. Η ενίσχυση αυτής της συμβολής εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας και την προσαρμογή στις νέες συνθήκες.

Σε διεθνές επίπεδο, ο τουρισμός συνεχίζει να αναπτύσσεται, αν και με πιο ήπιους ρυθμούς σε σχέση με το προηγούμενο διάστημα. Η ανάκαμψη αγορών όπως η Ασία μεταβάλλει σταδιακά τις ισορροπίες, ενώ οι μεσογειακοί προορισμοί παραμένουν ιδιαίτερα ανταγωνιστικοί.

Η Ελλάδα διατηρεί ισχυρή θέση στην περιοχή της Μεσογείου, αν και εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται από έντονη εποχικότητα. Η επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου αποτελεί βασικό στόχο για τα επόμενα χρόνια, καθώς μπορεί να συμβάλει στη βελτίωση των εσόδων και στη βιωσιμότητα του κλάδου.

Συνολικά, η εικόνα για το 2026 παραμένει θετική, αλλά όχι χωρίς προκλήσεις. Η εξέλιξη των γεωπολιτικών συνθηκών, η πορεία της διεθνούς οικονομίας και η ικανότητα προσαρμογής του ελληνικού τουριστικού προϊόντος θα καθορίσουν την τελική έκβαση της χρονιάς.

ΠΗΓΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ