Τουλάχιστον τρεις νεκροί και 34 τραυματίες σε ρωσική επιδρομή σε εμπορικό κέντρο στην ανατολική Ουκρανία

Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και 34 τραυματίστηκαν σήμερα, Πέμπτη (10/9) σε ρωσικό πλήγμα με drone σε εμπορικό κέντρο στην πόλη Πάβλογκραντ, στην ανατολική-κεντρική Ουκρανία, ανέφεραν οι Αρχές.

«Πριν από περίπου μία ώρα, οι Ρώσοι έπληξαν ένα εμπορικό κέντρο που βρίσκεται στο κέντρο του Πάβλογκραντ. Ήταν μέρα μεσημέρι, ενώ οι δρόμοι ήταν γεμάτοι κόσμο», ανέφερε ο υπουργός Εσωτερικών Ιβάν Βιγκίβσκι στο Telegram.

Horrifying video of the Russian attack on Pavlohrad in the Dnipropetrovsk region of Ukraine. Three people were killed, and 34 more were wounded. Two State Emergency Service employees were wounded while dealing with the aftermath of the shelling and were hospitalized. Over the… pic.twitter.com/5p4XW22lCH — Visegrád 24 (@visegrad24) September 10, 2026

Η Εισαγγελία της Ουκρανίας και ο περιφερειάρχης, Ολεξάντρ Γκάντζα, ανέφεραν έναν προσωρινό απολογισμό τριών νεκρών και 34 τραυματιών, προσθέτοντας ότι προκλήθηκαν ζημιές σε εμπορικά καταστήματα και οχήματα.

‼️ Russia hit a shopping area in Pavlohrad, Ukraine. At least four people were killed and more than 60 were wounded, including children. pic.twitter.com/yrNtANRENd — Ostap Yarysh (@OstapYarysh) September 10, 2026

Ένα παιδί είναι μεταξύ των τραυματιών, ανέφεραν περιφερειακοί εισαγγελείς στο Telegram.

(Photo by Handout / UKRAINIAN EMERGENCY SERVICE / AFP)

Η επίθεση πραγματοποιήθηκε σε μια περίοδο κατά την οποία οι δύο αντιμαχόμενες πλευρές έχουν εντείνει τις εκατέρωθεν επιθέσεις μεγάλου βεληνεκούς εκατοντάδες χιλιόμετρα πίσω από τις γραμμές του μετώπου, στοχεύοντας όλο και περισσότερο πολιτικές εγκαταστάσεις, καθώς και εργοστάσια, διυλιστήρια, αποθήκες και λιμάνια.

Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία που έχουν επαληθευτεί από τα Ηνωμένα Έθνη, ο αριθμός των θανάτων αμάχων στην Ουκρανία βρίσκεται στα υψηλότερα επίπεδα από τους πρώτους μήνες μετά την εισβολή της Ρωσίας τον Φεβρουάριο του 2022.

Παρόλο που ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι άφησε να εννοηθεί ότι οι συνομιλίες για τον τερματισμό της πιο αιματηρής σύγκρουσης στην Ευρώπη μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν αυτόν τον μήνα, το Κρεμλίνο δήλωσε ότι είναι «πολύ νωρίς» για να συζητηθούν ο τόπος ή οι ημερομηνίες.

Με την Ουάσινγκτον να ελπίζει να αναζωογονήσει τις από καιρό στάσιμες προσπάθειες για τον τερματισμό των εχθροπραξιών, ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντίμιρ Πούτιν και ο Αμερικανός ομόλογός του, Ντόναλντ Τραμπ συζήτησαν την Τρίτη για τη σύγκρουση, σε μια τηλεφωνική συνομιλία διάρκειας μίας ώρας που το Κρεμλίνο χαρακτήρισε «εξαιρετικά ειλικρινή» και εποικοδομητική.

Οι Αμερικανοί διαπραγματευτές Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρετ Κούσνερ επισκέφθηκαν επίσης τη Μόσχα και το Κίεβο το Σαββατοκύριακο, σε μια προσπάθεια να δώσουν νέα ώθηση στις από καιρό στάσιμες προσπάθειες των ΗΠΑ για τον τερματισμό των εχθροπραξιών.

Αρκετοί προηγούμενοι γύροι συνομιλιών απέτυχαν να φέρουν πιο κοντά τις αντιμαχόμενες γειτονικές χώρες.

Η Μόσχα απαιτεί από την Ουκρανία να παραχωρήσει εδάφη στην ανατολική περιοχή του Ντονέτσκ, τα οποία εξακολουθεί να ελέγχει, και να παραιτηθεί από τη στρατιωτική υποστήριξη της Δύσης.

Το Κίεβο έχει δηλώσει ότι τέτοιοι όροι ισοδυναμούν με συνθηκολόγηση και θα επέτρεπαν στη Ρωσία μόνο να προετοιμάσει μια νέα επίθεση, στην προσπάθειά της να εγκαθιδρύσει μια φιλορωσική κυβέρνηση-μαριονέτα.

Πηγές: AFP, Reuters