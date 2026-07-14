Τουλάχιστον δύο νεκροί από την πυρκαγιά σε εργοτάξιο στις Βρυξέλλες

Τουλάχιστον δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους την Τρίτη (14/7) στις Βρυξέλλες από πυρκαγιά που ξέσπασε σε μια πολυκατοικία που τελεί υπό ανακαίνιση, όπου απασχολούνταν περισσότεροι από 200 εργαζόμενοι, τόνισαν οι τοπικές αρχές.

Πολλοί εργαζόμενοι παγιδεύτηκαν μέσα σε ένα ασανσέρ, καθώς η φωτιά εξαπλωνόταν στο φρεάτιο του ανελκυστήρα, σύμφωνα με τις αρχικές αναφορές.

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης δεν είχαν καταφέρει να απεγκλωβίσουν αυτούς τους εργαζομένους μέχρι το μεσημέρι, αλλά είδαν πτώματα μέσα στον θάλαμο του ανελκυστήρα, δήλωσε ο επιθεωρητής εργασίας των Βρυξελλών, Μπρεχτ Σπεϊμπράκ, μιλώντας σε μέσα ενημέρωσης. «Βρήκαμε πτώματα, αλλά δεν μπορούμε να πούμε πόσα… σίγουρα δύο, ίσως τρία», είπε.

Αρκετοί αγνοούμενοι

Παράλληλα τόνισε ότι αγνοούνται έξι εργαζόμενοι που βρίσκονταν στο σημείο το πρωί. Τα πτώματα που βρέθηκαν, που δεν έχουν ταυτοποιηθεί, ενδέχεται να είναι αυτά ορισμένων από τους αγνοούμενους εργαζόμενους.

Οι πυροσβέστες κλήθηκαν λίγο πριν από τις 8:00 το πρωί για πυρκαγιά που ξέσπασε στον δεύτερο όροφο του κτιρίου, γνωστού στις Βρυξέλλες ως Πύργος Οξί, στο κέντρο της πόλης. Απροσδιόριστη παραμένει η αιτία της πυρκαγιάς.

Το χρονικό

Η φωτιά εξαπλώθηκε στον πρώτο όροφο και στο υπόγειο μέσω ενός φρεατίου ανελκυστήρα, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ένας εκπρόσωπος της πυροσβεστικής υπηρεσίας.

Η φωτιά σβήστηκε νωρίς το μεσημέρι, αλλά κλήθηκαν υπηρεσίες πολιτικής προστασίας για να βοηθήσουν στη διάσωση των παγιδευμένων εργαζομένων.

«Δεν είναι ακόμη προσβάσιμοι όλοι οι όροφοι», τόνισε στο AFP ένας εκπρόσωπος του δημάρχου, ο Φιλίπ Κλοζέ.

🚒🔥 TERRIBLE INCENDIE PLACE DE BROUCKÈRE Mes pensées vont aux victimes, à leurs familles et à leurs proches. Tout mon soutien aux équipes de secours toujours mobilisées et à celles et ceux qui attendent des nouvelles des personnes encore portées disparues. 🕊️ pic.twitter.com/YnKGmkYQSE — Geoffroy Coomans de Brachène 🇧🇪🇪🇺🇺🇦 (@GeoffroyCoomans) July 14, 2026

Ο υπουργός Εσωτερικών του Βελγίου Μπερνάρ Κουιντίν δήλωσε «σκοραρισμένος» από την τραγωδία. «Οι σκέψεις είναι με τα θύματα, τις οικογένειές τους και όσους εξακολουθούν να περιμένουν απαντήσεις. Ένα τεράστιο ευχαριστώ στους πυροσβέστες μας και σε όλες τις υπηρεσίες που παραμένουν κινητοποιημένες», έγραψε σε ανάρτησή του σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Έχει ξεκινήσει έρευνα από την Επιθεώρηση Εργασίας, το τμήμα της εισαγγελίας που είναι υπεύθυνο για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με την εργατική νομοθεσία και τα κοινωνικά δικαιώματα.