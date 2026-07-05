Τοξικό νέφος 20 χλμ. από την φωτιά στο Ωραιόκαστρο

Στις επιχειρήσεις που έχουν τυλιχθεί στις φλόγες έχουν επικεντρωθεί οι πυροσβεστικές δυνάμεις που δίνουν μάχη από χθες το απόγευμα με τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε στην περιοχή του Ωραιοκάστρου . Πρόκειται για εργοστάσιο ανακύκλωσης και βιοτεχνία υφασμάτων, όπου η πύρινη λαίλαπα εξακολουθεί να καίει.

Παρά την βελτιωμένη εικόνα που παρουσιάζει η πυρκαγιά, το γεγονός ότι συνεχίζει να καίει στις εν λόγω επιχειρήσεις δημιουργεί περαιτέρω προβλήματα. Από το εργοστάσιο ανακύκλωσης αναδύεται ο πυκνός μαύρος καπνός, ενώ σε μικρή απόσταση βρίσκεται το δεύτερο εργοστάσιο που έχει επίσης παραδοθεί στις φλόγες, απελευθερώνοντας τοξικά στοιχεία στην ατμόσφαιρα.

Πυκνός μαύρος καπνός έχει καλύψει από χθες μεγάλο μέρος της Θεσσαλονίκης, με το νέφος πλέον να εκτείνεται σε ακτίνα άνω των 20 χιλιομέτρων, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Μάλιστα, η οσμή από καμένο πλαστικό γίνεται αντιληπτή σε ολόκληρη την πόλη, με τις αρχές να συνιστούν στους πολίτες να διατηρούν κλειστά τα παράθυρα και να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους, ιδιαίτερα όσοι ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες.

Φωτιά στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ / EUROKINISSI

Φωτιά στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ/EUROKINISSI

Φωτιά στο Ωραιόκαστο Θεσσαλονίκης ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ / EUROKINISSI

Ρίψεις από εναέρια μέσα

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις που συνεχίζουν να επιχειρούν είναι 160 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 52 οχήματα αλλά και πλήθος Εθελοντών και Εθελοντικών ομάδων έχουν κινητοποιηθεί.

Φωτιά στο Ωραιόκαστρο ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ / EUROKINISS

Με το πρώτο φως ενεργοποιήθηκαν για την αεροπυρόσβεση 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα ενώ για τη συνέχεια έχει δοθεί εντολή και σε πρόσθετα εναέρια μέσα.

Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, καθώς και χωματουργικά μηχανήματα της Διοίκησης Κατασκευών και Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών.

Φωτιά στο Ωραιόκαστρο ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ/EUROKINISSI

Από το ΓΕΕΘΑ, ενεργοποιήθηκε η ομάδα ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ για συνδρομή στο έργο της κατάσβεσης, ενώ ταυτόχρονα έχουν αναπτυχθεί δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αλλά και δυνάμεις του ΕΚΑΒ για άμεση επέμβαση όπου απαιτηθεί.

Στάχτη δασική έκταση, βιοτεχνίες και αυτοκίνητα

Η καταστροφική πυρκαγιά κατάφερε να κάψει δασικές εκτάσεις, βιοτεχνίες και αυτοκίνητα, ενώ έχουν καταστραφεί και υποδομές ηλεκτροδότησης.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας έφτασαν πολύ κοντά σε σπίτια στην περιοχή της Φιλοθέης, όμως χάρη στην υπεράνθρωπη προσπάθεια των πυροσβεστών αλλά και των εθελοντών, οι κατοικίες δεν παραδόθηκαν στις φλόγες.

Ωστόσο, αυλές και παραπήγματα στην περιοχή έχουν υποστεί ζημιές.

Αλλεπάλληλα μηνύματα από το 112

Υπενθυμίζεται πως χθες Σάββατο απανωτά μηνύματα εστάλησαν από το 112 για εκκενώσεις οικισμών. Συγκεκριμένα, χθες στις 20:52, εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την απομάκρυνση των κατοίκων της περιοχής Ανθούπολη Ωραιοκάστρου, προς την περιοχή «ΤΙΤΑΝ».

Στις 01:19 σήμερα Κυριακή 05 Ιουλίου 2026, εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την απομάκρυνση κατοίκων από την Ανθούπολη Ωραιοκάστρου προς το γήπεδο της Λητής.

Στις 01:44 σήμερα εκδηλώθηκε νέο μήνυμα από το 112 για την από απομάκρυνση των κατοίκων της Φιλοθέης προς κλειστό γυμναστήριο Ευκαρπίας.

Στις 02:44 εκδόθηκε νέο μήνυμα από το 112 για τη λήψη μέτρων προστασίας λόγω καπνών στην περιοχή Ανθούπολη Ωραιοκάστρου.

Στο νοσοκομείο τέσσερις πυροσβέστες με αναπνευστικά προβλήματα

Τέσσερις πυροσβέστες που επιχειρούσαν στη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε στο Ωραιόκαστρο της Θεσσαλονίκης το βράδυ του Σαββάτου (4/7) διακομίστηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο 424 Στρατιωτικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης.

Κατά την επιχείρηση κατάσβεσης της φωτιάς υπέστησαν αναπνευστικά προβλήματα, με συνέπεια να κριθεί απαραίτητη η διακομιδή τους στο νοσηλευτικό ίδρυμα.

Ολονύχτια μάχη με τις φλόγες για τη φωτιά στο Ωραιόκαστρο INTIME NEWS / ΠΑΠΑΝΙΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

Συνελήφθη 76χρονος – Οδηγείται στον εισαγγελέα

Για τη φωτιά οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη ενός 76χρονου. Η αρχική προσαγωγή του μετατράπηκε σε σύλληψη έπειτα από την ολοκλήρωση της προανάκρισης.

Από την πρώτη στιγμή της εκδήλωσης της φωτιάς κινητοποιήθηκε ειδικό κλιμάκιο έμπειρων στελεχών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) από την Αθήνα, προκειμένου να συνδράμει το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης στη διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, έπειτα από μεθοδική έρευνα, συλλογή και αξιολόγηση στοιχείων, καθώς και εξέταση μαρτυρικών καταθέσεων, επιβεβαιώθηκε η εμπλοκή του 76χρονου, ο οποίος είχε αρχικά προσαχθεί ως βασικός ύποπτος.

Κατά την προανάκριση και σύμφωνα με την ομολογία του, ο 76χρονος προκάλεσε την πυρκαγιά όταν προέβη σε επικίνδυνη συμπεριφορά με το όχημά του, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν σπινθήρες που οδήγησαν στην εκδήλωση της φωτιάς.