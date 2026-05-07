Τοξικές ουσίες εντοπίστηκαν σε σχεδόν όλα τα φυτικά υποκατάστατα κρέατος

Μελέτη που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Food Control εξέτασε 212 προϊόντα, μεταξύ των οποίων υποκατάστατα κρέατος και γαλακτοκομικών, όπως φυτικά μπιφτέκια για μπέργκερ, κομμάτια κοτόπουλου για χορτοφάγους, vegan λουκάνικα, καθώς και ροφήματα με βάση τη βρώμη, το αμύγδαλο και τη σόγια. Σύμφωνα με τα ευρήματα, κάθε ένα από τα προϊόντα που αναλύθηκαν περιείχε τουλάχιστον μία από 19 διαφορετικές μυκοτοξίνες.

Οι μυκοτοξίνες είναι φυσικές τοξικές ενώσεις που παράγονται από μύκητες. Σε μικρές ποσότητες θεωρείται ότι ενέχουν περιορισμένο κίνδυνο, ωστόσο οι ερευνητές προειδοποιούν ότι μια διατροφή που βασίζεται σε μεγάλο βαθμό σε υποκατάστατα κρέατος και γάλακτος θα μπορούσε να οδηγήσει σε σωρευτική έκθεση.

Σε σοβαρές περιπτώσεις, όπως σημειώνει η ερευνητική ομάδα, η έκθεση σε μυκοτοξίνες μπορεί να συνδεθεί με προβλήματα υγείας, όπως βλάβες στο ήπαρ και στα νεφρά, καταστολή του ανοσοποιητικού συστήματος και καρκίνο, σύμφωνα με τον Independent. Οι ουσίες αυτές εντοπίζονται συχνά σε φυτικά τρόφιμα, καθώς οι πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή τους – όπως δημητριακά, όσπρια και σπόροι – μπορεί να εκτεθούν σε μούχλα κατά την καλλιέργεια ή την αποθήκευση.

Παρά την εκτεταμένη παρουσία μυκοτοξινών στα προϊόντα που εξετάστηκαν, οι ερευνητές από το Πανεπιστήμιο της Πάρμας στην Ιταλία και το Πανεπιστήμιο Κράνφιλντ στο Ηνωμένο Βασίλειο υπογραμμίζουν ότι τα επίπεδα που μετρήθηκαν ήταν χαμηλότερα από τα προτεινόμενα όρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το στοιχείο αυτό, σύμφωνα με τη μελέτη, αντανακλά τα υψηλά πρότυπα ποιότητας της βρετανικής βιομηχανίας τροφίμων.

Μεγάλη ανάπτυξη της αγοράς

Η κατανάλωση φυτικών εναλλακτικών προϊόντων για το κρέας και τα γαλακτοκομικά έχει αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, με την ευρωπαϊκή αγορά φυτικών προϊόντων να γνωρίζει πρωτοφανή ανάπτυξη. Ωστόσο, όπως επισημαίνει η μελέτη, η έρευνα γύρω από το τι ακριβώς καταναλώνουν οι πολίτες και ποιες μπορεί να είναι οι επιπτώσεις στην υγεία τους δεν έχει προχωρήσει με τον ίδιο ρυθμό.

«Ενώ τα περιβαλλοντικά και διατροφικά οφέλη της αυξημένης κατανάλωσης φυτικών προϊόντων είναι καλά τεκμηριωμένα, εξακολουθούν να υπάρχουν κενά στην αξιολόγηση της ασφάλειάς τους, και πιο συγκεκριμένα όσον αφορά την παρουσία πιθανών μη ρυθμιζόμενων μολυσματικών ουσιών», σημειώνεται.

Μέχρι σήμερα, λίγες μελέτες έχουν εξετάσει την παρουσία μυκοτοξινών σε φυτικά υποκατάστατα κρέατος και φυτικά ροφήματα, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει ακόμη πλήρης εικόνα. Η Andrea Patriarca, ανώτερη λέκτορας μυκητολογίας στο Πανεπιστήμιο Κράνφιλντ, τόνισε ότι οι μυκοτοξίνες υπάρχουν φυσικά στα τρόφιμα και δεν μπορούν να αποφευχθούν πλήρως. Όπως είπε, οι καταναλωτές δεν πρέπει να φοβηθούν ούτε να αποθαρρυνθούν από την κατανάλωση ποικιλίας προϊόντων. Ωστόσο, επισήμανε ότι η είσοδος νέων τροφίμων στην αγορά δημιουργεί ζήτημα, καθώς δεν υπάρχουν ακόμη ειδικοί κανονισμοί για την παρακολούθηση των μυκοτοξινών σε αυτά.

Η ερευνητική ομάδα συνεργάζεται πλέον με το Πανεπιστήμιο της Πάρμας για την αξιολόγηση των κινδύνων που αντιμετωπίζει ο πληθυσμός, ανάλογα με τις διατροφικές συνήθειες. Στόχος είναι να ενημερωθούν οι αρμόδιοι φορείς και να υπάρξει μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση, ιδιαίτερα για τους πιο ευάλωτους καταναλωτές.