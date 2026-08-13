Τον Σεπτέμβριο ο γάμος Μητσοτάκη με Σάκκαρη – Τι άλλο αποκάλυψε ο Βαρθολομαίος

Για τον Σεπτέμβριο δρομολογείται ο γάμος της Μαρίας Σάκκαρη με τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, όπως αποκάλυψε ο Οικουμενικός Πατριάρχης, Βαρθολομαίος.

«Χθες είχα τη χαρά να μιλήσω στο τηλέφωνο με τον κύριο πρωθυπουργό, για να του ευχηθώ περαστικά για ένα μικρό ατύχημα που είχε με το ποδήλατό του» είπε στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τη συμπλήρωση 65 ετών από την είσοδό του στην ιεροσύνη, κατά τη διάρκεια του Πατριαρχικού Συλλείτουργου των Προκαθημένων στην Ίμβρο.

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης ανέφερε πως «εκείνος μου είπε να ξεχωρίσω κάποια ημέρα του Σεπτεμβρίου του προσεχούς έτους, για να στεφανώσω τον γιο του, Κωνσταντίνο. Ίσως, εάν έχω υγεία».