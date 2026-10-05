Τον πρώτο αξονικό τομογράφο στο Γ.Ν. Καρπάθου εγκαινίασε ο Α. Γεωργιάδης

ΟΥπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης βρέθηκε τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 2026 στην Κάρπαθο, εκπροσωπώντας τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στις επετειακές εκδηλώσεις για την 82η Επέτειο του Επαναστατικού Απελευθερωτικού Κινήματος Καρπάθου, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα.

Στο πλαίσιο της επίσκεψής του στο νησί, ο Υπουργός Υγείας επισκέφθηκε το Γενικό Νοσοκομείο Καρπάθου, όπου πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια του νέου αξονικού τομογράφου, μιας σημαντικής προσθήκης στον ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό του νοσοκομείου.

Στην τελετή παρέστησαν οι βουλευτές Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Παππάς, Μάνος Κόνσολας, Μίκα Ιατρίδη και Βασίλης Υψηλάντης, ο περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος, ο δήμαρχος Καρπάθου Μιχάλης Φελλουζής, η έπαρχος Καρπάθου και Κάσου Πόπη Νικολαΐδου και η διοικήτρια του νοσοκομείου Θάλεια Μηνακούλη.

Ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση του αξονικού

Οι εργασίες για τη διαμόρφωση του χώρου που φιλοξενεί τον αξονικό τομογράφο ξεκίνησαν τον Μάρτιο του 2026. Η εγκατάσταση του μηχανήματος, καθώς και η απαιτούμενη εκπαίδευση του προσωπικού, ολοκληρώθηκαν τον Ιούλιο.

Το επόμενο βήμα αφορά τη στελέχωση της υπηρεσίας. Εντός των προσεχών ημερών προβλέπεται η σύναψη σύμβασης με ιατρό ακτινοδιαγνώστη, ο οποίος θα αναλάβει την επιστημονική ευθύνη και τη λειτουργία του αξονικού τομογράφου.

Η λειτουργία του νέου μηχανήματος αναμένεται να ενισχύσει τις διαγνωστικές δυνατότητες του νοσοκομείου και να περιορίσει την ανάγκη μετακίνησης ασθενών εκτός Καρπάθου για εξετάσεις που μέχρι σήμερα δεν μπορούσαν να πραγματοποιηθούν στο νησί.

Μονάδα Τεχνητού Νεφρού με προϋπολογισμό 620.000 ευρώ

Την ίδια ώρα βρίσκεται σε εξέλιξη ένα ακόμη σημαντικό έργο για το Γενικό Νοσοκομείο Καρπάθου. Πρόκειται για την αναβάθμιση των υποδομών και τη δημιουργία Μονάδας Τεχνητού Νεφρού, συνολικού προϋπολογισμού 620.000,01 ευρώ.

Η ολοκλήρωση του έργου προγραμματίζεται για το τέλος του 2027.

Η νέα Μονάδα προβλέπεται να διαθέτει κύριο χώρο αιμοκάθαρσης πέντε θέσεων, θάλαμο απομόνωσης δύο θέσεων, καθώς και τους απαραίτητους βοηθητικούς και λειτουργικούς χώρους. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται χώρος αναμονής, γραφεία, αποθήκες, αποδυτήρια και ειδικός χώρος επεξεργασίας νερού.

Για τη λειτουργία της Μονάδας έχει ήδη πραγματοποιηθεί επανασχεδιασμός του χώρου στο ισόγειο του νοσοκομείου.

Η εγκατάσταση του αξονικού τομογράφου και η δρομολόγηση της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού αποτελούν δύο παρεμβάσεις με ιδιαίτερη βαρύτητα για την υγειονομική κάλυψη της Καρπάθου, καθώς αφορούν υπηρεσίες για τις οποίες οι κάτοικοι ενός νησιωτικού και απομακρυσμένου δήμου συχνά υποχρεώνονται να μετακινούνται σε άλλα νησιά ή στην ηπειρωτική χώρα.