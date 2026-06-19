Τον Παναγιώτη Λυμπερόπουλο προτείνει η Βουλή για πρόεδρο του Αρείου Πάγου

Τον νυν αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Παναγιώτη Λυμπερόπουλο, ανέδειξε πρώτο στην λίστα των προτεινόμενων υποψήφιων για την πλήρωση της θέσης του προέδρου του ανώτατου δικαστηρίου της χώρας η διάσκεψη των προέδρων της Βουλής.

Συγκεκριμένα, ολοκληρώθηκε στη Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής η διαδικασία που ορίζει ο Κανονισμός (άρθρο 14) και ο ν. 4938/22 «Κώδικας Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών και λοιπές διατάξεις» (άρθρο 59) και προβλέπει ότι μετά από ακρόαση, η Διάσκεψη εκφράζει γνώμη για την πλήρωση της θέσης του Προέδρου του Αρείου Πάγου, η οποία εν προκειμένω κενώνεται στις 30 Ιουνίου.

Προηγήθηκαν δύο γύροι ακροάσεων.

Στη Διάσκεψη των Προέδρων είχαν κληθεί 9 Αντιπρόεδροι του Αρείου Πάγου και 18 Αρεοπαγίτες αλλά αρκετοί δεν προσήλθαν, είτε λόγω προσωπικού κωλύματος είτε για άλλους λόγους.

Τις περισσότερες ψήφους συγκέντρωσαν οι Αντιπρόεδροι του Αρείου Πάγου Παναγιώτης Λυμπερόπουλος (15 ψήφοι), Σωκράτης Πλαστήρας (10 ψήφοι) και ο Αρεοπαγίτης Παναγιώτης Βενιζελέας (9 ψήφοι), Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας της Διάσκεψης των Προέδρων θα αποσταλούν στον υπουργό Δικαιοσύνης για εισήγηση στο Υπουργικό Συμβούλιο.

Την ερχόμενη Πέμπτη και Παρασκευή, στη Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής, θα γίνει η ακρόαση των υποψηφίων για το αξίωμα του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, καθώς ο νυν εισαγγελέας Κωνσταντίνος Τζαβέλλας, αποχωρεί λόγω συνταξιοδότησης.