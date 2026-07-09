Τον Οκτώβριο στην Τουρκία η Μικτή Επιτροπή ΕΕ – Τουρκίας με φόντο την «Γαλάζια Πατρίδα»

Στις 26 και 27 Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθεί στην Τουρκία η συνεδρίαση της Μικτής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής ΕΕ – Τουρκίας με την συνάντηση να αποτελεί ευκαιρία να διεμβολισθεί η ταυτόχρονη συζήτηση του επιθετικού δόγματος της « Γαλάζιας Πατρίδας » στη γειτονική χώρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το γραφείο του Προέδρου της Μικτής Επιτροπής, ευρωβουλευτή Μανώλη Κεφαλογιάννη (Νέα Δημοκρατία) η συνεδρίαση της επιτροπής θα πραγματοποιηθεί στο συγκεκριμένο διήμερο, είτε στην Άγκυρα, είτε στην Κωνσταντινούπολη, με την δεύτερη επιλογή να αποτελεί προτίμηση της ελληνικής πλευράς. Ο χρονισμός της διεξαγωγής των εργασιών της Μικτής Επιτροπής έχει ιδιαίτερη σημασία καθώς συμπίπτει, όπως όλα δείχνουν, με την ψήφιση του επεκτατικού τουρκικού νομοσχεδίου.

Διεμβόλιση της συζήτησης του αναθεωρητικού νομοσχεδίου

Σημειώνεται ότι η τελευταία συνεδρίαση της Μικτής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής επρόκειτο να πραγματοποιηθεί τον Απρίλιο του 2025 στην Άγκυρα, αλλά αναβλήθηκε μετά από πρωτοβουλία της ΕΕ εξαιτίας της κράτησης και της σύλληψης του δημάρχου της Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου και άλλων προσώπων.

Στην κρίσιμη συνεδρίαση στην Τουρκία τον προσεχή Οκτώβριο αναμένεται να συμμετέχει μεταξύ άλλων η Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ για την Εξωτερική Πολιτική, Κάγια Κάλας και ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν. Πηγές από το γραφείο του κ. Κεφαλογιάννη ανέφεραν στο CNN Greece ότι η συνεδρίαση του Οκτωβρίου θα αποτελέσει μια ευκαιρία για να δημοσιοποιηθούν οι έντονες αντιρρήσεις της ΕΕ και να «διεμβολισθεί» έτσι ο τουρκικός σχεδιασμός για την «γαλάζια πατρίδα».

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου καταδίκασε την «γαλάζια πατρίδα»

Υπενθυμίζεται ότι με πρόσφατο ψήφισμα του (17 Ιουνίου), που εγκρίθηκε με ευρύτατη πλειοψηφία, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκδήλωσε «τη λύπη του για το γεγονός ότι η Τουρκία εξακολουθεί να παραβιάζει την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα κρατών μελών της ΕΕ, όπως η Ελλάδα και η Κυπριακή Δημοκρατία, μεταξύ άλλων μέσω της προώθησης του δόγματος της Γαλάζιας Πατρίδας». Και σε έτερη πιο λεπτομερή αναφορά του το ψήφισμα του Ευρωκοινοβουλίου τόνισε «τη σοβαρή ανησυχία του για την πρόταση σχεδίου νόμου που εκπόνησε το Εθνικό Κέντρο Θαλάσσιου και Ναυτιλιακού Δικαίου του Πανεπιστημίου της Άγκυρας (DEHUKAM), «το οποίο θα κωδικοποιούσε το δόγμα της Γαλάζιας Πατρίδας και θα μπορούσε να αντιβαίνει άμεσα στο καθιερωμένο διεθνές δίκαιο».

Υπογραμμίζεται πως το ψήφισμα εξέφρασε και την αμέριστη υποστήριξή του στην απόφαση που έλαβε η ενωσιακή συνιστώσα της Μικτής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής ΕΕ-Τουρκίας να αναβάλει την 82η συνεδρίασή της που έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί στις 14 και στις 15 Απριλίου 2025 στην Άγκυρα. Πάντως το ευρωκοινοβούλιο επισήμανε ότι «διατηρεί την άποψη ότι ο κοινοβουλευτικός διάλογος παραμένει κρίσιμο μέρος των σχέσεων ΕΕ-Τουρκίας και εκφράζει την ελπίδα ότι η ΜΚΕ θα συνεχίσει σύντομα το έργο της όταν το επιτρέψουν οι συνθήκες».

Να σημειωθεί ότι η καταδικαστική αναφορά του ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην «γαλάζια πατρίδα» επετεύχθη μετά από πρωτοβουλία του ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Γιάννη Μανιάτη. «Αυτό το νομοσχέδιο δεν πρέπει να ψηφιστεί, αλλιώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή οφείλει να αναλάβει τις ευθύνες της. Υπό αυτές τις συνθήκες, απορώ πώς μπορούν κάποιοι να θεωρούν ότι η Τουρκία μπορεί να συμμετάσχει στις αμυντικές πρωτοβουλίες της Ένωσης» ανέφερε σχετικά ο κ. Μανιάτης στη σχετική συζήτηση στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.