Τον Ιούλιο στην Αθήνα ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ – Εντός του 2026 η επίσκεψη Τραμπ

Στις αρχές Ιουλίου αναμένεται να επισκεφθεί την Ελλάδα ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ , όπως αποκάλυψε η Αμερικανίδα πρέσβης Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, ενώ παράλληλα ενημέρωσε ότι εντός του 2026 θα έρθει και ο Ντόναλντ Τραμπ.

Παράλληλα, μαζί με τον Αμερικανό πρόεδρο και τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο θα βρεθούν στην Τουρκία για τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, όπως ανέφερε η κα Γκίλφοϊλ μιλώντας με δημοσιογράφους της ΕΡΤ κατά την επίσκεψή της στο Ραδιομέγαρο της Μεσογείων.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις, ενδέχεται να είναι κοινή η επίσκεψη Τραμπ και Χέγκσεθ κατά τη μετάβασή τους στην Τουρκία.

Η επίσκεψη αναμένεται να συμπέσει με τον εορτασμό των 250 ετών από την αμερικανική ανεξαρτησία.