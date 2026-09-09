Τομεάρχης Οικονομικών ΕΛ.Α.Σ. για πατριωτική εισφορά: Δεν θα σας πω πόσα θα πάρουμε γιατί δεν ξέρω

Οτομεάρχης Οικονομικών της ΕΛ.Α.Σ, Φραγκίσκος Κουτεντάκης, παραδέχτηκε ότι δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστεί το ύψος των εσόδων που θα μπορούσε να προκύψει από τη φορολόγηση των πολύ υψηλών περιουσιών, μέτρο στο οποίο αναφέρθηκε ο Αλέξης Τσίπρας, διότι δεν γνωρίζει.

Ερωτηθείς συγκεκριμένα για το ποσό που εκτιμάται ότι θα εισπραχθεί, απάντησε χαρακτηριστικά: «Δεν θα σας πω γιατί δεν ξέρω».

Μιλώντας στο OPEN, ο κ. Κουτεντάκης υπογράμμισε, ωστόσο, ότι η συγκεκριμένη πρόταση αποτελεί σαφή πολιτική επιλογή. «Είναι μία συγκεκριμένη πολιτική δέσμευση και κατεύθυνση που είμαστε αποφασισμένοι να υλοποιήσουμε», ανέφερε.

Όπως εξήγησε, η βασική θέση είναι ότι όσοι διαθέτουν μεγάλες περιουσίες θα πρέπει να έχουν αντίστοιχη συμμετοχή στη χρηματοδότηση του κράτους και της κοινωνίας. «Θεωρούμε ότι οι υψηλές περιουσίες θα πρέπει να συνεισφέρουν στα φορολογικά έσοδα και στο κοινωνικό σύνολο όπως κάθε άλλος πολίτης», σημείωσε.

Στις επισημάνσεις των δημοσιογράφων ότι μέχρι στιγμής δεν έχουν παρουσιαστεί συγκεκριμένα αριθμητικά δεδομένα, απάντησε ότι η υπάρχουσα αβεβαιότητα δεν επιτρέπει ασφαλείς εκτιμήσεις. «Ακριβώς επειδή υπάρχει αβεβαιότητα, δεν μπορούμε εμείς να πούμε επειδή το λέει μία στατιστική βάση», δήλωσε.

«Θα ξεκινήσουμε με την εφαρμογή του περιουσιολογίου, εκεί θα έχουμε τα στοιχεία μπροστά μας και εκεί θα εκτιμήσουμε τον φόρο του 1%», υποστήριξε ο τομεάρχης Οικονομικών της ΕΛ.Α.Σ.

ΠΗΓΗ: LIBERAL