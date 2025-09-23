Τόμας Μπάρακ: Πιθανότατα δεν θα υπάρξει ποτέ ειρήνη στη Μέση Ανατολή

Οπρέσβης των ΗΠΑ στην Τουρκία και ειδικός απεσταλμένος για τη Συρία, Τόμας Μπάρακ, δήλωσε σε συνέντευξή του σε ειδησεογραφικό μέσο με έδρα τα ΗΑΕ ότι «πιθανότατα δεν θα υπάρξει ποτέ ειρήνη» στη Μέση Ανατολή.

«Κοιτάξτε, όταν μιλάμε για ειρήνη, είναι μια ψευδαίσθηση. Ποτέ δεν υπήρξε ειρήνη. Πιθανότατα δεν θα υπάρξει ποτέ, γιατί όλοι παλεύουν για νομιμοποίηση», ανέφερε.

«Λένε ότι πολεμούν για σύνορα και όρια. Δεν είναι αυτό για το οποίο πολεμούν, το σύνορο ή το όριο είναι το νόμισμα μιας διαπραγμάτευσης. Στο τέλος, η ουσία είναι ότι κάποιος θέλει να έχει τον έλεγχο, που σημαίνει ότι κάποιος άλλος πρέπει να υποταχθεί», τόνισε.

«Δεν υπάρχει αραβική λέξη για την «υποταγή». Δεν μπορούν να κατανοήσουν πλήρως τη λέξη «υποταγή», οπότε τελικά, η ευημερία είναι η μόνη απάντηση», προσθέτει.