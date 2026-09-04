Το υπουργείο Παιδείας απαντά στις αντιδράσεις για τα νέα σχολικά βιβλία σχετικά με την έννοια της οικογένειας

Αντιδράσεις και σχόλια έχουν προκαλέσει αποσπάσματα και εικόνες που δημοσιοποιήθηκαν από δύο νέα διδακτικά βιβλία του Δημοτικού, τα οποία έχουν εγκριθεί στο πλαίσιο της εφαρμογής του συστήματος του Πολλαπλού Βιβλίου. Πρόκειται για το βιβλίο Γλώσσας της Β΄ Δημοτικού «Η γλώσσα μου» και το βιβλίο Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής της ΣΤ΄ Δημοτικού.

Αναφορικά με τη συζήτηση που έχει προκύψει, σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο αποτυπώνεται η έννοια της οικογένειας στα νέα σχολικά εγχειρίδια, το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, επισημαίνει ότι για τις συγκεκριμένες εικόνες του βιβλίου Γλώσσας της Β΄ Δημοτικού έχουν ήδη δοθεί δημόσιες διευκρινίσεις από τον εκδοτικό οίκο, σύμφωνα με τις οποίες δεν απεικονίζουν όσα τους αποδόθηκαν σε σχετικά δημοσιεύματα.

Παράλληλα, το υπουργείο διευκρινίζει ότι τα βιβλία δεν αποτελούν επιλογές της πολιτικής ηγεσίας ως προς το περιεχόμενό τους. Όπως σημειώνεται, αξιολογούνται από επιστημονικές επιτροπές και ακολουθούν τις προβλεπόμενες διαδικασίες του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, ώστε η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού υλικού να πραγματοποιείται με επιστημονικά και παιδαγωγικά κριτήρια και να μην εξαρτάται από την προσωπική κρίση του εκάστοτε υπουργού.

Σύμφωνα με το υπουργείο, η διαδικασία δεν ολοκληρώνεται με την ένταξη ενός βιβλίου στο Μητρώο Διδακτικών Βιβλίων. Πέρα από τις προβλεπόμενες υποχρεώσεις για διορθώσεις και επικαιροποιήσεις, με πρωτοβουλία της υπουργού Παιδείας έχει ήδη δημιουργηθεί από το ΙΕΠ πλατφόρμα καταγραφής επισημάνσεων και λαθών. Μέσω της συγκεκριμένης διαδικασίας, παρατηρήσεις που προκύπτουν μπορούν να καταγράφονται και να εξετάζονται με τον προβλεπόμενο θεσμικό τρόπο.

Τέλος, το υπουργείο υπογραμμίζει ότι η συγκεκριμένη συζήτηση αναδεικνύει στην πράξη τη σημασία του συστήματος του «Πολλαπλού Βιβλίου». Όπως αναφέρει, η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση εγκαταλείπει τη λογική του ενός και μοναδικού εγχειριδίου που χρησιμοποιείται οριζόντια σε όλα τα σχολεία και εισάγει περισσότερες επιστημονικά αξιολογημένες επιλογές, καθώς και μεγαλύτερο χώρο για την παιδαγωγική κρίση και τις ανάγκες κάθε σχολικής τάξης.

«Αυτή είναι η ουσία του Πολλαπλού Βιβλίου», σημειώνει το υπουργείο, κάνοντας λόγο για περισσότερες επιλογές και περισσότερα παιδαγωγικά εργαλεία, αντί για μία μοναδική επιλογή για όλους.

Μαρινάκης: Η κυβέρνηση δεν εφαρμόζει «woke ατζέντα»

Ο κυβερνητικός εκπρόωπος Παύλος Μαρινάκης απέρριψε κατηγορηματικά ότι η κυβέρνηση εφαρμόζει «woke ατζέντα».

«Ούτε είχε, ούτε έχει, ούτε θα αποκτήσει woke ατζέντα», δήλωσε μιλώντας στο Mega News 104,6, ενώ επανέλαβε τα φύλα είναι δύο. «Ο πατέρας είναι πατέρας, η μητέρα είναι μητέρα», δήλωσε.

Αναφερόμενος σε ζητήματα που προέκυψαν σε δημόσιες πλατφόρμες και σχολικά βιβλία, τόνισε την ανάγκη αυξημένης προσοχής, ειδικά όταν πρόκειται για παιδιά, επιμένοντας, ωστόσο, ότι δεν πρέπει να αποδίδεται στην κυβέρνηση μια συνολική πολιτική που, όπως είπε, δεν προκύπτει από καμία νομοθετική ή κυβερνητική απόφαση.

«Κακόβουλη και ενορχηστρωμένη επίθεση συντηρητικών κύκλων»

Τις αντιδράσεις για το βιβλίο της Γλώσσας της Β΄ Δημοτικού απέρριψαν κατηγορηματικά οι Εκδόσεις Νήσος, κάνοντας λόγο για «κακόβουλη και ενορχηστρωμένη επίθεση συντηρητικών κύκλων». Σε ανακοίνωσή τους υποστηρίζουν ότι η κριτική που ασκήθηκε είναι «ψευδής και παραπλανητική», καθώς, όπως αναφέρουν, βασίζεται σε παραποίηση του περιεχομένου συγκεκριμένων εικόνων.

Όπως εξηγούν οι εκδόσεις, στην ενότητα «Ποιοι είναι οι σημαντικοί αγαπημένοι γύρω μας;» παρουσιάζονται διαφορετικές κοινωνικές σχέσεις που μπορεί να αφορούν τη ζωή ενός παιδιού, όπως γονείς, παππούδες, γιαγιάδες και φίλοι. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η εικόνα με αριθμό 1 απεικονίζει μονογονεϊκή οικογένεια, με μία μητέρα και δύο παιδιά, ενώ η εικόνα με αριθμό 4 παρουσιάζει οικογένεια ετερόφυλων ατόμων, δηλαδή πατέρα και μητέρα με δύο παιδιά. Οι Εκδόσεις Νήσος υποστηρίζουν ότι οι συγκεκριμένες εικόνες αποδόθηκαν σε δημοσιεύματα ως οικογένειες διαφορετικής σύνθεσης από αυτή που πραγματικά απεικονίζεται.

Παράλληλα, οι εκδόσεις δηλώνουν ότι αποδέχονται «τις αρχές της συμπερίληψης, της ισοτιμίας και του σεβασμού της διαφοράς», καθώς και τις διαφορετικά δομημένες οικογένειες, επισημαίνοντας ότι αυτές αναγνωρίζονται και νομικά από τη σύγχρονη δημοκρατική κοινωνία. Τονίζουν, ωστόσο, ότι δεν θα ανεχθούν, όπως αναφέρουν, «τη σκόπιμη παραποίηση του περιεχομένου και συκοφάντηση» του βιβλίου, των συγγραφέων και του εκδοτικού οίκου. Για τον λόγο αυτό, όπως γνωστοποιούν, έχουν προχωρήσει στις «αναγκαίες νομικές ενέργειες», προκειμένου να προστατεύσουν την προσωπικότητά τους και τον θεσμό του Πολλαπλού Βιβλίου.