Το υπόμνημα του ΤΕΕ/ΤΚΜ προς τον πρωθυπουργό: Η ατζέντα για ανθεκτικές υποδομές, μεγάλα έργα και επαγγελματικά δικαιώματα

Ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο προτάσεων για τα ζητήματα που αφορούν την επιστήμη και το επάγγελμα του μηχανικού, την ανθεκτικότητα και τη συντήρηση των υποδομών, καθώς και τις μεγάλες αναπτυξιακές παρεμβάσεις σε Θεσσαλονίκη και Κεντρική Μακεδονία περιλαμβάνει το υπόμνημα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας/Τμήματος Κεντρικής Μακεδονίας (ΤΕΕ/ΤΚΜ), εν όψει της 90ής ΔΕΘ. Το υπόμνημα παρέδωσε ο πρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΚΜ Ηλίας Περτζινίδης στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, στο πλαίσιο της καθιερωμένης σύσκεψης με τους επιστημονικούς φορείς, που πραγματοποιήθηκε χτες στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης.

Στο ΤΕΕ ο ρόλος του ΑΤΕΕΝ

Στην κορυφή της ατζέντας θέτει το ΤΕΕ/ΤΚΜ το ζήτημα των επαγγελματικών δικαιωμάτων των μηχανικών, υπογραμμίζοντας ότι η υπογραφή του μηχανικού αποτελεί «πράξη προσωπικής, επιστημονικής και νομικής ευθύνης απέναντι σε κάθε έργο που φέρει το όνομά του», άμεσα συνδεδεμένη με την ασφάλεια των έργων, την προστασία του περιβάλλοντος και το δημόσιο συμφέρον. Στο πλαίσιο αυτό, το ΤΕΕ/ΤΚΜ ζητά την άμεση απόδοση του ρόλου του ΑΤΕΕΝ στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, το οποίο, όπως επισημαίνει, αποτελεί εδώ και έναν αιώνα τον θεσμικό θεματοφύλακα του επαγγέλματος του μηχανικού.

Ανθεκτικές και ασφαλείς υποδομές – Προτεραιότητα στη συντήρηση

Κεντρικό κεφάλαιο του υπομνήματος αφορά την ανθεκτικότητα των υποδομών απέναντι στις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής και στους φυσικούς κινδύνους, με το ΤΕΕ/ΤΚΜ να θέτει στο επίκεντρο την πρόληψη και τη συστηματική συντήρηση των υποδομών. Ειδικότερα, το ΤΕΕ/ΤΚΜ εισηγείται μεταξύ άλλων τη θέσπιση ολοκληρωμένου Περιφερειακού Σχεδίου Ανθεκτικότητας Υποδομών για την Κεντρική Μακεδονία, το οποίο θα περιλαμβάνει χαρτογράφηση των κλιματικών, πλημμυρικών, σεισμικών και δασικών κινδύνων και ιεράρχηση των έργων πρόληψης. Στην ίδια κατεύθυνση προτείνονται η εκπόνηση και εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου σχεδίου υδατικής ασφάλειας για την Κεντρική Μακεδονία, η ενσωμάτωση των αρχών της κυκλικής οικονομίας σε όλα τα στάδια της μελέτης και της κατασκευής των έργων, καθώς και η υποχρεωτική εφαρμογή BIM και ψηφιακών διδύμων στα μεγάλα δημόσια έργα και η σταδιακή σύνδεσή τους με το Εθνικό Μητρώο Υποδομών, «ώστε η συντήρηση να μεταβεί από την αποκατάσταση βλαβών στην προληπτική και προγνωστική διαχείριση». Έμφαση δίνεται επίσης στην επέκταση του προγράμματος προσεισμικού ελέγχου σε δημόσια και ιδιωτικά κτίρια όπως και στα έργα υποδομής, με παράλληλη παροχή οικονομικών κινήτρων για την ενίσχυση του γηρασμένου ιδιωτικού κτιριακού αποθέματος. Το ΤΕΕ/ΤΚΜ ζητά ακόμη την ολοκλήρωση και πλήρη αξιοποίηση του προγράμματος «Έξυπνες Γέφυρες», ώστε τα δεδομένα παρακολούθησης να αξιοποιούνται συστηματικά για την ιεράρχηση των αναγκαίων παρεμβάσεων.

Τα μεγάλα έργα και οι αναπτυξιακές προτεραιότητες για Θεσσαλονίκη και Κεντρική Μακεδονία

Στο υπόμνημα καταγράφονται οι παρεμβάσεις που το ΤΕΕ/ΤΚΜ ιεραρχεί ως κρίσιμες για την αναπτυξιακή πορεία της ευρύτερης περιοχής. Για την ανάπλαση της ΔΕΘ, το ΤΕΕ/ΤΚΜ επισημαίνει ότι, μετά την παρουσίαση του επικαιροποιημένου σχεδίου και την έναρξη της διαγωνιστικής διαδικασίας, απαιτούνται «αυστηρή τήρηση ενός σαφούς χρονοδιαγράμματος έως την ολοκλήρωση του έργου, διασφάλιση υψηλής αρχιτεκτονικής ποιότητας, επαρκούς δημόσιου χώρου και πρασίνου, βιώσιμης κινητικότητας και ισχυρής θεσμικής συνέχειας, ώστε το έργο να περάσει οριστικά από τον σχεδιασμό στην υλοποίηση». Στις βασικές προτεραιότητες περιλαμβάνονται ακόμη η άμεση ωρίμανση των επεκτάσεων του Μετρό προς τη Δυτική Θεσσαλονίκη και σε επόμενη φάση προς το αεροδρόμιο, η εκπόνηση ενός ενιαίου Μητροπολιτικού Σχεδίου Βιώσιμης Κινητικότητας για τη Θεσσαλονίκη και η δημιουργία χώρων στάθμευσης κοντά στους σταθμούς του μετρό. Το ΤΕΕ/ΤΚΜ ζητά επίσης την ολοκλήρωση των έργων αναβάθμισης του λιμένα Θεσσαλονίκης και των οδικών και σιδηροδρομικών συνδέσεών του, την επιτάχυνση του σχεδιασμού για το Ενιαίο Παραλιακό Μέτωπο, την ολοκλήρωση του Thess INTEC, οδικά έργα και σειρά κρίσιμων παρεμβάσεων στις Περιφερειακές Ενότητες της Κεντρικής Μακεδονίας.

Ανασχεδιασμός φορέων της Κεντρικής Μακεδονίας

Στο υπόμνημά του προς τον πρωθυπουργό το ΤΕΕ/ΤΚΜ επαναφέρει την πρότασή του για την ανασύσταση και επαναλειτουργία του Οργανισμού Ρυθμιστικού Θεσσαλονίκης, με επαρκή στελέχωση και πόρους και, κυρίως, με αρμοδιότητες σε μελέτες και παρεμβάσεις μητροπολιτικής κλίμακας. Παράλληλα, ζητά την ένταξη του Ινστιτούτου Τεχνικής Σεισμολογίας και Αντισεισμικών Κατασκευών (ΙΤΣΑΚ) στο ΑΠΘ με ενίσχυση του επιστημονικού δυναμικού του, καθώς και την αποσαφήνιση του καθεστώτος λειτουργίας της εταιρείας «Εγνατία Οδός Α.Ε.», αλλά και την επανεξέταση της απόφασης για παύση λειτουργίας της.