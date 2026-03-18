Το ΥΠΕΞ του Κατάρ κατηγορεί το Ισραήλ για την επίθεση στο κοίτασμα φυσικού αερίου στον Περσικό

Το Κατάρ κατηγόρησε την Τετάρτη το Ισραήλ για επίθεση σε ένα υπεράκτιο κοίτασμα φυσικού αερίου που μοιράζεται με το Ιράν .

Η κατηγορία διατυπώθηκε από τον Ματζέντ αλ-Ανσάρι, εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ. Η ιρανική πλευρά του κοιτάσματος, το κοίτασμα South Pars, δέχτηκε επίθεση την Τετάρτη και είχε τυλιχθεί στις φλόγες.

Ο αλ-Ανσάρι χαρακτήρισε την επίθεση «επικίνδυνη και ανεύθυνη ενέργεια εν μέσω της τρέχουσας στρατιωτικής κλιμάκωσης στην περιοχή».

«Η στοχοποίηση ενεργειακών υποδομών αποτελεί απειλή για την παγκόσμια ενεργειακή ασφάλεια, καθώς και για τους λαούς της περιοχής και το περιβάλλον της», έγραψε στο X.

«Επαναλαμβάνουμε, όπως έχουμε τονίσει επανειλημμένα, την ανάγκη να αποφεύγεται η στοχοποίηση ζωτικών εγκαταστάσεων. Καλούμε όλα τα μέρη να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση, να τηρήσουν το διεθνές δίκαιο και να εργαστούν προς την αποκλιμάκωση με τρόπο που να διαφυλάσσει την ασφάλεια και τη σταθερότητα της περιοχής».