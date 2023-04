Το YES to SEApping Forum στη Θεσσαλονικη

Το YES Forum διοργανώνει το «YES to SEApping Forum 2023», το οποίο θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 26 Απριλίου 2023 στο πλαίσιο του Posidonia SEA Tourism 2023 στη Θεσσαλονίκη, στο MAKEDONIA PALACE.

Το «YES to SEApping Forum 2023» στοχεύει στην ενημέρωση των νέων για την εξελισσόμενη Γαλάζια Οικονομία καλύπτοντας τόσο το φάσμα της Ναυτιλίας όσο και του θαλάσσιου Τουρισμού, δύο κλάδους με καθοριστική σημασία για την οικονομία και ανάπτυξη της Χώρας μας.

AGENDA:

13.00 – 14.00: Περιήγηση των νέων σε περίπτερα της Έκθεσης και συζήτηση με τους εκπροσώπους τους

14.00-16.00: Συμμετοχή στο πάνελ «The public image of the super yacht industry and the reality behind the industry»

16.00-18.00: ΥΕS to SEApping Forum 2023

Συντονίστρια του πάνελ θα είναι η ΔανάηΜπεζαντάκου, CEO της Navigator Shipping Consultants και concept-founder του YES Forum ενώ οι ομιλητές που θα συμμετέχουν είναι οι κάτωθι:

ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Γεώργιος Πατέρας , Deputy Chairman – Contships Management, Πρόεδρος – Ναυτικό Επιμελητήριο Ελλάδος

, Deputy Chairman – Contships Management, Πρόεδρος – Ναυτικό Επιμελητήριο Ελλάδος ΈλπηΠετράκη , Chartering / Operations /Business Development Manager at ENEA MANAGEMENT INC, Πρόεδρος – WISTA International

, Chartering / Operations /Business Development Manager at ENEA MANAGEMENT INC, Πρόεδρος – WISTA International ΚωστήςΦραγκούλης , Founder & CEO – FRANMAN, Πρόεδρος – International Propeller Club Port of Piraeus

, Founder & CEO – FRANMAN, Πρόεδρος – International Propeller Club Port of Piraeus ΚωστήςΑχλαδίτης , Managing Director – Golden Cargo, Β’ Αντιπρόεδρος – ΕΒΕΠ

, Managing Director – Golden Cargo, Β’ Αντιπρόεδρος – ΕΒΕΠ Παναγιώτης Μάλλιος , Managing Director – SEABRIGHT, Αντιπρόεδρος – HEMEXPO

, Managing Director – SEABRIGHT, Αντιπρόεδρος – HEMEXPO ΘεοδώραΡήγα , Chief Commercial Officer & Director of Strategic Communications –ΟΛΘ

, Chief Commercial Officer & Director of Strategic Communications –ΟΛΘ ΝικόλαοςΜαυρίκος, ΠρόεδροςκαιΔιευθύνωνΣύμβουλος ” MAVRIKOS IMPORTS SA”, President of the Panhellenic Ship Suppliers and Exporters Association

ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Χριστίνα Μπεζαντάκου , CEO – KEFIS.A., Γενική Έφορος – HATTA

, CEO – KEFIS.A., Γενική Έφορος – HATTA Τζίνα Πολέμη , Business Development Director Bwa Yachting, Μελος Δ.Σ Εμπορικου και Βιομηχανικου Επιμελητηριου Πειραια (ΕΒΕΠ), Αντιπρόεδρος Ελληνικής Ένωσης Επαγγελματιών Θαλασσιού Τουρισμού (HCPY) & Προέδρος Ένωσης Αντιπροσώπων Ιδιωτικών Σκαφών Αναψυχής (ΕΑΙΣΑ)

, Business Development Director Bwa Yachting, Μελος Δ.Σ Εμπορικου και Βιομηχανικου Επιμελητηριου Πειραια (ΕΒΕΠ), Αντιπρόεδρος Ελληνικής Ένωσης Επαγγελματιών Θαλασσιού Τουρισμού (HCPY) & Προέδρος Ένωσης Αντιπροσώπων Ιδιωτικών Σκαφών Αναψυχής (ΕΑΙΣΑ) ΜαρίαΔεληγιάννη , National Director -Eastern Mediterranean, General Manager – CLIA

, National Director -Eastern Mediterranean, General Manager – CLIA Λύσανδρος Τσιλίδης, Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ελληνικών Συνδέσμων Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων (HATTA)

Στο πάνελ συζήτησης που θα λάβει χώρα στο «ΥΕS to SEApping Forum 2023» έχουν προσκληθει εκπρόσωποι ναυτιλιακών οργανισμών και φορέων ώστε οι νέοι συμμετέχοντες της Βορείου Ελλάδας να αποκτήσουν μια σφαιρική εικόνα για το εύρος του κλάδου και των ευκαιριών που παρέχει η ναυτιλία σε όλο της το φάσμα.

Εγγραφές: https://forms.gle/xe3RPrRYU6u24Pyh7