Το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος έφερε το πρώτο κύμα εκδρομέων του καλοκαιριού

Με κάθε μέσο εγκατέλειψαν τα αστικά κέντρα και οι τελευταίοι των εκδρομέων για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, το οποίο παραδοσιακά σηματοδοτεί την είσοδο στη θερινή περίοδο, με χιλιάδες ταξιδιώτες να έχουν ήδη φτάσει στις ιδιαίτερες πατρίδες τους ή σε τουριστικούς προορισμούς.

Όσοι δε κάτοικοι του λεκανοπεδίου, δεν κατάφεραν να αποδράσουν για το τριήμερο, αναζητούν μια δροσερή ανάπαυλα στις κοντινές παραλίες της Αττικής, όπως η Α’ πλαζ Γλυφάδας.

Την ίδια ώρα, στην Αγία Πελαγία Ηρακλείου, έναν από τους πιο αγαπημένους προορισμούς της Κρήτης, η θερινή περίοδος άρχισε δυναμικά. Η αυξημένη κίνηση του τριημέρου γεμίζει με αισιοδοξία τους επαγγελματίες του τουρισμού για ακόμη μια καλή σεζόν.

Το Ναύπλιο, ένας από τους κορυφαίους τουριστικούς προορισμούς υποδέχεται και αυτό το τριήμερο επισκέπτες από όλη τη χώρα, με τις πληρότητες να κινούνται σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα.

Γεμάτες κόσμο είναι και οι παραλίες της Χαλκιδικής καθώς η Βόρεια Ελλάδα απολαμβάνει τον καλό καιρό του τριημέρου.