Το τραπέζι Φίσκα στην τοπική της ΝΔ στην Καλαμαριά

Εντός έδρας και με καθαρή στόχευση κινήθηκε ο διευθυντής της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη Ανέστης Φίσκας, ο οποίος παρέθεσε δείπνο στα εκλεγμένα και θεματικά μέλη της τοπικής οργάνωσης της ΝΔ στην Καλαμαριά.

Ο Ανέστης Φίσκας διατηρεί ισχυρά ερείσματα στην Καλαμαριά και έχει έντονο ενδιαφέρον για την περιοχή, την οποία εξάλλου υπηρετεί και από τη θέση του δημοτικού συμβούλου. Το μενού αυτή τη φορά μπορεί να μην περιελάμβανε… “τυράκι” για τα επόμενα βήματα του ίδιου, αλλά η πρωτοβουλία Φίσκα περνά κάθε άλλο παρά απαρατήρητη