Tο τουρκικό υπουργείο Άμυνας «επικροτεί» την μεταφορά των Patriot από την Κάρπαθο στην Κρήτη

Την μεταφορά των Patriot από την Κάρπαθο στην Κρήτη «επικροτεί» σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας.

Συγκεκριμένα κάνει λόγο για χαρακτηρίζοντάς το «θετικό βήμα» προς την κατεύθυνση της αναστροφής της τρέχουσας λανθασμένης πρακτικής.

Υπενθυμίζεται ότι η Αθήνα πήρε την απόφαση για την μεταφορά του ύστερα από τις απειλές κατά του Ιράν.

Για το θέμα ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης πρόσφατα δήλωσε ότι πρόκειται για ένα «καθαρά επιχειρησιακό ζήτημα».

«Η Ελλάδα προστατεύει τα νησιά της, προστατεύει όλη την επικράτεια, έχει δημιουργήσει μια ομπρέλα ασφαλείας. η Ελλάδα για πρώτη φορά έχει καταστεί σε πάροχο ασφαλείας. Σκεφτόμασταν ποτέ ότι η Ελλάδα θα παρείχε ασφάλεια με τον τρόπο που το έπραξε στην Κύπρο, στη Μέση Ανατολή, στον Κόλπο, στη Βόρεια Ελλάδα; Άρα, σήμερα η Ελλάδα έχει την ισχύ και την εξάγει. Και είναι σημαντικό ότι όχι μόνο την έχει, αλλά έχει και την παράσταση ισχύος να το επιβάλλει», σημείωσε.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η ανακοίνωση του τουρκικού υπουργείου Άμυνας έγινε στον απόηχο των δηλώσεων Ερντογάν με αφορμή την 955η επέτειο από τη μάχη του Ματζικέρτ.

«Ας το γνωρίζουν και ας το κατανοήσουν όλοι φίλοι και εχθροί. Η ιστορία ξαναγράφεται στην περιοχή μας» είπε χαρακτηριστικά ο Τούρκος πρόεδρος.

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι η Τουρκία δεν έχει άλλη επιλογή από το να παραμείνει ισχυρή και ενωμένη, εκφράζοντας την αποφασιστικότητά του να καταστήσει την περιοχή «ξανά τόπο ειρήνης και ευημερίας».

«Δεν υποκλινόμαστε ποτέ μπροστά σε κανέναν όταν διακυβεύεται το μέλλον της πατρίδας, του κράτους και του έθνους μας», διαβεβαίωσε ο Τούρκος πρόεδρος.

«Όσοι νομίζουν ότι μπορούν να σταματήσουν την ευλογημένη πορεία της Τουρκίας και του τουρκικού έθνους στήνοντας παγίδες και προκλήσεις, είναι καταδικασμένοι να απογοητευτούν», κατέληξε.