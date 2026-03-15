Το τηλεφώνημα Μητσοτάκη-Καράογλου, τα μηνύματα των εκδηλώσεων των βουλευτών της ΝΔ και η… εξ αριστερών αντιπολίτευση του Ζέρβα στον Αγγελούδη

Γράφει ο «Γέρων»

Hμέρα εκδηλώσεων αύριο για βουλευτές Θεσσαλονίκης της ΝΔ. Πολιτική εκδήλωση διοργανώνει ο υφυπουργός Ανάπτυξης Σταύρος Καλαφάτης (18:30, Μet) με θέμα «Η Θεσσαλονίκη στη νέα εποχή». Την ίδια ώρα ο ΥΜΑΘ Κώστας Γκιουλέκας και η υφυπουργός Κοινωνικής Συνοχής Έλενα Ράπτη πραγματοποιούν εκδήλωση (ΛΑΦΘ) με θέμα «Η οικονομική ανεξαρτησία των γυναικών ως μοχλός ανάπτυξης και κοινωνικής ευημερίας».

Το θέμα εδώ βέβαια είναι ότι την ίδια μέρα και την ίδια ακριβώς ώρα διοργανώνονται δύο εκδηλώσεις από τρεις βουλευτές και υφυπουργούς. Αλλά οι περισσότερες γαλάζιες συζητήσεις εστιάστηκαν στο αν η κοινή εκδήλωση των Γκιουλέκα και Ράπτη σηματοδοτεί κάτι και για συνεργασία ενόψει των βουλευτικών εκλογών…

Aπο τα… αριστερά βγαίνει στον Στέλιο Αγγελούδη ο Κωνσταντίνος Ζέρβας στην τελευταία του ανακοίνωση για τη ΔΕΘ κάτι που προκάλεσε πολλές συζητήσεις σε ανθρώπους του κυβερνώντος κόμματος. Ο τίτλος της ανακοίνωσης του πρώην δημάρχου Θεσσαλονίκης είναι «ο δήμαρχος εγκαταλείπει τις ευθύνες του… στο κατώφλι του Μεγάρου Μαξίμου» και σε κάποιο σημείο της αναφέρει: «Βλέπουμε όμως, ότι ο Δήμαρχος και η Διοίκηση, καταφεύγουν σε ελιγμούς ευθυνοφοβίας, επιβεβαιώνοντας μάλλον τις πληροφορίες που ήθελαν τον κ. Αγγελούδη να βρίσκεται σε ανοιχτή γραμμή με το Μέγαρο Μαξίμου, προς αναζήτηση τρόπου αποφυγής του δημοψηφίσματος, χωρίς να πάρει ο ίδιος την ευθύνη μιας απόρριψής του». Με λίγα λόγια τον κατηγορεί ως… κυβερνητικό. Όχι ότι ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης δεν έχει αγαστή συνεργασία σε διάφορα θέματα της πόλης και του δήμου με την κυβέρνηση αλλά απλά θυμίζω πως ο Ζέρβας στις εκλογές του 2023 τα είχε δώσει όλα για την στήριξη της ΝΔ στην υποψηφιότητά του και πως σε μια προσπάθεια συσπείρωσης του γαλάζιου ακροατηρίου, που δεν ήθελε και πολύ την υποψηφιότητά του, είχαν περάσει από το εκλογικό του κέντρου και για τη στήριξή του και ο Κυριάκος Μητσοτάκης και μια σειρά άλλων κορυφαίων κυβερνητικών και κομματικών στελεχών…

Aκούω στα πολιτικά πηγαδάκια και σας το μεταφέρω ότι το όνομα του δημοσιογράφου και υποψήφιου ευρωβουλευτή με την «Ελληνική Λύση» Νίκου Πετρουλάκη ακούγεται για υποψήφιος περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας…

Πληροφορούμαι πως, όπως σας είχα από πολύ καιρό πριν ήδη πει, ότι ο Κώστας Μπακογιάννης πήρε την οριστική του απόφαση να διεκδικήσει εκ νέου το Δήμο Αθηναίων και να μην πολιτευθεί στις επόμενες εθνικές εκλογές. Το είχε εξετάσει βέβαια το σενάριο και για την Αθήνα αλλά και για την Ευρυτανία.

Δύο ημέρες την εβδομάδα βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη η νέα διοίκηση της «Ελληνικό Μετρό» καθώς πρώτη προτεραιότητά της –και της κυβέρνησης- είναι η παράδοση της επέκτασης του Μετρό στην Καλαμαριά. Λίγα απομένουν για να ολοκληρωθεί ωστόσο δεν θα στοιχημάτιζα ότι η παράδοση του έργου θα γίνει αρχές καλοκαιριού. Καλοκαίρι θα είναι σίγουρα καθώς δεν υπάρχει περίπτωση να βρεθεί στην ΔΕΘ ο πρωθυπουργός δίχως το έργο να λειτουργεί.

Μετά το χθεσινό προσυνέδριο της ΝΔ στη Λάρισα (το 3ο κατά σειρά μετά από Ιωάννινα και Αλεξανδρούπολη) ακολουθούν αυτά σε Κρήτη και Πελοπόννησο και το τελευταίο θα γίνει τέλη Απριλίου-αρχές Μαϊου στη Θεσσαλονίκη.

Η προγραμματισμένη συνάντηση Μητσοτάκη-Καράογλου στο Μαξίμου δεν έγινε λόγω των εκτάκτων εξελίξεων με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή αλλά πληροφορούμαι αρμοδίως ότι υπήρξε τηλεφωνική συζήτηση του πρωθυπουργού με τον βουλευτή του. Φυσικά δεν ξέρω τι ειπώθηκε σε αυτήν, ξέρω όμως ότι στο Μαξίμου γνωρίζουν καλά και έχουν αποδεχθεί ότι ο Καράογλου δεν επιθυμεί να είναι υποψήφιος στης εκλογές του 2027 ώστε να εστιάσει στα της υποψηφιότητάς του στην Περιφέρεια.

Εκδήλωση για την αντιμετώπιση της Παιδικής Παχυσαρκίας διοργανώνουν την Τρίτη 17 Μαρτίου (19:00, Κεντρική Δημοτική Βιβλιοθήκη) η Διοικούσας Επιτροπή ΝΔ Θεσσαλονίκης, η ΟΝΝΕΔ Θεσσαλονίκης και η Γραμματεία Δικαιωμάτων του Παιδιού της ΝΔ.