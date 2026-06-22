To τετ-α-τετ Τζιτζικώστα-Παπαϊωάννου

Συνεχίζει τις πολιτικές του επαφές ο Απόστολος Τζιτζικώστας εκμεταλλευόμενος την παραμονή του στη Θεσσαλονίκη.

Σήμερα το πρωί εθεάθη να πινει καφέ με τον Νίκο Παπαϊωάννου.

Πηγή μου που βρέθηκε στο “Ολύμπιον”, μου μετέφερε πως συζήτησαν κυρίως τα πανεπιστημιακά ωστόσο ο Επίτροπος και ο υφυπουργός Παιδείας συζήτησαν και το πολιτικό σκηνικό και τα της υποψηφιότητας του Παπαϊωάννου στην Α’ Θεσσαλονίκης με τη ΝΔ καθώς προ ημερών ανακοινώθηκε και επισήμως απο την Πειραιώς η ένταξή του στη γαλάζια λίστα.