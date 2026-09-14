Το τελευταίο αντίο στον Γιώργο Μαζωνάκη- Χιλιάδες στην κηδεία του

Σε κλίμα βαθιάς οδύνης πραγματοποιείται στη Νίκαια η κηδεία του Γιώργου Μαζωνάκη. Πλήθος κόσμου, καλλιτέχνες και πρόσωπα της πολιτικής βρίσκονται εκεί για να αποχαιρετήσουν τον τραγουδιστή που έφυγε από τη ζωή στα 54 του χρόνια.

Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης πραγματοποιείται στη Νίκαια η κηδεία του Γιώργου Μαζωνάκη, με χιλιάδες θαυμαστές να συγκεντρώνονται στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας για να πουν το τελευταίο αντίο στον αγαπημένο καλλιτέχνη.

Η οικογένειά του, φίλοι, άνθρωποι του καλλιτεχνικού χώρου και πλήθος κόσμου αποχαιρετούν τον τραγουδιστή που τους συντρόφευσε με τη φωνή και τα τραγούδια του για περισσότερο από 30 χρόνια. Με δάκρυα στα μάτια, λουλούδια στα χέρια, και τραγουδώντας τις επιτυχίες του, τιμούν τη μνήμη του στη γειτονιά όπου μεγάλωσε.

Από τους πρώτους καλλιτέχνες που έφτασαν στη Νίκαια είναι η Πάολα, ο Θάνος Πετρέλης, ο Δήμος Αναστασιάδης, ο Ηλίας Βρεττός και ο Κωνσταντίνος Παντελίδης. Στην εξόδιο ακολουθία έδωσαν το παρών και πρόσωπα από την πολιτική σκηνή, όπως η υπουργός Τουρισμού, Όλγα Κεφαλογιάννη.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 54 ετών, έπειτα από ανακοπή που υπέστη σε ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι, με τις αρχές να ερευνούν τις συνθήκες θανάτου του. Η εξόδιος ακολουθία έχει προγραμματιστεί για τις 13:00, ενώ η ταφή θα πραγματοποιηθεί στο Γ’ Νεκροταφείο.

Η ανεξίτηλη πορεία του στο ελληνικό τραγούδι

Για περισσότερες από τρεις δεκαετίες, ο Γιώργος Μαζωνάκης χάραξε τη δική του ξεχωριστή πορεία στη μουσική. Ο ίδιος ετοίμαζε μια μεγάλη συναυλία για τα 33 χρόνια καριέρας, έχοντας μάλιστα συμφωνήσει για το νυχτερινό κέντρο στο οποίο θα εμφανιζόταν τη νέα σεζόν.

Με τη χαρακτηριστική φωνή, τη σκηνική του παρουσία και τις τολμηρές στιλιστικές επιλογές του, κατάφερε να γίνει ταυτόχρονα αγαπητός λαϊκός τραγουδιστής, σταρ, αλλά και ένα από τα μεγαλύτερα fashion icons της ελληνικής showbiz.

«Από μικρό παιδί ένιωθα και ήθελα να γίνω ηθοποιός-τραγουδιστής. Έχω ζήσει γειτονιά, παιχνίδι, ένταση, ωραίες στιγμές. Είχα πολύ ωραία παιδικά χρόνια, αλλά τα εφηβικά δεν τα έζησα γιατί είχα ξεκινήσει να δουλεύω από τα 15 μου», είχε αναφέρει σε παλαιότερη συνέντευξή του.

Ξεκινώντας ως μαθητής από μια μουσική ταβέρνα στο Αιγάλεω, το «Μουσικό Ρετιρέ», έκανε τα πρώτα του βήματα στον χώρο πείθοντας τους ιδιοκτήτες για το ταλέντο του, ενώ ταυτόχρονα έκανε μαθήματα φωνητικής στο Εθνικό Ωδείο.

Οι αμέτρητες επιτυχίες που αγάπησε το κοινό

Αν και ο κόσμος έχει αγαπήσει δεκάδες τραγούδια του, ο ίδιος δυσκολευόταν να ξεχωρίσει κάποιο. Ωστόσο, αναγνώριζε πως η απόλυτη ταύτισή του με το κοινό ξεκίνησε από το «Ανήκω σε μένα», μια από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της καριέρας του.

Τεράστια απήχηση είχε και το «Θέλω να γυρίσω στα παλιά» σε συνεργασία με τους Goin’ Through, καθώς και το «Τρεις το πρωί», το οποίο συνέβαλε καθοριστικά στην καθιέρωσή του.

Η πλούσια δισκογραφία του περιλαμβάνει κομμάτια που έμειναν διαχρονικά και συγκέντρωσαν εκατομμύρια ακροάσεις, διαμορφώνοντας την ταυτότητα της σύγχρονης λαϊκής σκηνής.