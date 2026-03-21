Το Συμβούλιο της Ειρήνης του Τραμπ παρέδωσε στη Χαμάς γραπτή πρόταση για τον αφοπλισμό της

Γραπτή πρόταση για τον αφοπλισμό της παρέδωσε στη Χαμάς το Συμβούλιο της Ειρήνης του Τραμπ ένα βήμα που οι Παλαιστίνιοι μαχητές έχουν μέχρι στιγμής αρνηθεί να κάνουν.

Η πρόταση υποβλήθηκε στη Χαμάς κατά τη διάρκεια συναντήσεων στο Κάιρο την περασμένη εβδομάδα, αναφέρει μία από τις πηγές. Στις συνομιλίες συμμετείχαν ο Νικολάι Μλαντένοφ και ο Αριέ Λάιτστοουν, ανέφεραν οι δύο πηγές που γνωρίζουν το θέμα.

Ο Μλαντένοφ είναι ο διορισμένος από τον Τραμπ απεσταλμένος του Συμβουλίου Ειρήνης στη Γάζα. Ο Λάιτστοουν είναι βοηθός των ΗΠΑ στον ειδικό απεσταλμένο του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ.

Το σχέδιο του Τραμπ για τη Γάζα, στο οποίο συμφώνησαν το Ισραήλ και η Χαμάς τον Οκτώβριο, προβλέπει την αποχώρηση ισραηλινών στρατευμάτων από τη Γάζα και την έναρξη της ανοικοδόμησης καθώς η Χαμάς καταθέτει τα όπλα της.

Ο Μλαντένοφ δήλωσε την Πέμπτη (20/3) ότι βρίσκονται σε εξέλιξη σοβαρές προσπάθειες για την ανακούφιση της κατεστραμμένης από τον πόλεμο Γάζας, με ένα πλαίσιο που συμφωνήθηκε από τους μεσολαβητές και το οποίο θα μπορούσε να προωθήσει την ανοικοδόμηση στον θύλακα, μεγάλο μέρος του οποίου βρίσκεται σε ερείπια.

«Είναι τώρα στο τραπέζι. Απαιτεί μία σαφή επιλογή: πλήρη παροπλισμό από τη Χαμάς και κάθε ένοπλη ομάδα, χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς αποκλεισμούς. Σε αυτή την εποχή ελπίδας, είθε οι υπεύθυνοι να κάνουν τη σωστή επιλογή για τον παλαιστινιακό λαό», δήλωσε ο Μλαντένοφ στο X σε μια ανάρτηση για τη μουσουλμανική εορτή Είντ αλ Φιτρ.