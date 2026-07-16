Το Συμβούλιο Ειρήνης του Τραμπ εγκαταλείπει το πλήρες σχέδιο ανάκαμψης της Γάζας

Το σχέδιο ανάκαμψης της Γάζας που επιδιώκει το Συμβούλιο Ειρήνης (BoP) του Ντόναλντ Τραμπ έχει συρρικνωθεί δραματικά από ένα φιλόδοξο σχέδιο για την ανοικοδόμηση ολόκληρης της περιοχής σε ένα μικρό πιλοτικό έργο στα νότια του παλαιστινιακού θύλακα.

(AP Photo/Julia Demaree Nikhinson)

Ακόμη και αυτό όμως – ένας προσωρινός καταυλισμός για ένα μικρό κλάσμα των δύο εκατομμυρίων εκτοπισμένων της Γάζας, με παλαιστινιακή διοίκηση, αστυνομία και μια μικρή διεθνή δύναμη ασφαλείας – δεν αναμένεται να υλοποιηθεί πριν από το τέλος του έτους.

Τις τελευταίες εβδομάδες ανακοινώθηκαν κάποια σταδιακά βήματα. Μερικοί Μαροκινοί και Κοσοβάροι αξιωματικοί έχουν φτάσει στο Ισραήλ, οι οποίοι προορίζονται να αποτελέσουν τον πυρήνα μιας Διεθνούς Δύναμης Σταθεροποίησης (ISF), με αποστολή την προστασία του καταυλισμού. Μια υλικοτεχνική βάση για αυτή τη μελλοντική δύναμη για την αποθήκευση οχημάτων, εξοπλισμού και άλλου υλικού ολοκληρώνεται στο πέρασμα Κερέμ Σαλόμ μεταξύ Ισραήλ και Γάζας.

Ωστόσο, οι προπαρασκευαστικές εργασίες στον καταυλισμό κοντά στη νότια Γάζα, στην πόλη Ράφα, δεν έχουν ξεκινήσει, ούτε η κατασκευή της βάσης υποστήριξης της ISF στο στρατόπεδο. Δορυφορικές εικόνες της περιοχής δείχνουν προετοιμασίες στο έδαφος, αλλά όχι νέες κατασκευές. Δεν αναμένεται ουσιαστική πρόοδος πριν από τη διεξαγωγή εκλογών στο Ισραήλ στις 27 Οκτωβρίου, οι οποίες θα μπορούσαν να ανατρέψουν την ακροδεξιά κυβέρνηση συνασπισμού του Μπενιαμίν Νετανιάχου.

(Ronen Zvulun, Pool Photo via AP)

Το Ισραήλ παραβιάζει συστηματικά την εκεχειρία που είχε συμφωνηθεί με τη μεσολάβηση του Τραμπ από την κήρυξη της τον περασμένο Οκτώβριο, μπλοκάροντας κάθε έργο ανοικοδόμησης και περιορίζοντας σημαντικά τις ροές ανθρωπιστικής βοήθειας προς τη Γάζα . Δυτικοί διπλωμάτες στην Ιερουσαλήμ πιστεύουν ότι η καλύτερη ελπίδα για πρόοδο στη Γάζα είναι μια νέα ισραηλινή κυβέρνηση, αλλά δεν είναι καθόλου σαφές αν ένας ενδεχόμενος διάδοχος συνασπισμός θα είναι πιο ευέλικτος.

Υπάρχει μάλιστα αυξανόμενη ανησυχία ότι ο Νετανιάχου, αντιμετωπίζοντας την απειλή της εκλογικής ήττας, μπορεί να παίξει το χαρτί μιας νέας ολοκληρωτικής επίθεσης στη Γάζα πριν από τις εκλογές του Οκτωβρίου.

Ισραηλινοί αξιωματούχοι έχουν επανειλημμένα υπονοήσει ότι η επιστροφή στον πόλεμο είναι αναπόφευκτη, αφού η Χαμάς έχει αρνηθεί να αφοπλιστεί. Η Χαμάς έχει δηλώσει ότι θα ήταν πρόθυμη να καταθέσει τα όπλα της υπό ορισμένες προϋποθέσεις και συμμετείχε σε διαπραγματεύσεις στο Κάιρο το Σαββατοκύριακο σχετικά με πιθανούς μηχανισμούς αφοπλισμού.

Το πιλοτικό πρόγραμμα κοντά στη Ράφα απέχει πολύ από τις αρχικές φιλοδοξίες του BoP. Ξεκινώντας αυτό το σχέδιο με μια εξαιρετικά αισιόδοξη παρουσίαση τον Ιανουάριο, ο γαμπρός του Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, υποσχέθηκε ότι οι πύλες για την παροχή βοήθειας θα ανοίξουν διάπλατα και οι βασικές υποδομές -συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων ύδρευσης, αποχέτευσης και ηλεκτρικού ρεύματος, των νοσοκομείων και των αρτοποιείων- θα αποκατασταθούν σε όλη τη Λωρίδα εντός 100 ημερών.

(AP Photo/Abdel Kareem Hana, File)

Ο καταυλισμός που προβλέπεται στο τρέχον σχέδιο θα αποτελείται από φορητές καμπίνες για δεκάδες χιλιάδες εκτοπισμένους στη Γάζα και θα εγκατασταθεί στην ουδέτερη ζώνη κατά μήκος της γραμμής κατάπαυσης του πυρός κοντά στη Ράφα.

Τα ισραηλινά στρατεύματα θα αποσυρθούν από τη γραμμή και η ασφάλεια στη διέλευση μεταξύ της Γάζας που διοικείται από τη Χαμάς και του στρατοπέδου θα επιβλέπεται από την ISF και μια ειδικά εκπαιδευμένη παλαιστινιακή αστυνομική δύναμη, στην οποία αναμένεται ότι το Ισραήλ θα έχει αποφασιστικό λόγο στο ποιος θα στρατολογηθεί.

Η εκπαίδευση αυτής της δύναμης στην Αίγυπτο δεν έχει ξεκινήσει ακόμη και αναμένεται να διαρκέσει αρκετούς μήνες. Εκτιμάται ότι η ISF θα αποτελείται από περίπου 5.000 άνδρες – το ένα τέταρτο της αρχικά προβλεπόμενης δύναμης – με στρατεύματα από το Μαρόκο, το Κοσσυφοπέδιο και πιθανώς την Αλβανία και το Καζακστάν. Θα χρειαστούν επίσης μήνες για να εκπαιδευτούν και το νομικό πλαίσιο για την παρουσία τους βρίσκεται ακόμη υπό διαπραγμάτευση με την ισραηλινή κυβέρνηση.

Προτίμηση για εγκατάσταση στο πιλοτικό στρατόπεδο θα δοθεί σε πρώην κατοίκους της περιοχής της Ράφα, αλλά δεν είναι σαφές ποια άλλα κριτήρια θα χρησιμοποιηθούν για τον έλεγχο των Παλαιστινίων που επιθυμούν να μετακομίσουν εκεί. Το όλο σχέδιο έχει καταγγελθεί από επικριτές, συμπεριλαμβανομένου του πρώην πρωθυπουργού του Ισραήλ Εχούντ Ολμέρτ, ως «στρατόπεδο συγκέντρωσης» υπό κατασκευή, αλλά αξιωματούχοι του BoP επιμένουν ότι θα υπάρχει ελευθερία κινήσεων εντός και εκτός της πιλοτικής περιοχής.

Ένα ευρύτερο φάσμα ειδών ανθρωπιστικής βοήθειας θα επιτρεπόταν στον πιλοτικό καταυλισμό, αλλά ακόμη και εκεί, η ισραηλινή κυβέρνηση επέμεινε στη διάκριση μεταξύ ανθρωπιστικής βοήθειας και ανοικοδόμησης, με μόνο την πρώτη να επιτρέπεται.

Επίσης, ακόμη δεν είναι σαφές από πού θα προέλθουν τα κεφάλαια για το πιλοτικό πρόγραμμα. Ελάχιστα από τα 17 δισεκατομμύρια δολάρια που είχαν αρχικά δεσμευτεί για το ειρηνευτικό σχέδιο 20 σημείων του Τραμπ για τη Γάζα έχουν στην πραγματικότητα συγκεντρωθεί. Η Ομάδα Δωρητών της ΕΕ για την Παλαιστίνη ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι συγκέντρωσε 883 εκατομμύρια ευρώ για τη Γάζα. Τα χρήματα προορίζονται για την αποκατάσταση βασικών υποδομών ύδρευσης και αποχέτευσης και τη διαχείριση αποβλήτων και προορίζονται να λειτουργήσουν συμπληρωματικά προς τα έργα του BoP.

Το BoP διαπραγματεύεται ώστε μέρος των 11 δισεκατομμυρίων δολαρίων από τα παλαιστινιακά φορολογικά έσοδα και τα παγωμένα τραπεζικά περιουσιακά στοιχεία που κατασχέθηκαν και παρακρατήθηκαν από το Ισραήλ να διοχετευτεί σε κεφάλαια έργων.

Ωστόσο, ο υπουργός Εξωτερικών της Παλαιστίνης, Βαρσέν Αγκαμπεκιάν, επισημαίνει ότι «η ανθρωπιστική καταστροφή δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί μέσω αποσπασματικών ή μερικών μέτρων. Η ανησυχία μας, ωστόσο, είναι ότι οι προσωρινές ρυθμίσεις δεν πρέπει ποτέ να υποκαταστήσουν μια συνολική λύση ή να χρησιμεύσουν στην ομαλοποίηση μιας απαράδεκτης πραγματικότητας».

Πηγή: Reuters