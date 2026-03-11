Το Συμβούλιο Ασφαλείας καταδικάζει τις επιθέσεις του Ιράν σε χώρες του Κόλπου και την Ιορδανία

Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ ψήφισε υπέρ ενός ψηφίσματος που καταδικάζει τις επιθέσεις του Ιράν σε χώρες του Κόλπου και την Ιορδανία.

Το υπέβαλαν οι χώρες του Κόλπου και είχε περισσότερους από 130 συνυπογράφοντες. Το ψήφισμα έλαβε 13 ψήφους υπέρ, με τη Ρωσία και την Κίνα να απέχουν.

Το ψήφισμα απαιτεί επίσης την άμεση παύση όλων των επιθέσεων και απειλών από το Ιράν, συμπεριλαμβανομένων και αυτών μέσω πληρεξουσίων.

Καταδικάζει επίσης οποιεσδήποτε ενέργειες της Τεχεράνης που θα έκλειναν ή θα παρέμβαιναν στη διεθνή ναυσιπλοΐα μέσω των κρίσιμων Στενών του Ορμούζ.

Στο ψήφισμα δεν υπήρχε αναφορά στις αεροπορικές επιδρομές των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν.