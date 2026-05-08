Το σύμπαν στηρίζει αυτά τα ζώδια μέχρι τις 20 Μαΐου

Πέντε ζώδια φαίνεται πως λαμβάνουν μια ιδιαίτερα θετική ώθηση από το σύμπαν από τώρα έως τις 20 Μαΐου. Σύμφωνα με τους αστρολόγους, η ενέργεια της περιόδου, με τον Ήλιο να βρίσκεται στον Ταύρο, λειτουργεί σαν «ιδανική συνταγή» για σταθερότητα, εξέλιξη και μακροπρόθεσμα αποτελέσματα. Αν και τα πράγματα μπορεί να εξελίσσονται πιο αργά, τείνουν να έχουν διάρκεια και σταθερότητα.

Μέσα σε αυτό το αστρολογικό πλαίσιο, τα παρακάτω ζώδια φαίνεται να επωφελούνται περισσότερο.

Ταύρος

Ο Ήλιος βρίσκεται στο ζώδιό σας, σηματοδοτώντας μια περίοδο νέων ξεκινημάτων. Σύμφωνα με την αστρολογική ανάλυση, μέσα στον μήνα ενεργοποιούνται σημαντικές πλανητικές επιρροές που επαναφέρουν την ενέργεια και τη δυναμική σας. Έπειτα από μια πιο έντονη και απαιτητική περίοδο, τώρα επιστρέφει η αίσθηση ελέγχου και σταθερότητας. Επιπλέον, η αποχώρηση του Ουρανού από το ζώδιό σας, για πρώτη φορά μέσα σε επτά χρόνια, φέρνει ανακούφιση και μεγαλύτερη αίσθηση προόδου.

Δίδυμοι

Η σταθερότητα της περιόδου του Ταύρου λειτουργεί υποστηρικτικά για τους Διδύμους, ενώ παράλληλα η Αφροδίτη παραμένει στο ζώδιό τους έως τις 18 Μαΐου. Όταν η Αφροδίτη βρίσκεται στους Διδύμους δημιουργείται μια έντονη λάμψη και γοητεία, που σπάνια εμφανίζεται. Αυτό μεταφράζεται σε βελτίωση στα οικονομικά, ενίσχυση της αυτοπεποίθησης και γενικότερη ανανέωση σε προσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο. Οι κοινωνικές επαφές παίζουν καθοριστικό ρόλο, καθώς νέες γνωριμίες μπορούν να φέρουν ευκαιρίες και ευημερία. Παράλληλα, ο Ουρανός ξεκινά έναν νέο κύκλο επτά ετών στο ζώδιό σας, φέρνοντας βαθιές και μακροπρόθεσμες αλλαγές.

Παρθένος

Η ενέργεια του Ταύρου είναι απόλυτα συμβατή με το στοιχείο της Γης, γεγονός που ενισχύει τη σταθερότητα και την αποτελεσματικότητα. Σύμφωνα με τα άστρα, ό,τι ξεκινά αυτή την περίοδο έχει αυξημένες πιθανότητες επιτυχίας. Είτε πρόκειται για σπουδές, ταξίδια ή νέες επαγγελματικές κατευθύνσεις, η περίοδος έως τις 20 Μαΐου ευνοεί την προσωπική εξέλιξη και την απόκτηση γνώσης.

Σκορπιός

Ο Ταύρος αποτελεί το «αντίθετο» αλλά συμπληρωματικό ζώδιό σας, κάτι που συνήθως φέρνει έντονες εξελίξεις. Η Πανσέληνος που προηγήθηκε στο ζώδιό σας την 1η Μαΐου λειτουργεί ως σημείο κορύφωσης μιας βαθιάς εσωτερικής αλλαγής που ξεκίνησε πριν από περίπου έξι μήνες. Το επόμενο διάστημα θεωρείται καθοριστικό, με έντονες εξελίξεις κυρίως σε οικονομικά ζητήματα. Οι αλλαγές που δρομολογούνται έχουν θετικό πρόσημο και σηματοδοτούν ένα νέο κεφάλαιο εξέλιξης.

Αιγόκερως

Η γήινη ενέργεια του Ταύρου λειτουργεί ιδιαίτερα υποστηρικτικά για τον Αιγόκερω, δημιουργώντας ένα περιβάλλον σταθερότητας και συναισθηματικής ισορροπίας. Οι εξελίξεις αυτή την περίοδο φαίνεται να ευθυγραμμίζονται με όσα έχουν ήδη τεθεί σε κίνηση. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις σχέσεις, όπου παρατηρείται βελτίωση και ενίσχυση των δεσμών. Δεν αποκλείεται μάλιστα η είσοδος ενός νέου προσώπου που θα παίξει σημαντικό ρόλο στην προσωπική ζωή.