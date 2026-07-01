Το συγκινητικό αντίο στη Βάγια Νέστορα απο το σύζυγό της

Με μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Παναγιώτης Νέστορας, πατέρας της πολιτεύτριας της ΝΔ Αφροδίτης Νέστορα που εξακολουθεί να νοσηλεύεται τραυματισμένη στο νοσοκομείο, αποχαιρέτησε τη σύζυγό του Βάγια που σκοτώθηκε μετά το χτύπημα με γκαζάκια στην πολυκατοικία που διέμενε η κόρη της.

“Σήμερα μετά το δολοφονικό κτύπημα των ανόητων μπαχαλάδικων, αναρχικών και φοβητσιάρηδων.

Αποχαιρετώ την γυναίκα μου ΒΑΓΙΑ ,

για την χώρα των αγγέλων, μια ηρωίδα της ζωής, αγαπητή απο όλους, έναν άνθρωπο της προσφοράς… Ήταν Μητέρα, σύζυγος για 47 χρόνια, αντιμετωπίζοντας μαζί, τις χαρές και τις λύπες..

Πήγε να βρει την κόρη μας Νικολέτα, που τόσο υπεραγαπούσε να τις πει τα νέα για τον γυός της, πόσο καλό παιδί είναι και πόσο σε αγαπούσε..

Θα σε θυμάμαι πάντα γυναίκα μου γλυκιά, σε κάθε ενέργεια μου θα έχω την απάντηση σου..

Εγώ και η κόρη σου Αφροδίτη είμαστε δυνατοί, είμαστε περήφανοι για Εσένα, θα συνεχίσουμε ενωμένοι και

Θα αντιμετωπίσουμε την ζωή μας έχοντας τα δικά μας Αστέρια για να μας προσέχουν..

Σε αγαπώ”.