Το ΣτΕ δικαίωσε διαζευγμένο πατέρα: Έλαβε πρόσβαση σε στοιχεία του παιδιού αν και δεν είχε επιμέλεια

Δικαιώθηκε διαζευγμένος πατέρας, ο οποίος διατηρούσε τη γονική μέριμνα του ανήλικου παιδιού του, αλλά η επιμέλεια του τέκνου είχε ανατεθεί αποκλειστικά στη μητέρα του, καθώς το Συμβούλιο της Επικρατείας, έκρινε ότι έχει δικαίωμα πρόσβασης για ζητήματα που αφορούν στοιχεία σχετικά με ειδική αγωγή που παρακολουθούσε σε Κέντρο Λόγου το τέκνο του.

Ήδη η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μετά από προσφυγή σε αυτήν του πατέρα του ανήλικου παιδιού, είχε δώσει εντολή στο Κέντρο Λόγου να ικανοποίησει το δικαίωμα πρόσβασής του στα προσωπικά δεδομένα του ανήλικου γιου του.

Συγκεκριμένα ο πατέρας ζητούσε από το Κέντρο να πληροφορηθεί τις συνεδριάσεις που παρακολούθησε ο ανήλικος γιος του και τις αποδείξεις με τα χρηματικά ποσά που καταβλήθηκαν για τις συνεδριάσεις αλλά το Κέντρο αρνήθηκε να δώσει τα ζητούμενα στοιχεία.

Το Κέντρο δεν συμμορφώθηκε όμως ούτε προς την εντολή της Αρχής και η τελευταία επέβαλε στο Κέντρο δυο πρόστιμα συνολικού ύψους 8.000 ευρώ. Το ένα πρόστιμο των 3.000 ευρώ το επέβαλε για μη ικανοποίηση του δικαιώματος πρόσβασης και το δεύτερο των 5.000 ευρώ, για μη συμμόρφωση προς την εντολή της Αρχής.

Κατόπιν αυτού ο πατέρας προσέφυγε στο ΣτΕ κατά του Κέντρου Λόγου και δικαιώθηκε.

Το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο με την απόφαση 312/2026 του Δ΄ Τμήματος (πρόεδρος ο αντιπρόεδρος Ηλίας Μάζος και εισηγήτρια η σύμβουλος Επικρατείας Ουρανία Νικολαράκου), επικύρωσε τη σχετική κρίση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, ότι δηλαδή, νομίμως άσκησε στην περίπτωση αυτή ο πατέρας, το δικαίωμα πρόσβασης για λογαριασμό του ανηλίκου τέκνου του.

Κι αυτό διότι υπό τα δεδομένα αυτά, η άσκηση του δικαιώματος πρόσβασης, συνδέεται με το δικαίωμα του πατέρα να ενημερώνεται για τα ζητήματα που αφορούν το τέκνο, ως έκφανση του δικαιώματος της γονικής μέριμνας.