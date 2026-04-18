Το σταυρόλεξο των συνεργασιών στην κεντροαριστερά αρχίζει να “λύνεται”

Του: Σταύρου Αλχατζίδη

Η επιβεβαίωση της κυριαρχίας, εντός Νέας Αριστεράς της κίνησης “ομπρέλα” φαίνεται, ότι σηματοδοτεί εξελίξεις, ως προς τις συνεργασίες. Όπως είχαμε γράψει στην “ΠΟΛΙΤΙΚΉ”, η συγκεκριμένη ομάδα διατηρούσε και διατηρεί πολλές σχέσεις με τον Γιάννη Βαρουφάκη και το κόμμα του. Το οποίο μάλιστα άλλαξε και όνομα για να γίνει από ” ΜΕΡΑ25″, σε “ΜΕΡΑ 25 Ενωτική Αριστερά”. Προφανής η στόχευση του πρώην υπουργού οικονομικών.

Φαίνεται λοιπόν πως τα δύο κόμματα βρίσκονται σε καλό δρόμο ώστε να ενώσουν δυνάμεις ενόψει των επόμενων εθνικών εκλογών. Σημαντικό ρόλο σε αυτές τις διεργασίες φαίνεται να έχει παίξει ο Ευκλείδης Τσακαλώτος. Το ηγετικό στέλεχος της “ομπρέλας”, εδώ και πολύ καιρό δούλευε προς αυτή την κατεύθυνση, εκτιμώντας πως μία τέτοια συνεργασία θα μπορούσε να προχωρήσει με οφέλη και για τις δύο πλευρές. Αντίθετα μάλλον δεν έβλεπε και με πολύ καλό μάτι την όλη συζήτηση που είχε ξεκινήσει με τον ΣΥΡΙΖΑ Π.Σ. Εξάλλου πολλές φορές σε δημόσιες τοποθετήσεις του είχε εκφραστεί αρνητικά. Χαρακτηριστικό παράδειγμα πως πήρε το μέρος του Στέφανου Κασσελάκη για τα όσα είχαν συμβεί στο Γκάζι. Τότε λοιπόν είχε πει πως δεν ήταν και τόσο δημοκρατικός ο τρόπος αποπομπής του πρώην προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ Π.Σ.

Η παραίτηση του Αλέξη Χαρίτση που κινούνταν προς διαφορετική κατεύθυνση φαίνεται πως ανοίγει τον δρόμο για να προχωρήσει το συγκεκριμένο εγχείρημα. Εξάλλου το όνομα του, μαζί με αυτό της Έφης Αχτσιόγλου και του Νάσου Ηλιόπουλου ακούγονται έντονα για το νέο πολιτικό σχηματισμό του Αλέξη Τσίπρα.

Σε ότι αφορά τον Γιάνη Βαρουφάκη είναι από τους κερδισμένους της υπόθεσης. Θα προσθέσει δυνάμεις στον αγώνα που δίνει, προκειμένου να εξασφαλίσει την είσοδο του, στην επόμενη βουλή. Αυτή τη στιγμή οι δημοσκοπήσεις τον εμφανίζουν σταθερά να κινείται στο όριο εισόδου.

Την ίδια ώρα στον ΣΥΡΙΖΑ Π.Σ. επικρατεί προβληματισμός. Το κόμμα ήταν το πρώτο που ξεκίνησε τη συγκεκριμένη συζήτηση ζητώντας επιτακτικά την συνεργασία των κόμματών της κεντροαριστεράς. Ωστόσο φαίνεται να μένει εκτός, που σημαίνει πως τα η αυτόνομη κάθοδος, είναι πλέον μονόδρομος. Οι πόρτες του ΠΑΣΟΚ και του Αλέξη Τσίπρα είναι κλειστές, οπότε θα δώσει μάχη επιβίωσης στις επόμενες εκλογές.

Ετοιμάζεται ο Τσίπρας

Την ίδια ώρα στο επιτελείο του Αλέξη Τσίπρα επικρατεί αναβρασμός. Η πιθανότητα να υπάρξουν εξελίξεις που θα οδηγήσουν στις κάλπες νωρίτερα από το αναμενόμενο αντιμετωπίζεται ως σοβαρή πιθανότητα. Για αυτό και η εντολή του πρώην πρωθυπουργού είναι να είναι όλα έτοιμα μέχρι το τέλος Απριλίου με σημείο αιχμής το μανιφέστο του νέου κόμματος.

Παράλληλα εντείνονται οι διεργασίες για την ανάπτυξη των πυρήνων αυτοοργάνωσης. Ήδη στα μεγάλα αστικά κέντρα αναπτύσσονται, ενώ φαίνεται να υπάρχει υστέρηση στην περιφέρεια. Στην Θεσσαλονίκη πάντως ο πυρήνας αναμένεται να πραγματοποιήσει την επόμενη εκδήλωση του προς το τέλος Απριλίου με θέμα τους νέους.

Επίσης σταδιακά συγκροτείται και η ομάδα κρούσης, δηλαδή οι άνθρωποι που θα αναλάβουν να βγουν μπροστά. Εκτός από τον κ. Βασιλειάδη στην σχετική ομάδα αναμένεται να περιληφθούν η Θεώνη Κουφονικολάκου, η οποία ανέλαβε πρόσφατα τον ρόλο της υπεύθυνης δημοσίων σχέσεων του Ινστιτούτου Τσίπρα. Από την Θεσσαλονίκη ακούγεται το όνομα του Νίκου Μαραντζίδη, που έτσι και αλλιώς έχει τον στρατηγικό σχεδιασμό. Γενικά πάντως αναζητούνται νέα πρόσωπα από κάθε επίπεδο της κοινωνίας. Σε ότι αφορά την Θεσσαλονίκη σημαντικό ρόλο αναμένεται να παίξει ο Αντώνης Σαουλίδης σε επίπεδο επικοινωνίας. Σε οργανωτικό ρόλο θα βρεθεί ο Άρης Στυλιανού. Σύντομα πάντως θα προστεθούν και νέα πρόσωπα προερχόμενα από την Νέα Αριστερά. Το πιο πιθανό είναι να μην ενσωματωθούν στον υφιστάμενο πυρήνα, αλλά να δημιουργήσουν τον δικό τους.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ