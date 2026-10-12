Το σχέδιο του ΝΑΤΟ «Theory of War»: Αποτροπή – απόκρουση – συντριβή κάθε πιθανής επίθεσης σε σύμμαχο

Την αμυντική στρατηγική του ΝΑΤΟ που είναι ικανή να αποκρούσει και να διαλύσει κάθε επίθεση κατά χώρας μέλους της συμμαχίας, παρουσίασε ο ανώτατος διοικητής των συμμαχικών δυνάμεων στην Ευρώπη (SACEUR) του ΝΑΤΟ, Άλεξους Γκρίνκεβιτς.

Μιλώντας στο Warsaw Security Forum, ο Γκρίνκεβιτς είπε ότι η στρατηγική, γνωστή ως «Theory of War», έχει σχεδιαστεί ώστε να στερεί από τους αντιπάλους τη δυνατότητα να διεισδύσουν σε νατοϊκό έδαφος και να συντηρήσουν μια επίθεση.

«Αν δεχθούμε επίθεση, είμαστε έτοιμοι να πολεμήσουμε απόψε», είπε στο ακροατήριο, που αντέδρασε με παρατεταμένο χειροκρότημα. «Θα συνεχίσουμε να προετοιμαζόμαστε και να ασκούμαστε κάθε μέρα, ώστε να είμαστε πιο έτοιμοι αύριο και ακόμη πιο έτοιμοι μεθαύριο», πρόσθεσε.

Ο Γκρίνκεβιτς σημείωσε ότι η στρατηγική στοχεύει τόσο να καθησυχάσει το ένα δισεκατομμύριο ανθρώπων που ζουν υπό την ομπρέλα ασφαλείας του ΝΑΤΟ, όσο και αντιπάλους όπως η Ρωσία ότι η συμμαχία είναι πρόθυμη να απαντήσει σε μια εισβολή.

«Οι εχθρικοί σχηματισμοί θα στερηθούν την αναπλήρωση. Οι εχθροί διοικητές δεν θα μπορούν να ελέγχουν τις δυνάμεις τους. Οι εχθρικές δυνάμεις και οι υποστηρικτικές τους δυνατότητες θα μειωθούν και θα καταστραφούν», είπε.

«Θα διασφαλίσουμε, με λίγα λόγια, ότι κάθε επίθεση, εναντίον οποιουδήποτε Συμμάχου, θα αποδεικνύεται εντελώς μάταιη», ανέφερε σύμφωνα με το Euronews.

Το σχέδιο, που έχει εγκριθεί από όλα τα 32 μέλη του ΝΑΤΟ, συνδυάζει τις συμβατικές στρατιωτικές δυνατότητες, συμπεριλαμβανομένων των χερσαίων δυνάμεων και του στρατιωτικού εξοπλισμού, με προηγμένες τεχνολογίες όπως drones, συστήματα αντιμετώπισης drones και τεχνητή νοημοσύνη.

Βασίζεται επίσης σε διδάγματα από τον σύγχρονο πόλεμο, ιδίως τις μάχες στο έδαφος και στον αέρα πάνω από την Ουκρανία. «Μαθαίνουμε πάρα πολλά από τους Ουκρανούς εταίρους», είπε στο φόρουμ ο Γκρίνκεβιτς.

O Αλέξους Γκρίνκεβιτς στο φόρου, ασφαλείας της Βαρσοβίας AP Photo/Attila Husejnow

Τρία στάδια άμυνας: Βlock, blunt και break

Η στρατηγική στηρίζεται σε τρεις αρχές — «block», «blunt» και «break» — τις οποίες ο Γκρίνκεβιτς περιέγραψε ως απλές αλλά κεντρικές για την προσέγγιση του ΝΑΤΟ.

«Θα αποκλείσουμε την αρχική επίθεση. Αν η επίθεση συνεχιστεί, θα την ανακόψουμε και θα αποτρέψουμε κάθε εχθρική προέλαση. Και, αν χρειαστεί, θα συντρίψουμε τις εχθρικές δυνάμεις και το επιχειρησιακό σύστημα διεξαγωγής πολέμου που παρατάσσεται εναντίον μας», είπε.

Block: Αποτροπή αρχικής προέλασης

Η πρώτη φάση θα επικεντρώνεται στην αποτροπή εχθρικών δυνάμεων από το να καταλάβουν συμμαχικό έδαφος.

Χερσαίες δυνάμεις του ΝΑΤΟ θα εμπλέκονται με τους προελαύνοντες σχηματισμούς, θα περιορίζουν τις κινήσεις τους και θα καταστρέφουν δυνάμεις που επιχειρούν να εισέλθουν σε έδαφος της συμμαχίας.

«Θα καθηλώσουμε τους εχθρικούς σχηματισμούς και θα αποτρέψουμε την κατάληψη εδάφους της Συμμαχίας», είπε ο Γκρίνκεβιτς. «Οι χερσαίες δυνάμεις θα επιτεθούν στον εχθρό και θα καταστρέψουν τις προελαύνοντες δυνάμεις του», πρόσθεσε.

Blunt: Σταμάτημα περαιτέρω επιθέσεων

Αν η αρχική επίθεση συνεχιζόταν, το ΝΑΤΟ θα ανέπτυσσε ένα ευρύτερο φάσμα δυνατοτήτων για να αποδιοργανώσει και να υπερκεράσει τις προελαύνοντες δυνάμεις.

Σε αυτές θα περιλαμβάνονται προηγμένοι αισθητήρες και αυτόνομα συστήματα, τα οποία μπορούν να εντοπίζουν και να αξιολογούν απειλές με περιορισμένη ή και χωρίς άμεση ανθρώπινη παρέμβαση.

Ο Γκρίνκεβιτς είπε ότι η στρατηγική θα συνδυάζει δυνατότητες σε πολλαπλούς επιχειρησιακούς τομείς, ώστε να αποτρέπεται κάθε περαιτέρω προέλαση των εχθρικών δυνάμεων.

Break: Εξουδετέρωση της ικανότητας του εχθρού να πολεμά

Η τελική φάση θα στοχεύει όχι μόνο τα εχθρικά στρατεύματα, αλλά και τα συστήματα που τους επιτρέπουν να επιχειρούν.

Σε αυτά περιλαμβάνονται οι δομές διοίκησης, τα δίκτυα ανεφοδιασμού και άλλες υποδομές επιμελητείας, με χρήση δυνατοτήτων όπως επιθέσεις ακριβείας μεγάλου βεληνεκούς και δίκτυα αισθητήρων.

Στόχος θα είναι να αποδιοργανωθεί συνολικά η στρατιωτική λειτουργία του αντιπάλου και να καταστούν οι δυνάμεις του ανίκανες να συντηρήσουν μια επίθεση.

«Η προσέγγιση αντλεί επίσης διδάγματα από τον σύγχρονο πόλεμο στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή», είπε ο Γκρίνκεβιτς.

Το ΝΑΤΟ επιμένει ότι η στρατηγική του είναι αμυντική

Ο Γκρίνκεβιτς υπογράμμισε ότι η στρατηγική του ΝΑΤΟ αποσκοπεί στην προστασία του συμμαχικού εδάφους και όχι στην επιδίωξη εδαφικών κερδών.

«Δεν έχουμε σχέδια, δεν έχουμε προθέσεις και δεν έχουμε φιλοδοξίες πέρα από την προστασία των λαών μας και την άμυνα των εδαφών μας», είπε.

Περιέγραψε τον κίνδυνο μιας άμεσης επίθεσης εναντίον της συμμαχίας ως χαμηλό, προειδοποίησε όμως ότι το ΝΑΤΟ θα απαντήσει αν κάποιος αντίπαλος επιλέξει να επιτεθεί.

«Αν κάποιος είναι αρκετά ανόητος ώστε να μας επιτεθεί, θα πολεμήσουμε», είπε στο φόρουμ.

Οι δηλώσεις του γίνονται σε μια περίοδο αυξανόμενης ανησυχίας για την ασφάλεια μεταξύ των μελών του ΝΑΤΟ, ιδιαίτερα εκείνων στο ανατολικό άκρο, όπου οι αρχές έχουν αναφέρει περιστατικά σαμποτάζ, εμπρησμών και εισβολών drones, ορισμένα από τα οποία εμπλέκουν εκρηκτικά στρατιωτικού τύπου.

Ο Γκρίνκεβιτς είπε ότι το ολοένα πιο δύσκολο περιβάλλον ασφαλείας υπογραμμίζει την ανάγκη το ΝΑΤΟ να αποδεικνύει την ετοιμότητά του να υπερασπιστεί το συμμαχικό έδαφος.

Η δέσμευση των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ

Σε ερώτηση για το αν η στρατηγική παραμένει βιώσιμη εν μέσω ανησυχιών σε ορισμένα κράτη-μέλη σχετικά με τη δέσμευση των Ηνωμένων Πολιτειών στο ΝΑΤΟ, ο Γκρίνκεβιτς παρέπεμψε στην αρχή της συλλογικής άμυνας της συμμαχίας.

Είπε ότι η Ουάσιγκτον συμφώνησε σε δήλωση στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ τον Ιούλιο, με την οποία επαναβεβαίωσε την «ακλόνητη δέσμευσή της στο Άρθρο 5».

Το Άρθρο 5 αποτελεί τον θεμέλιο λίθο της αρχής συλλογικής άμυνας του ΝΑΤΟ, σύμφωνα με την οποία μια ένοπλη επίθεση εναντίον ενός μέλους θεωρείται επίθεση εναντίον όλων.