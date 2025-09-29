Το σχέδιο του Λευκού Οίκου για τον οδικό χάρτη στη Γάζα – Αυτές είναι οι λεπτομέρειες για την ειρήνη

Ο Λευκός Οίκος έδωσε απόψε στη δημοσιότητα το σχέδιο του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας , το οποίο προβλέπει την έναρξη διαλόγου μεταξύ Ισραηλινών και Παλαιστινίων ώστε να συμφωνήσουν έναν πολιτικό ορίζοντα για την ειρηνική συνύπαρξή τους.

Ο Αμερικανός πρόεδρος επανέλαβε πως οι αραβικές χώρες θα αναλάβουν τις απευθείας διαπραγματεύσεις με τη Χαμάς. Τόνισε ότι οι ηγέτες έχουν δεσμευτεί γι’ αυτό και πως ΗΠΑ και Ισραήλ θα περιμένουν τα αποτελέσματα.

Σύμφωνα με το Reuters, μεταξύ των βασικών σημείων που παρουσιάζονται είναι: