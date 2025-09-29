Το σχέδιο του Λευκού Οίκου για τον οδικό χάρτη στη Γάζα – Αυτές είναι οι λεπτομέρειες για την ειρήνη

Ο Λευκός Οίκος έδωσε απόψε στη δημοσιότητα το σχέδιο του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, το οποίο προβλέπει την έναρξη διαλόγου μεταξύ Ισραηλινών και Παλαιστινίων ώστε να συμφωνήσουν έναν πολιτικό ορίζοντα για την ειρηνική συνύπαρξή τους.
Ο Αμερικανός πρόεδρος επανέλαβε πως οι αραβικές χώρες θα αναλάβουν τις απευθείας διαπραγματεύσεις με τη Χαμάς. Τόνισε ότι οι ηγέτες έχουν δεσμευτεί γι’ αυτό και πως ΗΠΑ και Ισραήλ θα περιμένουν τα αποτελέσματα.
Σύμφωνα με το Reuters, μεταξύ των βασικών σημείων που παρουσιάζονται είναι:
- Εάν και οι δύο πλευρές συμφωνήσουν με την πρόταση, ο πόλεμος θα τερματιστεί αμέσως, με όλες τις στρατιωτικές επιχειρήσεις -συμπεριλαμβανομένων των βομβαρδισμών- να αναστέλλονται.
- Το Ισραήλ δεν θα προσαρτήσει ή καταλάβει τη Γάζα.
- Τη διακυβέρνηση της Γάζας θα αναλάβει προσωρινά μια μεταβατική, τεχνοκρατική, απολίτικη παλαιστινιακή επιτροπή.
- Ο ίδιος ο Τραμπ θα προεδρεύει σε μια επιτροπή που θα επιβλέπει το μεταβατικό στάδιο στον θύλακα και στην οποία θα μετέχουν και άλλοι αρχηγοί κρατών, συμπεριλαμβανομένου και του πρώην πρωθυπουργού της Βρετανίας Τόνι Μπλερ.
- Κανείς Παλαιστίνιος δεν θα αναγκαστεί να εγκαταλείψει τη Γάζα και όσοι επιθυμούν να φύγουν θα είναι ελεύθεροι να το κάνουν και ελεύθεροι να επιστρέψουν.
- Θα δημιουργηθεί ένα σχέδιο οικονομικής ανάπτυξης του Τραμπ «για την ανοικοδόμηση και την αναζωογόνηση της Γάζας».
- Εντός 72 ωρών από την αποδοχή της πρότασης από το Ισραήλ, όλοι οι εναπομείναντες όμηροι – ζωντανοί και νεκροί- θα επιστραφούν.
- Οι ΗΠΑ θα ξεκινήσουν διάλογο μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστινίων «για να συμφωνήσουν σε έναν πολιτικό ορίζοντα για ειρηνική και ευημερούσα συνύπαρξη».
- Οι ΗΠΑ θα συνεργαστούν με Άραβες και διεθνείς εταίρους «για την ανάπτυξη μιας προσωρινής διεθνούς δύναμης σταθεροποίησης που θα αναπτυχθεί άμεσα στη Γάζα».
- Τα μέλη της Χαμάς που θα δεσμευτούν για ειρηνική συνύπαρξη και θα παραδώσουν τα όπλα τους θα λάβουν αμνηστία.
- Στα μέλη της οργάνωσης που επιθυμούν να φύγουν από τη Γάζα θα παρασχεθεί ασφαλής διέλευση για τις χώρες που θα τα δεχτούν.
- Μόλις απελευθερωθούν όλοι οι όμηροι, το Ισραήλ θα απελευθερώσει 250 ισοβίτες κρατούμενους συν 1.700 Παλαιστίνιους που κρατούνται μετά τις 7 Οκτωβρίου 2023.
- Η είσοδος και η διανομή βοήθειας θα προχωρήσουν χωρίς παρεμβολές από δύο μέρη μέσω του ΟΗΕ.
- Η Χαμάς και άλλες παρατάξεις συμφωνούν να μην έχουν κανένα ρόλο στη διακυβέρνηση της Γάζας, άμεσο ή έμμεσο ή με οποιαδήποτε μορφή.