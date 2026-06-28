Το σχέδιο “Αττική” θα εφαρμόσει το ΠΑΣΟΚ στα μεγάλα αστικά κέντρα

Του Σταύρου Αλχατζίδη

Το “σχέδιο Αττική” σκοπεύει να εφαρμόσει το ΠΑΣΟΚ και σε άλλα αστικά κέντρα και ειδικότερα σε εκείνα που αντιμετωπίζει πρόβλημα. Στο κόμμα θεωρούν, πως με αυτόν τον τρόπο, θα κερδίσουν το χαμένο έδαφος. Διαδικασία που αναμένεται να φέρει αποτελέσματα μακροπρόθεσμα, ωστόσο όπως λένε στελέχη του ΠΑΣΟΚ “ο δρόμος προς τις εκλογές δεν είναι αγώνας 100 μέτρων αλλά μαραθώνιος”.

Τους τελευταίους μήνες το ΠΑΣΟΚ έχει παρουσιάσει σειρά παρεμβάσεων που αφορούν το λεκανοπέδιο. Παράλληλα έχει πυκνώσει τις εξορμήσεις των στελεχών του, όχι απλά σε δημοτικό επίπεδο, αλλά πηγαίνοντας στις γειτονιές. Χαρακτηριστικό παράδειγμα οι επισκέψεις σε λαϊκές αγορές του Νίκου Ανδρουλάκη, αλλά και οι ομιλίες του. Αυτό το σχέδιο λοιπόν θέλει να εφαρμόσει και σε άλλα αστικά κέντρα το ΠΑΣΟΚ έχοντας ως αιχμή του δόρατος τον στελεχιακό μηχανισμό του. “Να πάμε γειτονιά-γειτονία και πόρτα-πόρτα το πρόγραμμα μας”, είναι η προτροπή από την Χαριλάου Τρικούπη.

Για τον λόγο αυτό θα δημιουργηθούν ομάδες εθελοντών που θα αναλάβουν τον συγκεκριμένο ρόλο. Σύντομα αναμένεται να υπάρξει σχετική πλατφόρμα, όπου το κάθε μέλος του ΠΑΣΟΚ ή φίλος, θα μπορεί να δηλώσει συμμετοχή.

Παράλληλα όμως θα ξεκινήσει και μια προσπάθεια καταγραφής των στελεχών του κόμματος σε δύο τομείς. Ο πρώτος αφορά την τοπική αυτοδιοίκηση, αφού υπάρχουν πολλά στελέχη του ΠΑΣΟΚ που είναι εκλεγμένα σε ψηφοδέλτια που ανήκουν σε άλλους χώρους. Κάτι αντίστοιχο θα γίνει και στον συνδικαλισμό που το κόμμα διατηρεί επίσης ισχυρές ρίζες.

Στο μεταξύ συνεχίζοντας την μάχη της καθημερινότητας το ΠΑΣΟΚ κατέθεσε τρεις τροπολογίες στο πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών. Η πρώτη αφορά τις 120 δόσεις για οφειλές σε εφορία, ΕΦΚΑ και δήμους. Προτείνει βιώσιμη ρύθμιση έως 120 μηνιαίων δόσεων. Για όσους είχαν ενταχθεί σε προηγούμενη ρύθμιση και την έχασαν αναβίωση της. Ακατάσχετος επαγγελματικός τραπεζικός λογαριασμός. Επίσης αναβάθμιση εξωδικαστικών μηχανισμών. Βελτίωση όρων ρύθμισης των οφειλών για αδύναμες κατηγορίες οφειλετών.

Επίσης υπάρχει πρόβλεψη για την προστασία των δικαιωμάτων των οφειλετών απέναντι στις εταιρίες διαχείρισης. Το ενδιαφέρον σημείο είναι, πως οι εταιρείες διαχείρισης, υποχρεούνται να τηρούν καταστήματα ή να συνεργάζονται με καταστήματα τραπεζών σε κάθε περιφερειακή ενότητα.