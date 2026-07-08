Το σχέδιο για τη νέα βιομηχανική Ελλάδα παρουσίασε στο συνέδριο του Economist ο Τ. Θεοδωρικάκος

Τη νέα στρατηγική για την ενίσχυση της ελληνικής βιομηχανίας, παρουσίασε ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος από το βήμα του συνεδρίου του Economist, δίνοντας έμφαση στις επενδύσεις, τη μεταποίηση και την απλοποίηση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος.

Bασικό όπλο, όπως είπε ο υπουργός Ανάπτυξης για την Ελλάδα της επόμενης δεκαετίας, είναι ο αναπτυξιακός νόμος, μέσω του οποίου έχουν ήδη εγκριθεί και υλοποιούνται περίπου 930 μεγάλα επενδυτικά σχέδια.

Ο συνολικός προϋπολογισμός ξεπερνά τα τρία δισεκατομμύρια ευρώ, όπως είπε ο υπουργός, εκ των οποίων πάνω από τα μισά – πάνω από 1,5 δισ. – είναι η κρατική ενίσχυση, οι επιδοτήσεις μέσω του αναπτυξιακού νόμου.

Όπως είπε χαρακτηριστικά, η ευημερία της χώρας, αν δεν στηρίζεται σε μια ανταγωνιστική οικονομία, σε μια παραγωγική Ελλάδα, θα είναι πάντα ευάλωτη.

Ο κ. Θεοδωρικάκος έκλεισε λέγοντας ότι ο αναπτυξιακός νόμος έχει και θα συνεχίσει να έχει στο επίκεντρό του τη βιομηχανία, ειδικά τη μεταποίηση και κυρίως τις επενδύσεις στην περιφέρεια.

ΠΗΓΗ ΕΡΤ