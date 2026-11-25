Στη δημιουργία μιας Ενεργού Εφεδρείας 150.000 ατόμων, με αναβαθμισμένη εκπαίδευση και διαρκή διασύνδεση με το ενεργό στράτευμα, αποσκοπεί η μεταρρύθμιση που προωθεί ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας. Στο πλαίσιο της «Ατζέντας 2030», ο σχεδιασμός προβλέπει την αναβάθμιση των υποδομών μετεκπαίδευσης, την εθελοντική συμμετοχή των εφέδρων και την αξιοποίηση ψηφιακών μέσων για την ενημέρωσή τους.

Στόχος είναι μια οργανωμένη και εκπαιδευμένη δύναμη, διαθέσιμη για την κάλυψη επιχειρησιακών αναγκών. Η ενίσχυση της ετοιμότητας των εφέδρων και οι αλλαγές στο θεσμικό και λειτουργικό πλαίσιο αποσκοπούν στη συνολική βελτίωση των δυνατοτήτων των Ενόπλων Δυνάμεων.

Η μετάβαση, όπως έχει υπογραμμίσει ο κ. Δένδιας, «θα πραγματοποιηθεί σταδιακά, μέσα από διαδοχικές φάσεις, ώστε να υπάρξει ο απαραίτητος χρόνος προσαρμογής και εξοικείωσης των εφέδρων με τις νέες απαιτήσεις». Προβλέπονται περισσότερες εκπαιδευτικές δραστηριότητες στα επόμενα στάδια και επιτάχυνση των κύκλων εκπαίδευσης.

Σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ, το πρόγραμμα μετεκπαίδευσης προσαρμόζεται στις τεχνολογικές εξελίξεις και στις σύγχρονες επιχειρησιακές απαιτήσεις. Οι έφεδροι θα εξοικειώνονται με νέα οπλικά συστήματα, τον χειρισμό και την αντιμετώπιση μη επανδρωμένων αεροσκαφών, καθώς και με σύγχρονες τεχνολογίες επικοινωνίας. Στα αντικείμενα περιλαμβάνονται και οι πρώτες βοήθειες στο πεδίο της μάχης (TCCC).

Προβλέπονται επίσης μεγαλύτερη χρήση εξομοιωτών και ασκήσεις μικρών κλιμακίων, ώστε οι έφεδροι να διατηρούν και να αναβαθμίζουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους.

Για την υποστήριξη της μετεκπαίδευσης έχουν ήδη ανακαινιστεί δύο Κέντρα Εφεδρείας, στον Αυλώνα και στο Λιτόχωρο. Ένα τρίτο σχεδιάζεται στην Κρήτη, με στόχο οι εργασίες να ολοκληρωθούν το πρώτο εξάμηνο του 2027.

Εθελοντική μετεκπαίδευση και κατάρτιση αξιωματικών

Η θεσμοθέτηση της «Εθελοντικής Ενεργού Εφεδρείας» θα επιτρέπει σε πολίτες που έχουν ολοκληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις να συμμετέχουν εθελοντικά σε οργανωμένες εκπαιδευτικές δραστηριότητες, διατηρώντας ενεργή τη σχέση τους με το στράτευμα.

Για τους έφεδρους αξιωματικούς προβλέπεται Σχολείο Τακτικής Σχεδίασης Χερσαίων Επιχειρήσεων στη Σχολή Πολέμου του Στρατού Ξηράς. Ο σχεδιασμός περιλαμβάνει ακόμη ειδική εκπαίδευση επιτελών και ηλεκτρονική βιβλιοθήκη με εκπαιδευτικό υλικό, για τη συνεχή επιμόρφωσή τους και την ενίσχυση της επιτελικής τους κατάρτισης.

Η επαφή με τις ενεργές μονάδες θα επεκτείνεται πέρα από τις περιόδους εκπαίδευσης, με συμμετοχή σε δράσεις των Σχηματισμών, εθνικές επετείους, εκδηλώσεις και άλλες δημόσιες δραστηριότητες των Ενόπλων Δυνάμεων. Με αυτόν τον τρόπο επιδιώκεται να διατηρείται ο δεσμός με το στρατιωτικό περιβάλλον και τις μονάδες στις οποίες οι έφεδροι μπορεί να κληθούν να υπηρετήσουν.

«Η επιδίωξη είναι η Ενεργός Εφεδρεία να αποκτήσει σταθερή και μόνιμη παρουσία στη λειτουργία των Ενόπλων Δυνάμεων και να μην αποτελεί έναν θεσμό που ενεργοποιείται μόνο περιστασιακά ή στο πλαίσιο προγραμματισμένων εκπαιδεύσεων», όπως ανέφερε ο κ. Δένδιας.

Επιστρατευτικά έγγραφα μέσω gov.gr

Στην επικοινωνία με τους εφέδρους, η αποστολή επιστρατευτικών εγγράφων πραγματοποιείται πλέον και ηλεκτρονικά, μέσω του gov.gr και της Θυρίδας Πολίτη. Η ψηφιακή παραλαβή αντικαθιστά παλαιότερες γραφειοκρατικές διαδικασίες, κατά τις οποίες οι προσκλήσεις επιδίδονταν από αστυνομικό, και διευκολύνει την επικοινωνία με τις στρατιωτικές υπηρεσίες.

Για να λαμβάνει κάποιος τα έγγραφα ψηφιακά, απαιτείται να έχει εγγραφεί στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (ΕΜΕπ), μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης gov.gr.