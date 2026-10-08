Το ραντεβού Λεκάκη με… άρωμα γυναίκας

Ένα ραντεβού με… πολλές γυναίκες είχε χθες ο Πέτρος Λεκάκης. Ο αναπληρωτής Γραμματέας Ανάπτυξης του ΠΑΣΟΚ- Κινήματος Αλλαγής συναντήθηκε με γυναίκες από όλη τη Θεσσαλονίκη στο πολιτικό του γραφείο στο κέντρο της πόλης. Στο κάλεσμα του ανταποκρίθηκαν δεκάδες εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, του αθλητισμού, του πολιτισμού και του επιχειρείν της πόλης. Η συζήτηση που έγινε σε πολύ καλό και χαλαρό κλίμα περιλάμβανε τα πάντα: ζητήματα καθημερινότητας, Θεσσαλονίκη, εργασιακά προβλήματα, ακρίβεια και προβληματισμούς που σχετίζονται με την ισορροπία οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής. «Μερικές από τις καλύτερες συζητήσεις γίνονται χωρίς μικρόφωνα, πάνελ και τυπικότητες» είπε ο υποψήφιος βουλευτής του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ στην Α’ Θεσσαλονίκης, ο οποίος πέρασε από όλα τα «πηγαδάκια», συζήτησε με τις καλεσμένες του και ήπιε ένα ποτήρι κρασί μαζί τους που του ευχήθηκαν καλή επιτυχία στις επόμενες εθνικές εκλογές.