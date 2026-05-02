Το ” ηθικό πλεονέκτημα” έγινε ” ηθική επανάσταση” για τον Αλέξη Τσίπρα

Του: Σταύρου Αλχατζίδη

Ως μία κρίσιμη για τις εντυπώσεις εκδήλωση αντιμετώπιζαν την παρουσίαση της “Ιθάκης” στην Κρήτη στο επιτελείο του Αλέξη Τσίπρα. Το νησί με τις τόσες ιδιαιτερότητες αποτελεί και γνωστό προπύργιο του προοδευτικού χώρου. Παράλληλα όμως είναι και τόπος καταγωγής, τόσο του Κυριάκου Μητσοτάκη, όσο και του Νίκου Ανδρουλάκη. Θεωρητικά ο κ. Τσίπρας έπαιζε εκτός έδρας. Το τι αποτέλεσμα έφερε αυτό είναι καθαρά υποκειμενικό ζήτημα.

Πάντως, κατά την παρουσίαση της “Ιθάκης”, φρόντισε να κάνει μία ξεχωριστή αναφορά στην Κρήτη λέγοντας πως “δεν είναι και δεν μπορεί να αφήσουμε να είναι συνώνυμο της απάτης και της διαφθοράς”.

Και σε αυτήν την ομιλία του πάντως έφερε μπροστά τα ζητήματα εντιμότητας στην πολιτική. Κάτι που κάνει πολύ συχνά το τελευταίο χρονικό διάστημα συγκρίνοντας σε αυτό το επίπεδο την κυβέρνηση του με την σημερινή. Προφανώς ο πρώην πρωθυπουργός επιχειρεί να παίξει και πάλι το χαρτί του “ηθικού πλεονεκτήματος”, που του φάνηκε χρήσιμο, στην πορεία του για την ανάληψη της διακυβέρνησης της χώρας. Απλά πλέον ο όρος που χρησιμοποιεί είναι “ηθική επανάσταση”.

Το νέο κόμμα

Η δημιουργία του νέου κόμματος πάντως προχωράει κανονικά. Με την κατάθεση του μανιφέστου το οποίο προέκυψε από την 11μελή επιτροπή που ανέλαβε να το υλοποιήσει. Όπως φαίνεται πάντως το θρίλερ αναφορικά με το πότε θα ανακοινώσει το κόμμα του ο κ. Τσίπρας φαίνεται να τελειώνει. Πλέον μετά και τις τελευταίες εξελίξεις δείχνει να προκρίνεται ο Μάιος ή οι αρχές Ιουνίου.

Στο μεταξύ έναν ακόμη όνομα προστέθηκε για τη θέση του εκπροσώπου τύπου του κόμματος. Πρόκειται για την Θεώνη Κουφονικολάκου, πρώην Συνήγορο του Παιδιού, που πρόσφατα ανέλαβε καθήκοντα υπεύθυνης δημοσίων σχέσεων στο Ινστιτούτο Αλέξης Τσίπρας. Φρέσκο πρόσωπο, με καλό βιογραφικό και με αρκετή εμπειρία δείχνει, ότι μπορεί να ανταποκριθεί στο συγκεκριμένο ρόλο. Ήδη μάλιστα έχουν ξεκινήσει οι άτυπες πρόβες, καθώς τώρα τελευταία, έχουν πυκνώσει οι παρουσίες της στα τηλεοπτικά κανάλια.

Το ενδιαφέρον πάντως μετατοπίζεται στο περιεχόμενο του μανιφέστου. Εκεί που ανάμεσα στις προτάσεις θα είναι και η δημιουργία του “πατριωτικού ταμείου”, στο οποίο θα συμβάλουν οι μεγάλες επιχειρήσεις. Προφανώς στο μανιφέστο θα διευκρινίζεται αν θα γίνει αυτό εθελοντικά ή μη.

Τέλος το ταξίδι της “Ιθάκης” ολοκληρώθηκε με την Κρήτη, αν και ο σχεδιασμός περιελάμβανε και την Καλαμάτα. Αλλά επίσης και το νησί της Ιθάκης που θα μπορούσε να αποτελεί τον τελευταίο σταθμό για συμβολικούς λόγους.

Αναστάτωση στον ΣΥΡΙΖΑ Π.Σ.

Την ίδια ώρα αναστάτωση επικρατεί και πάλι στον ΣΥΡΙΖΑ Π.Σ. Μετά τις φουρτούνες που δημιούργησε η δήλωση Αρβανίτη πως “οι εκλογές του 2023 ήταν πειραγμένες”, το κόμμα συνεχίζει να βρίσκεται στην δίνη της εσωστρέφειας. Αυτή τη φορά ήταν οι πληροφορίες περί ενός τηλεφωνήματος που φέρεται να έκανε ο Σωκράτης Φάμελλος στον Αλέξη Τσίπρα για να συζητήσουν προφανώς τα περί πιθανής συνεργασίας.

Και οι δύο πλευρές διέψευσαν την ύπαρξη του τηλεφωνήματος. Ωστόσο ακόμη και αν δεν έγινε οι προσκλήσεις για συνεργασία πέφτουν βροχή. Ακόμη και από εκεί που δεν το περιμένει κανείς.

“Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει τις συλλογικές του αποφάσεις και τις υλοποιεί”, ανέφερε o Νίκος Παππάς προσθέτοντας πως “έρχεται η ώρα που ο Σωκράτης Φάμελλος θα μιλήσει, στο πλαίσιο των αποφάσεών μας, και με τη Λούκα Κατσέλη και με τον Πέτρο Κόκκαλη και βεβαίως με τον Αλέξη Τσίπρα “. Μία μάλλον περίεργη δήλωση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του ΣΥΡΙΖΑ Π.Σ. που ήταν από τους πρώτους που έσπευσαν να σχολιάσουν αρνητικά την αυτονόμηση του πρώην πρωθυπουργού.

