Το “χρίσμα” Τζιτζικώστα σε Γκιουλέκα, η Ζωγράφου στο ψηφοδέλτιο Χαλκιδικής, oι προτάσεις Σαμαρά, ο δραστήριος Γκολιδάκης και μια δημοσκόπηση στην Α’ Θεσσαλονίκης του ΠΑΣΟΚ

Γράφει ο “Φωτογράφος”

Η θερμοκρασία χτυπάει κόκκινο κάθε μέρα και αισίως βρισκόμαστε στα μέσα του καλοκαιριού.. Εκτός απο τις παραλίες και τα μπάνια έχουμε και την πολιτική και παραπολιτική επικαιρότητα που έχει τους δικούς της έντονους ρυθμούς.. Για να δούμε τι έχουμε σήμερα για εσάς..

Περιοδείες, με τον πλέον επίσημο τρόπο, ξεκίνησε ο υφυπουργός Εσωτερικών (Μακεδονίας-Θράκης) Κώστας Γκιουλέκας σε όλη την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Ήδη πήγε σε Πιερία, Ημαθία, Κιλκίς και Σέρρες έχοντας εθιμοτυπικές συναντήσεις με παραγωγικούς φορείς και όχι μόνο… Επόμενοι σταθμοί θα είναι η Πέλλα και η Χαλκιδική.. Μέσα στις εθιμοτυπικές συναντήσεις γίνονται βέβαια και ζυμώσεις για την προοπτική του Γκιουλέκα να κατέβει στην ΠΚΜ ως υποψήφιος περιφερειάρχης. Φυσικά όλα αυτά με την ευλογία Τζιτζικώστα, ο οποίος ήδη όπως μου μεταφέρουν άνθρωποι εντός και εκτός του μεγάρου Αλλατίνη έχει βολιδοσκοπήσει πρόσωπα της «Αλληλεγγύης για να στελεχώσουν το ψηφοδέλτιο.. Βέβαια προέχουν οι βουλευτικές και φυσικά όπως πάντα γράφουμε, έχουμε 2.5 χρόνια ακόμα μέχρι τις αυτοδιοικητικές.

Στο ψηφοδέλτιο Χαλκιδικής της ΝΔ έμαθα από πρόσφατη μου εξόρμηση για ουζάκι στην περιοχή, ότι οδεύει η Κατερίνα Ζωγράφου πρώην αντιπεριφερειάρχης Χαλκιδικής, εκλεγμένη με την παράταξη του Τζιτζικώστα στις εκλογές του 2023. Επίσης η ίδια παρέα μου έλεγε ότι σε περίπτωση μη εκλογής της στις βουλευτικές θα βάλει πλώρη για δήμαρχος στον Δήμο Αριστοτέλη..

Μια ακόμα πληροφορία έφτασε στα αυτιά μου σχετικά με τις επικείμενες βουλευτικές εκλογές και την ονοματολογία. Μου είπαν ότι ο Αντώνης Σαμαράς, πρότεινε στον Άγγελο Χαριστέα , πρώην ποδοσφαιριστή και αντιπεριφερειάρχη στην ΠΚΜ, να κατέβει στην Α Θεσσαλονίκης. Ο πρωταθλητής της εθνικής Ελλάδος , αρνήθηκε ευγενικά έμαθα , καθώς πλέον ζει μόνιμα στην Αθήνα, με νέους επαγγελματικούς ορίζοντες πάντα σχετικούς με την αγάπη του , το ποδόσφαιρο.

Μιας και πιάσαμε την Α Θεσσαλονίκης, μου μεταφέρουν ,αλλά το βλέπω και εγώ , πως το τελευταίο μεγάλο χρονικό διάστημα υπάρχει μια έντονη κινητικότητα του βουλευτή Διαμαντή Γκολιδάκη. Εκτός απο αυτό παρατηρώ και έντονη στοχευμένη τοποθέτηση επί πολλών θεμάτων.. Επειδή πολλοί μπορεί να βιαστούν και να με κακοχαρακτηρίσουν , αυτή η κινητικότητα αλλά και η επίλυση πολλών θεμάτων δεν γίνεται μόνο τώρα εν αναμονή των εκλογών , αλλά παρατεταμένα όλο το διάστημα που έχει εκλεγεί..

Πάμε τώρα στα της Β Θεσσαλονίκης , όπου έμαθα δέχτηκε τηλεφωνική πρόταση από τον Αντώνη Σαμαρά , ο Πέτρος Αταμιάν. Ο υποψήφιος δήμαρχος στις εκλογές του 2023 στον Δήμο Ωραιοκάστρου, από ο,τι έμαθα αρνήθηκε ευγενικά καθώς είπε τον ενδιαφέρει η τοπική αυτοδιοίκηση. Για το υπό σύσταση κόμμα Σαμαρά πάντως μαθαίνω κινείται έντονα ο πρώην βουλευτή Σάββας Αναστασιάδης , ο οποίος σε παρέα πάντως είπε ότι δεν θα είναι υποψήφιος βουλευτής. Επίσης για την Α Θεσσαλονίκης όλο και περισσότερο ακούω το όνομα της Βούλας Πατουλίδου..

Δημοσκόπηση έγινε στην Α Θεσσαλονίκης για το ΠΑΣΟΚ. Σε αυτή μετρήθηκαν όλα τα ονόματα εκτός του Τζήκα, πρώην προέδρου της ΔΕΘ, που θα κατέβει κανονικά από όσο έμαθα. Η πρώτη τετράδα μου είπαν είναι Παπαστεργίου, Λεκάκης, Θρασκιά, Δαλαμπούρα .. Βέβαια η σειρά που τα έγραψα είναι τυχαία .. Όλοι οι υποψήφιοι μεταξύ τους έχουν μικρή διαφορά και ειδικότερα και κάτω από την τετράδα.. είναι ένα δυναμικό παιχνίδι δηλαδή.. Ίδωμεν..