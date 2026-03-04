Το ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ, ο Κοντόπουλος για πρόεδρος στους Οδοντιάτρους και τα “μπράβο” στον Γκιουλέκα

Γράφει ο “Φωτογράφος”

Ένας πραγματικός χαμός επικρατεί τις τελευταίες ημέρες στην πολιτική σκηνή της χώρας αλλά και της πόλης και φυσικά είμαστε εδώ για την σωστή (παρα)πολιτική σας ενημέρωση..

Τις τελευταίες ημέρες έπεσαν στα αυτιά μου πολλά ονόματα που ακούγονται να κατέβουν στο ψηφοδέλτιο με το ΠΑΣΟΚ στην Α\ Θεσσαλονίκης. Μαθαίνω για προσθήκες αλλά και για αποχωρήσεις. Αν και η παραφιλολογία δεν κάνει καλό πάρα μόνο η ουσία, κρατήστε το όνομα του Πέτρου Λεκάκη, πρώην αντιδημάρχου στον Δήμο Θεσσαλονίκης , ο οποίος κινείται δυναμικά στην Α’ Θεσσαλονίκης με το ΠΑΣΟΚ και ήδη προετοιμάζεται συστηματικά για να κατέβει πάλι στις εθνικές εκλογές και μάλιστα με σοβαρές αξιώσεις..

Πολλά μπράβο από τον κόσμο της Θεσσαλονίκης ακούω για τον δήμαρχο Στέλιο Αγγελούδη , καθώς λύνει με άμεσο τρόπο προβλήματα της καθημερινότητας αλλά και ετών. Η τελευταία του επιτυχία ότι στις 7 Μαρτίου μπαίνει ο εργολάβος για να ξεκινήσουν οι εργασίες στο παρκινγκ της πλατείας Ελευθερίας για τις εργασίες ανάπλασης και μετατροπής του χώρου σε πάρκο μνήμης για τους Εβραίους θύματα του Ολοκαυτώματος. Φυσικα μην ξεχνάμε και την προηγούμενη επιτυχία , την έναρξη των εργασιών στην Αγίας Σοφίας ενώ τρέχει η δημοπράτηση της πλατείας Αριστοτέλους.. Η Θεσσαλονίκη όπως μου λένε πήρε μπρος..

Μόνο συγχαρητήρια αξίζουν στον υφυπουργό Μακεδονίας-Θράκης Κωνσταντίνο Γκιουλέκα και στους συνεργάτες του για την αποστολή που διοργάνωσε στην εντέλεια για την Βουλγαρία. Πλήθος κόσμου παραγωγικών φορέων και επιχειρηματιών επισκέφτηκε την Βουλγαρία και τα αποτελέσματα είναι εξίσου σημαντικά. Με αυτή την κίνηση έδειξε πως το ΥΜΑΘ έχει τις περγαμηνές πετυχημένων και στοχευμένων κινήσεων. Επόμενος σταθμός το Βελιγράδι… και μετά το Συνέδριο που θα διοργανώσει στην Θεσσαλονίκη 17 με 19 Μαρτίου. Με αυτά και με αυτά και κυρίως για τις συντονιστικές συσκέψεις φορέων, έχει διαμορφώσει μια πολύ καλή εικόνα στο Μαξίμου.

Σε περίπου ένα μήνα θα πραγματοποιηθούν οι εκλογές στους Οδοντιατρικούς Συλλόγους της χώρας . Στα της Θεσσαλονίκης μαθαίνω θα ηγηθεί του σχήματος ο Βάιος Κοντόπουλος , μέχρι πρότινος Γενικός Γραμματέας του Συλλόγου. Αρωγός δίπλα του ο επι χρόνια πρόεδρος του Οδοντιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης και σημερινός πρόεδρος της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας , Θανάσης Δεβλιώτης. Όπως μαθαίνω αναμένεται σαρωτική νίκη του συνδυασμού.

Για τον Δήμο Δέλτα σας τα γράφουμε εδώ και μέρες .. Ακόμα μια σκηνή που διαδραματίστηκε είναι η ψήφιση του τεχνικού προγράμματος να έχει περισσότερες αρνητικές απο θετικές ψήφους .. Το πρόγραμμα που κατατέθηκε απο την διοίκηση Μπισμπινά πήρε 17 αρνητικές και μόλις10 θετικές ψήφους.. Όπως μου λένε το σίριαλ θα συνεχιστεί στον Δήμο Δέλτα ..

Όνομα έκπληξη από την αθλητική δημοσιογραφία με μεγάλη διαδρομή στο ραδιόφωνο , στην τηλεόραση και στις εφημερίδες σκέφτεται να κατέβει ως υποψήφιος περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας .. Το όνομα του και η αναγνωρισιμότητα του είναι μεγάλη, οπότε αν επαληθευτεί η πληροφορία, αναμένεται ενδιαφέρουσα πολιτική κόντρα…

-Και μιας και πιάσαμε την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας μαθαίνω γίνεται μεγάλη κινητοποίηση απο τον Θόδωρο Καράογλου , πρώην υπουργό και νυν βουλευτή Β Θεσσαλονίκης με την Νέα Δημοκρατία , για την εκδήλωση στις 07/03 στο Porto Palace που αναμένεται να ανακοινώσει την πρόθεση του να κατέβει υποψήφιος περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Ήδη έχει προηγηθεί η συγκέντρωση 300 πρωτοκλασάτων στελεχών του, πριν κάποιες ημέρες . Αν και απέχουμε 2.5 χρόνια μέχρι τις εκλογές το παιχνίδι φαίνεται πως έχει ξεκινήσει για τα καλά. Πάντως έμαθα από την πιάτσα πως στην πρώτη σειρά των καλεσμένων θα είναι πολύ γνωστά πρόσωπα που έχουν καλεστεί και ένα εξ αυτών θα είναι και η πρώην ολυμπιονίκης και αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης Βούλα Πατουλίδου.

Αυτά τα ολίγα για σήμερα ,καλή σας συνέχεια