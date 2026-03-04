Το ψηφοδέλτιο της ΝΔ στη Β’ Θεσσαλονίκης, το τραπέζι κυβερνητικών και κομματικών και οι παρουσίες στην εκδήλωση Καράογλου

Γράφει ο “Γέρων”

Τα βλέμματα στο γαλάζιο στρατόπεδο στρέφονται στην εκδήλωση του Θόδωρου Καράογλου το Σάββατο (18:00, Porto Palace) στην οποία θα ανακοινώσει την υποψηφιότητά του για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στις εκλογές του 2028. Φυσικά το ενδιαφέρον εστιάζεται στο ποιοι θα δώσουν το παρών και ποιοι θα “κλείσουν το μάτι” στην υποψηφιότητά του.

Πληροφορούμαι εξ εγκύρων πηγών πως παρούσα στην πρώτη σειρά θα είναι και η πρώην αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης Βούλα Πατουλίδου. Κάτι προφανώς σηματοδοτεί για τις επόμενες εξελίξεις στην Περιφέρεια. Η Βούλα πάντως δεν έχει αποφασίσει ακόμη τι θα κάνει στο μέλλον πολιτικά και το όνομά της, τις περισσότερες φορές δίχως να το επιδιώκει η ίδια, ακούγεται σε πολλά σενάρια, όπως το να κατέβει υποψήφια βουλευτής με τη ΝΔ στη Β’ Θεσσαλονίκης. Ειδικά τώρα που όπως φαίνεται θα ανοίξει μια εκλόγιμη θέση λόγω της απόσυρσης του Καράογλου.

Δεν ξέρω αν η Βούλα τελικά κατέβει στη Β’ Θεσσαλονίκης, δεν ξέρω καν αν θα είναι υποψήφια με τη Νέα Δημοκρατία στις επόμενες βουλευτικές εκλογές. Ήδη όμως στο Μαξίμου, που γνωρίζουν πως ο Καράογλου δεν θα κατέβει στις επόμενες εκλογές, αναζητούν νέα πρόσωπα για να στελεχώσουν το ψηφοδέλτιο στην περιφέρεια του νομού Θεσσαλονίκης. Μαθαίνω πως έχει κλειδώσει η υποψηφιότητα του Παντελή Βογιατζή, απο την Θέρμη, που είναι παντρεμένες με την περιφερειακή σύμβουλο Μαγδαληνή Φιλιππιάδου. Επίσης πως έχει κλειδώσει η υποψηφιότητα του πρώην αστυνομικού διευθυντή Θεσσαλονίκης Λάζαρου Μαυρόπουλου και πως ακούγεται το όνομα και του απερχόμενου προέδρου του Συνδέσμου Εξαγωγέων Σίμου Διαμαντίδη, που διατηρεί τις επιχειρηματικές δραστηριότητές του σε Επανομή και Μηχανιώνα.

Ο Διαμαντίδης, καίτοι προσπάθησε να υπάρξει αλλαγή του καταστατικού του ΣΒΒΕ ώστε να μπορέσει να διεκδικήσει τρίτη θητεία στην προεδρία του, τελικά αποχωρεί και ακούγεται πως έχει κλειδώσει ότι θα τον διαδεχθεί ο Θέμης Σαρασίδης, οικονομικός επόπτης του ΣΒΒΕ και διευθύνων σύμβουλος της Farcom. Για τον Σαρασίδη δε η “πιάτσα” έχει μόνο καλά λόγια να πει.

Τα ψηφοδέλτια και οι τοπικές κομματικές εξελίξεις στο χώρο της Νέας Δημοκρατίας συζητήθηκαν και στο τραπέζι που είχε ο Μιχάλης Μπεκίρης, διευθυντής του πρωθυπουργικού γραφείου στη Θεσσαλονίκη, με την τοπική κομματική ηγεσία της ΝΔ. Συνδαιτυμόνες ήταν όπως μαθαίνω εκτός από τον Μπεκίρη, που βρίσκεται πολύ συχνά στη Θεσσαλονίκη, οι δύο συντονιστές Γιάννης Παπαγεωργίου (για τη Θεσσαλονίκη) και Έλενα Σώκου (για την υπόλοιπη Βόρεια Ελλάδα), ο πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής Ν. Θεσσαλονίκης της ΝΔ Ζήσης Ιωακείμοβιτς, ο διευθυντής Ανέστης Φίσκας, οι πρόεδροι των ΔΕΕΠ Α’ Θεσσαλονίκης Νίκος Πατσέας και Β’ Θεσσαλονίκης Κώστας Πάλλας, ο πρόεδρος της ΟΝΝΕΔ Θεσσαλονίκης Γιώργος Μπαμπανίκας και άλλα στελέχη της τοπικής κομματικής οργάνωσης.

Tι είπαν; Πως το κυβερνητικό έργο στη Θεσσαλονίκη είναι πολύ μεγάλο αλλά δεν πρόβαλλεται όπως πρέπει και πρέπει να αναληφθούν πρωτοβουλίες ώστε να φθάσει σε όλους τους πολίτες.

Τελευταία πάντως στο πρωθυπουργικό γραφείο Θεσσαλονίκης μαζεύουν συγχαρητήρια. Όπως για την υπογραφή της σύμβασης για το νέο μεγάλο κολυμβητήριο στους Αμπελόκηπους αλλά και την ασφαλή επιστροφή των παικτών της ομάδας Κ18 του Άρη από το Άμπου Ντάμπι στη Θεσσαλονίκη.

Μετά το Πάσχα θα διοργανωθεί το προσυνέδριο της ΝΔ στη Θεσσαλονίκη παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη.