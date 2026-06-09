Το πρώτο υποβρύχιο κέντρο δεδομένων στον κόσμο ξεκινά τη λειτουργία του στην Κίνα

Σε απόσταση περίπου 10 χλμ. από τις ακτές της Σαγκάης, η Κίνα θέτει σε λειτουργία το πρώτο στον κόσμο υποβρύχιο κέντρο δεδομένων, το οποίο θα λειτουργεί με αιολική ενέργεια, προωθώντας μια ριζοσπαστική λύση για τις ενεργειακές ανάγκες που δημιουργούνται από την ραγδαία εξάπλωση των χρήσεων της τεχνητής νοημοσύνης (ΑΙ) στη χώρα.

Το υποθαλάσσιο κέντρο δεδομένων Shanghai Lingang θα έχει χωρητικότητα 24 μεγαβάτ και αποτελεί κοινή προσπάθεια της HiCloud Technology και της κρατικής εταιρείας China Communications Construction. Σύμφωνα με την κινεζική κυβέρνηση, το έργο συγκέντρωσε επενδύσεις 200 εκατ. ευρώ.

Η κατασκευή βρίσκεται βυθισμένη 10 μέτρα κάτω από την επιφάνεια του νερού και τροφοδοτείται από ένα κοντινό υπεράκτιο αιολικό πάρκο. Σύμφωνα με την κινεζική κυβέρνηση , το υποβρύχιο κέντρο δεδομένων θα έχει μειωμένη κατανάλωση ενέργειας κατά περισσότερο από το ένα πέμπτο σε σύγκριση με επίγεια αντίστοιχης χωρητικότητας.

Αυτό συμβαίνει επειδή, εκτός του ότι τροφοδοτείται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, οι συνολικές ενεργειακές του απαιτήσεις είναι μικρότερες λόγω του φυσικού φαινομένου ψύξης που προέρχεται από την βύθιση στο θαλασσινό νερό.

Στα επίγεια κέντρα δεδομένων, ένα ποσοστό μεταξύ 25% και 40% της συνολικής ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας προέρχεται από την ανάγκη διοχέτευσης κρύου νερού γύρω από τους διακομιστές, ώστε να αποτρέπεται η υπερθέρμανση.

(Photo by Fred TANNEAU / AFP)

Γι’ αυτό το λόγο, πολλές φορές έχουν βρεθεί στο στόχαστρο της κριτικής λόγω της τεράστιας ποσότητας νερού που χρειάζονται για να λειτουργήσουν. Η ύπαρξη κέντρων δεδομένων στη θάλασσα μειώνει την ανάγκη για προμήθειες γλυκού νερού.

Αυτή την εβδομάδα, το Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο των Ηνωμένων Εθνών για το Νερό, το Περιβάλλον και την Υγεία προειδοποίησε ότι το υδάτινο αποτύπωμα των κέντρων δεδομένων θα μπορούσε να φτάσει τα 9,3 τρισεκατομμύρια λίτρα έως το 2030. Πρόκειται για μια ποσότητα αρκετή για να καλύψει τις ετήσιες οικιακές ανάγκες νερού της υποσαχάριας Αφρικής – δηλ. πάνω από 1,3 δισ. άνθρωποι.

Η HiCloud εγκαινίασε το πρώτο υποβρύχιο κέντρο δεδομένων στον κόσμο στο Χαϊνάν, ένα τροπικό νησί στη νότια Κίνα, το 2023, όμως η εγκατάσταση στη Σαγκάη είναι το πρώτο έργο που θα τροφοδοτείται από υπεράκτια αιολική ενέργεια. Το πάρκο είναι σχεδόν ορατό στα ανοικτά των ακτών του Λινγκάνγκ, μιας ζώνης ελεύθερου εμπορίου υψηλής τεχνολογίας στην ανατολική Σαγκάη, η οποία φιλοξενεί επίσης ένα μεγα-εργοστάσιο της Tesla.

Η Κίνα έχει καταστήσει την υποστήριξη της ΑΙ κεντρικό πυλώνα της οικονομικής και αναπτυξιακής της στρατηγικής. Πέρυσι, δημοσίευσε ένα σχέδιο δράσης για την ΑΙ που είχε σκοπό την επιτάχυνση της κατασκευής κέντρων δεδομένων. Η κυβέρνηση έχει επίσης δεσμευτεί ότι η παροχή καθαρής ενέργειας για υποδομές ΑΙ θα αυξηθεί σημαντικά έως το 2030.

Πολλοί ειδικοί υποστηρίζουν ότι τα υποβρύχια κέντρα δεδομένων δημιουργούν κινδύνους για τα θαλάσσια οικοσυστήματα, καθώς διαταράσσουν τα ιζήματα ή θερμαίνουν το θαλασσινό νερό, όμως άλλα μέλη της επιστημονικής κοινότητας δηλώνουν ότι αυτοί οι κίνδυνοι είναι διαχειρίσιμοι, αλλά απαιτούν περαιτέρω παρακολούθηση.

Πηγή: The Guardian