Το πρώτο hub καινοτομίας στην τομέα της αγροδατροφής από την Αντιπεριφέρειας Θεσσαλονίκης.

Με την προγραμματική σύμβαση που υπεγράφη από τον αντιπεριφερειάρχη Θεσσαλονίκης, Κ. Γιουτίκα, τον πρόεδρο της Αλεξάνδρειας Ζώνης Καινοτομίας, Δρ. Π. Κετικίδη, καθώς και τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της ΑΝΕΘ, Θ. Βράνο, τέθηκαν οι βάσεις για την ίδρυση στη Θεσσαλονίκη, του πρώτου hub καινοτομίας σε όλη τη χώρα, στον τομέα της Αγροδιατροφής.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, πρόκειται για ένα από τα πιο φιλόδοξα και πρωτοποριακά εγχειρήματα, με στόχο τη δημιουργία ενός βιώσιμου θύλακα με έδρα στη Θεσσαλονίκη, που θα αποτελεί γέφυρα συνεργασίας ανάμεσα σε Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Κέντρα, Επιχειρήσεις και Παραγωγούς, για τη δημιουργία καινοτόμων αγροτοδιατροφικών προϊόντων και υπηρεσιών.

Η προώθηση της καινοτομίας, με τήρηση των περιβαλλοντικών δεσμεύσεων και ενσωματώνοντας τις νέες τεχνολογίες, θα ενισχύσει τον εκσυγχρονισμό του ελληνικού αγροτοδιατροφικού τομέα, την εξαγωγική του προοπτική και την παραγωγή υπεραξίας.

Η ανάπτυξη του «Thess InnoFood Hub» προβλέπεται σε έκταση 60 στρεμμάτων στην περιοχή της Θέρμης, που έχει παραχωρηθεί στην Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας, δίπλα στο Αγρόκτημα του ΑΠΘ όπου λειτουργούν 29 ερευνητικά κέντρα του Πανεπιστημίου και σε μικρή απόσταση από τις εγκαταστάσεις του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ και σχολές του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος.

Η αντιπεριφέρεια Θεσσαλονίκης εξασφάλισε τη χρηματοδότηση των μελετών για την ανέγερση των πρώτων κτηριακών εγκαταστάσεων εντός του πρώτου Θύλακα Υποδοχής Καινοτόμων Δραστηριοτήτων για την Αγροδιατροφή. Όπως τόνισε ο αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης, κατά την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης, «διαθέτουμε τα κονδύλια για την κατάρτιση και απόδοση στην Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας, πλήρους του τεχνικού φακέλου, προκειμένου να λάβει σάρκα και οστά το μοναδικό στη χώρα hub Αγροτοδιατροφής, από την προκαταρκτική μελέτη έως την πολεοδομική άδεια οικοδόμησης».

Για ένα όραμα που γίνεται πράξη με την υποστήριξη και καθοδήγηση του αντιπεριφερειάρχη, έκανε λόγο ο πρόεδρος της Αλεξάνδρειας Ζώνης Καινοτομίας, Δρ. Π. Κετικίδης. «Του ανέλυσα το όραμα μου και αυτός όχι μόνο το αγκάλιασε, αλλά και μας κατηύθυνε με τις γνώσεις και την εμπειρία του για το πως μπορεί να γίνει πραγματικότητα. Τον ευχαριστώ γιατί πίστεψε και συνέβαλε για να κάνουμε κάτι πρωτοποριακό για τον τόπο μας. Η καινοτομία απαιτεί συνέργειες γι’ αυτό κι εμείς έχουμε ήδη προχωρήσει σε συνέργειες τόσο με το οικοσύστημα της Β. Ελλάδας, όσο και με επενδυτές. Αν δουλέψουμε όλοι μαζί, μπορούμε να φέρουμε απίστευτα αποτελέσματα για τη χώρα μας», υπογράμμισε.

Τον αντιπεριφερειάρχη Θεσσαλονίκης ευχαρίστησε για την εμπιστοσύνη του και ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΑΝΕΘ, Θ. Βράνος, καθώς η ΑΝΕΘ, αναλαμβάνει την υλοποίηση του συνόλου των απαιτούμενων μελετών.

Ειδικότερα, με συνολικό προϋπολογισμό 104.000 ευρώ (99.000 ευρώ ΠΚΜ και 5.000 ΑΖΚ) θα εκπονηθούν από την ΑΝΕΘ η τεχνική έκθεση (προκαταρκτική μελέτη), η πλήρης μελέτη, η σύνταξη του φακέλου και η έκδοση οικοδομικής άδειας για το πρώτο κτίριο της ΑΖΚ στον Θύλακα Αγροδιατροφής.