Το προσυνέδριο Θεσσαλονίκης της ΝΔ, η βόλτα στην Τσιμισκή και το μήνυμα για τη ΔΕΘ του Μητσοτάκη από τη Θεσσαλονίκη

Γράφει ο “Γέρων”

Όσο μου το επιτρέπει η ηλικία μου, ακολούθησα το πυκνό πρόγραμμα του πρωθυπουργού νωρίτερα στη Θεσσαλονίκη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήδη αναχώρησε από την πόλη για την Αθήνα όπου αύριο θα παρακολουθήσει την στρατιωτική παρέλαση για την επέτειο της 25ης Μαρτίου.

Κατά την σύντομη παραμονή του στην Θεσσαλονίκη, ο πρωθυπουργός επισκέφθηκε το εργοτάξιο του fly over, εκεί όπου τα έργα τρέχουν πολύ καλά και η περιφερειακή θα είναι έτοιμη σε περίπου έναν χρόνο, δύο σχολεία που κατασκευάζονται σε δήμο Θεσσαλονίκης και Αμπελοκήπων-Μενεμένης, το λιμάνι καθώς και μια από τις πρώτες κοινωνικές κατοικίες που άνοιξαν στο κέντρο της πόλης.

Μετά την επίσκεψή του δε στην κοινωνική κατοικία, περπάτησε όπως συνηθίζει στην Τσιμισκή, από τη Νικηφόρου Φωκά ως περίπου τα Everest στην Κούσκουρα όπου συνομίλησε με πολίτες, καταστηματάρχες και πολλούς μαθητές που λόγω της σχολικής γιορτής έκαναν την βόλτα τους στο κέντρο. Όχι, αυτή τη φορά δεν πήρε τσουρέκια από τον Τερκενλή…

Στη γωνία του Everest συναντήθηκε τυχαία και με τον πρώην Υπουργό και πρώην πρόεδρο της ΝΔ Θεσσαλονίκης Τάσο Σπηλιόπουλο και τα είπαν για λίγο στο πόδι…

Από την επίσκεψή του σημειώστε και το πηγαδάκι που έστησε στο περιθώριο της επίσκεψής του στο υπό ανέγερση 32ο ΓΕΛ Θεσσαλονίκης όπου συζητώντας με τον Δήμαρχο Στέλιο Αγγελούδη και τοπικούς βουλευτές και υφυπουργούς έστειλε το μήνυμα πως το έργο της ανάπλασης της ΔΕΘ είναι πλέον ώριμο και δεν πρέπει να χαθεί χρόνος για την υλοποίησή του.

Εντόπισα επίσης το πολύ καλό κλίμα, που αποτυπώνει και την στενή συνεργασία, που υπήρχε κατά την επίσκεψή του στα σχολεία, με τους δημάρχους Θεσσαλονίκης Στέλιο Αγγελούδη και Αμπελοκήπων-Μενεμένης, Λάζαρο Κυρίζογλου. Eιδικά για τον Αγγελούδη δε σημείωσε την πρόοδο της πόλης στα έργα και την καθαριότητα.

Τον πρωθυπουργό στην επίσκεψή του στη Θεσσαλονίκη συνόδευαν απο την Αθήνα ο σύμβουλός του Θανάσης Νέζης, ο διευθυντής του γραφείου Τύπου του πρωθυπουργού Γιώργος Ευθυμίου, ο διευθυντής του πρωθυπουργικού γραφείου Μακεδονίας Μιχάλης Μπεκίρης και ο γενικός διευθυντής της ΝΔ Γιάννης Σμυρλής.

Επόμενη επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Θεσσαλονίκη αναμένεται να γίνει το Σάββατο 9 Μαΐου όπου προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί το προσυνέδριο της ΝΔ, το τελευταίο πριν το Συνέδριο του κόμματος.